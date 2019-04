SYZ étoffe sa présence à Zurich avec l'engagement de deux banquiers privés senior

Genève, le 4 avril 2019 - Banque SYZ renforce sa présence en Suisse-alémanique et continue son expansion soutenue par l'arrivée de MM. Thomas Bachmann et Michael Kiefer, responsables du développement de la clientèle privée dans les régions de Zurich, Zoug et Lucerne, un des pôles importants de la gestion privée en Suisse.

M. Thomas Bachmann a construit toute sa carrière dans la banque privée et le service dédié à une clientèle exigeante. Ces vingt dernières années, il a occupé divers postes de gestionnaire de relation et de direction dans plusieurs instituts bancaires (UBS, Crédit Suisse, Luzerner Kantonal Bank, Baloise Bank) dont plus récemment, le poste de responsable de la succursale de Notenstein La Roche Privat Bank à Lucerne.

Egalement fort d'une expérience de plus de vingt ans dans la gestion privée et la gestion institutionnelle, M. Michael Kiefer a travaillé pour les grands noms de la finance suisse (UBS et Crédit Suisse) en développant une clientèle sophistiquée et UHNWI avant de travailler comme consultant indépendant en investissements.

Thomas Bachmann et Michael Kiefer rapporteront depuis Zurich directement à Lorenzo Romano, Head of Switzerland and Europe, basé à Genève. L'arrivée des deux banquiers privés senior expérimentés s'inscrit au cœur de la stratégie de la banque dans son développement à Zurich, Zug et en Suisse centrale pour répondre aux besoins très spécifiques de la clientèle exigeante, les clients UHNWI et les family offices.

Depuis l'année dernière, en complément à des services multidisciplinaires et individualisés de gestion de fortune, la banque a déployé des capacités dans le domaine de la planification financière personnalisée et propose des prêts hypothécaires et des prestations et produits de prévoyance professionnelle (LPP2). SYZ a également créé SYZ Capital, l'unité d'affaires spécialisée dans les investissements et le conseil sur les marchés privés.

« Alors que SYZ a gagné en plus de vingt ans une dimension internationale, nous sommes avant tout très attachés au marché helvétique. Ainsi sommes-nous heureux d'accueillir Thomas Bachmann et Michael Kiefer, des profils très expérimentés, sur lesquels nous pouvons compter pour poursuivre de façon pérenne et durable notre croissance en Suisse », a déclaré Lorenzo Romano, Head of Switzerland and Europe.