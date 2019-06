Les groupes italiens ASTM et SIAS annoncent leur fusion

MILAN, 13 juin (Reuters) - Les sociétés d'infrastructures autoroutières italiennes ASTM et SIAS ont annoncé jeudi fusionner, une opération destinée à rationaliser leurs activités et à les rendre plus compétitives.

ASTM, qui possède actuellement 63,4% du capital de SIAS, est détenue à 58,8% par Nuova Argo Finanziaria, le véhicule financier propriété du fonds français Ardian et du groupe italien Gavio.

Dans le cadre de cet accord, ASTM va lancer une offre visant 5% du capital de SIAS à 17,5 euros par action.

L'action SIAS a clôturé à 17,23 euros jeudi à la Bourse de Milan.

A l'issue de l'opération de fusion et si l'offre aboutit, Nuova Argo Finanziaria détiendra 40,56% du capital du nouveau groupe.

ASTM est conseillé par JP Morgan et UniCredit, et SIAS par Mediobanca. (Stephen Jewkes, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Blandine Hénault)