SYZ étoffe son équipe de la Banque Privée en Suisse

Genève, le 1er octobre 2019 - Banque SYZ renforce son équipe en Suisse avec le recrutement de deux banquiers privés, MM. Mehdi Lakhdar et Andrea Bodini-Nocent, qui développeront et serviront la clientèle respectivement depuis Genève et Lugano.

L'arrivée des deux banquiers privés expérimentés s'inscrit au cœur de la stratégie développement de la banque en Suisse, et de son désir de répondre aux besoins très spécifiques d'une clientèle exigeante locale. Les deux banquiers se concentreront entre autres sur le développement d'une clientèle d'entrepreneurs.

Basé à Genève, Mehdi Lakhdar a plus de dix ans d'expérience dans le secteur bancaire et est certifié par la Swiss Association for Quality (SAQ) en Conseiller à la clientèle (CNWA). Il a assumé plusieurs rôles en contact direct avec la clientèle auprès d'institutions bancaires suisses et internationales telles qu'UBS et Barclays, et plus récemment chez la Banque Cantonale de Genève. Proche de la culture du modèle de SYZ, il apporte un réseau étendu d'entrepreneurs locaux et internationaux travaillant en Suisse et une expérience avérée dans les solutions de prévoyance.

Andrea Bodini-Nocent est basé à Lugano. Il a construit son expérience dans le domaine du corporate advisory, en couvrant différentes opérations de fusion et acquisitions de sociétés de capitalisation moyenne. Plus récemment, il travaillait pour les marchés internationaux au sein de la division Private Banking d'EFG au Luxembourg. Diplômé de l'Università Bocconi de Milan, il apporte également une approche entrepreneuriale et une compréhension fine des besoins de la clientèle, couplée avec une connaissance très pointue des transactions complexes.

En complément des services multidisciplinaires et individualisés de gestion de fortune, la banque a développé des compétences dans le domaine de la planification financière personnalisée et propose des prêts hypothécaires ainsi que des prestations et produits de prévoyance professionnelle (LPP2). SYZ a également créé SYZ Capital, l'unité d'affaires spécialisée dans les investissements et le conseil sur les marchés privés.

Mehdi Lakhdar et Andrea Bodini-Nocent rapporteront directement à Lorenzo Romano, Head of Switzerland and Europe, basé à Genève. Ce dernier déclare :

« Alors qu'en l'espace de vingt ans SYZ a gagné une dimension internationale, nous sommes avant tout très attachés au marché helvétique, notre marché d'origine, où nous poursuivons nos recrutements stratégiques et le développement de notre présence. L'engagement d'Andrea Bodini-Nocent et Mehdi Lakhdar s'inscrit dans notre volonté de diversifier le profil des banquiers chez SYZ et d'élargir notre réseau d'entrepreneurs locaux. Les clients ont besoin de conseillers dynamiques capables de comprendre et de résoudre des situations complexes. Tous deux font preuve de souplesse intellectuelle et sont parfaitement outillés pour servir leurs clients actuels et une nouvelle génération de clients et d'entrepreneurs ».