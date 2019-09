Societe Anonyme Belge de Constructions Aeronautiques : Rapport Financier Intermédiaire au 30 juin 2019 0 26/09/2019 | 11:18 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Communiqué de Presse SABCA RAPPORT FINANCIER INTERMEDIAIRE AU 30 JUIN 2019 Informations réglementées - Informations privilégiées, publiées le 24/09/2019 à 18h30 Information de l'entreprise Le Conseil d'Administrationdu 24 septembre 2019 a arrêté et autorisé la publication des comptes consolidés du Groupe SABCA pour les six mois se clôturant en date du 30 juin 2019. Rapport de gestion intermédiaire En date du 30 juin 2019, les résultats du premier semestre de l'année illustrent une progression qui est le fruit de l'implémentation du « Project of the Century ». La nouvelle organisation mise en place ces dernières années, les changements de processus au sein de SABCA ainsi que l'optimisation générale des performances de l'entreprise ont permis à celle-ci d'améliorer considérablement ses délais de livraison, avec un impact positif sur la satisfaction client et ce, tout en réduisant les coûts tant au niveau du processus de production qu'au niveau de sa structure de coûts globale. Le rapport financier semestriel s'avère conforme aux prévisions. L'entreprise a rencontré des difficultés dans ses activités liées au marché de la défense. Les mesures spécifiques prises pour contrer ces difficultés ont révélé des résultats positifs au cours des dernières semaines du semestre.

L'entreprise a enregistré de fortes performances opérationnelles et commerciales, particulièrement avec les programmes A330 et A350 alors que les volumes ont diminué pour le programme A380 et les business jets. L'amélioration des marges dans le cadre des programmes aéronautiques a partiellement compensé l'impact de la baisse d'activité liée à la défense.

Dans le domaine spatial, la phase de développement des systèmes d'actionnement pour les lanceurs Ariane 6 et Vega-C continue. SABCA a été brièvement affectée par l'arrêt temporaire du programme Vega suite à la fin prématurée de la mission VV15 en juillet. La reprise des vols Vega est programmée au premier trimestre 2020. Chiffres clés pour le premier semestre 2019 (en milliers d'EUR) 30.06.2019 30.06.2018 Produits des activités ordinaires 98.331 100.285 Résultat opérationnel 2.959 2.261 Marge d'exploitation en % du chiffre d'affaires 3,5% 2,4% Résultat financier y compris la variation de la juste valeur des instruments de -1.137 -1.900 couverture Impôts -456 -97 Résultat net de la période 1.366 264 Résultat net ajusté (sans la variation de la juste valeur des instruments de 1.912 1.921 couverture) Trésorerie et équivalents de trésorerie 85.694 91.021 Mise à jour de la feuille de route stratégique La direction de SABCA maintient son engagement vis-à-vis de sa feuille de route stratégique en vue de poursuivre le développement de ses trois principaux marchés. En ce qui concerne le marché de l'aviation, l'accent reste mis sur l'efficacité et la rentabilité des prestations dans le cadre des programmes existants. Parallèlement, la direction est pleinement engagée dans le développement commercial des activités afin de compenser le déclin de certains programmes matures arrivés à échéance tels que l'A380, dont la fin avait été annoncée le 14 février 2019.

Au niveau des activités liées à la défense, le marché du F-16 devrait demeurer robuste grâce aux relations consolidées avec les clients existants et des opportunités naissantes dans de nouvelles zones géographiques.

Pour ce qui est du marché spatial, le point d'attention reste le prolongement réussi de l'activité Vega et la transition douce entre les programmes Ariane 5 et Ariane 6. Perspective De manière générale, le résultat d'exploitation pour l'ensemble de l'année 2019 devrait atteindre le même niveau qu'en 2018. Actionnaires La Société se réfère à l'annonce du 10 avril 2019, date à laquelle le Conseil d'administration a été informé de la décision de son actionnaire Dassault Belgique Aviation SA, filiale à 100% du Groupe Industriel Marcel Dassault, de céder sa participation de 96,85% dans le capital de SABCA et de mandater à cet effet la banque d'investissement Rotschild & Co. De plus amples informations seront fournies dès qu'un accord définitif aura été conclu. Appendix - Détail des résultats semestriels au 30 juin 2019 Base de préparation Les états financiers consolidés intermédiaires du groupe SABCA pour le premier semestre 2019 ont été préparés conformément à la norme IAS 34 Information financière intermédiaire. Les états financiers consolidés intermédiaires doivent être lus conjointement avec les états financiers consolidés du groupe SABCA au 31 décembre 2018, qui ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière approuvées pour être utilisées dans l'Union européenne (IFRS approuvées), sur la base des mêmes principes, méthodes de calcul et présentations que dans les comptes annuels du groupe SABCA au 31 décembre 2018 à l'exception des nouvelles normes et interprétations adoptées le 1er janvier 2019 (voir la section «Principes comptables» ci-après) et qui ont eu une incidence sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés. Etat consolidé résumé de la situation financière (en milliers d'EUR) 30.06.2019 01/01/2019 IFRS16 31.12.2018 ACTIF 334.837 340.509 333.823 Actifs non courants 106.722 116.951 110.265 Immobilisations incorporelles 38.535 40.890 40.890 Immobilisations corporelles 65.592 68.211 +6.686 61.525 Participations dans les entreprises associée 112 112 112 Actifs financiers et autres actifs non courants 2.483 7.738 7.738 Actifs courants 228.115 223.558 223.558 Stocks 29.791 31.329 31.329 Commandes en cours d'exécution 47.372 35.809 35.809 Créances commerciales et autres créances 63.884 62.200 62.200 Trésorerie et équivalents de trésorerie 85.693 93.427 93.427 Autres actifs courants 1.375 793 793 (en milliers d'EUR) 30.06.2019 01/01/2019 IFRS16 31.12.2018 PASSIF 334.837 340.509 333.823 Capitaux propres totaux 89.860 90.640 90.640 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de 89.397 90.162 90.162 la société-mère Capital social 12.400 12.400 12.400 Réserves consolidées 76.997 77.762 77.762 Participations ne donnant pas le contrôle 463 478 478 Passifs non courants 179.482 174.318 168.672 Dettes à long terme 141.110 137.097 +5.646 131.451 Provisions non courantes 34.113 32.723 32.723 Passifs d'impôts différés 4.259 4.498 4.498 Passifs courants 65.495 75.551 74.511 Dettes commerciales 28.366 39.470 39.470 Dettes fiscales et sociales 13.292 13.316 13.316 Autres passifs à court terme 4.164 3.820 +1.040 2.840 Provisions courantes 19.673 18.885 18.885 BE 0405 770 992 B.T.W. Etat consolidé résumé du compte de résultats (en milliers d'EUR) 30.06.2019 30.06.2018 Produits des activités ordinaires 98.331 100.285 Chiffre d'affaires 83.522 92.947 Variation des commandes en cours d'exécution 11.564 2.990 Production immobilisée 1.760 2.402 Autres produits des activités ordinaires 1.485 1.946 Charges opérationnelles -95.372 -98.024 Approvisionnements et marchandises 22.871 20.432 Services et biens divers 31.275 37.228 Rémunérations, charges sociales et pensions 32.709 31.942 Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations 7.787 7.278 incorporelles et corporelles Réductions de valeur sur stocks et sur créances commerciales 40 40 Provisions pour risques et charges -540 577 Autres charges opérationnelles 1.230 527 Résultat opérationnel 2.959 2.261 Produits financiers 1.695 1.405 Charges financières -2.832 -3.305 Résultat opérationnel après résultats financiers 1.822 361 Impôts sur le résultat -456 -97 Résultat net de la période 1.366 264 dont : Attribuable aux propriétaires de la société-mère 1.381 313 Participations ne donnant pas le contrôle -15 -49 Résultat par action en EUR 30.06.2019 30.06.2018 (nombre total d'actions : 2.400.000) - base 0,57 0,11 - dilué 0,57 0,11 Etat consolidé résumé du résultat global (en milliers d'EUR) 30.06.2019 30.06.2018 Résultat net de la période 1.366 264 Autres éléments du résultat global bénéfice (+) / perte (-) après impact -2.145 -165 impôts différés Autres éléments du résultat global reclassables dans le résultat net d'exercices ultérieurs -82 -165 Variation juste valeur instruments de couverture -99 -225 Effets des impôts 17 60 Autres éléments du résultat global non reclassables dans le résultat net d'exercices ultérieurs -2.063 Ecarts actuariels du plan de pension -2.707 Effets des impôts 644 Résultat global de l'exercice, après impôts -779 99 Attribuable aux : -779 99 Propriétaires de la société-mère -764 148 Participations ne donnant pas le contrôle -15 -49 BE 0405 770 992 B.T.W. Etat consolidé résumé des flux de trésorerie (en milliers d'EUR) 30.06.2019 30.06.2018 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -4.937 -6.808 Résultat avant impôt 1.822 361 Variation de juste valeur sur instruments de couverture 826 2.490 Amortissements et réductions de valeur sur immobilisations 7.787 7.263 Variation du besoin en fonds de roulement -14.710 -17.251 Variation des provisions, impôts différés et réserves -662 329 Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement -2.803 -3.277 Acquisitions d'immobilisations et de participations -2.802 -3.276 Augmentations et diminutions des créances -1 -1 Flux de trésorerie provenant des activités de financement 7 -808 Variation des dettes à court terme -50 -318 (hors dettes commerciales et financières) Variation des dettes à long terme 717 -58 (hors dettes commerciales et financières) Variation des dettes financières court terme -735 -452 Intérêts - perçus 105 52 - versés -30 -32 Variation de la trésorerie nette -7.733 -10.893 Trésorerie au début d'exercice (1er janvier) 93.427 101.914 Trésorerie à la fin de la période (30 juin) 85.694 91.021 Etat consolidé résumé des variations des capitaux propres (en milliers d'EUR) Couverture de flux de trésorerie Total attribuable aux propriétaires de la maison-mère Participations ne donnant pas le contrôle Total capitaux propres Capital Réserves consolidées Gains / pertes actuariels Solde au 1erjanvier 2018 12.400 75.851 -6.080 82.171 123 82.294 Résultat de la période 313 313 -49 264 Autres éléments du résultat global -165 -1653 -165 Total résultat global 313 -165 148 -49 99 Solde au 30 juin 2018 12.400 76.164 -6.080 -165 82.319 74 82.393 Solde au 1erjanvier 2019 12.400 81.044 -2.641 -642 90.161 478 90.639 Résultat de la période 1.381 1.381 -15 1.366 Autres éléments du résultat global -82 -82 -82 reclassables en bénéfice (+)/perte (-) Autres éléments du résultat globa -2.063 -2.063 -2.063 non reclassables en bénéfice (+)/perte (-) Total résultat global 1.381 -2.063 -82 -764 -15 -779 Solde au 30 juin 2019 12.400 82.425 -4.704 -724 89.397 463 89.860 Notes explicatives A. Compte de résultats Le résultat d'exploitationpour le premier semestre 2019 est de +2.259 K€contre +2.261 K€ pour le premier semestre 2018. Malgré une diminution du chiffre d'affaires, cette amélioration est engendrée par une diminution des coûts opérationnels. Le résultat financierpour le premier semestre 2019 s'élève à -1.137K€contre -1.900 K€ pour le premier semestre 2018. Ce résultat négatif comprend un ajustement de juste valeur des instruments de couverture du risque de change pour un montant de -727 K€, qui ne reflète pas les résultats financiers qui seront constatés lorsque ces instruments financiers seront réglés. Au premier semestre 2018, l'ajustement de juste valeur des instruments de couverture du risque de change s'élevait à -2.265 K€. Les impôts différés sont recalculés conformément à la réforme fiscale belge, qui implique un taux de taxation moyen de 25 %. Le résultat netpour le premier semestre 2019 est de +1.366 K€contre +264 K€ pour le premier semestre 2018. Sans tenir compte de la variation négative de la valeur de marché des instruments de couverture du risque de change non fixés au 30/06/2019, le résultat net s'élève à +1.912 K€contre +1.921 K€ pour le premier semestre 2018. B. Bilan Pour le premier semestre de 2019, le flux de trésorerie du Groupe atteint -7.733 K€. Cette diminution s'explique par l'augmentation du fonds de roulement. C. Principes comptables Les états financiers pour le premier semestre de 2019 sont présentés conformément aux principes comptables décris dans le Rapport annuel du Groupe pour l'année se terminant au 31 décembre 2018, à l'exception des nouveaux standards et interprétations qui ont été adoptés au 1erjanvier 2019 et qui ont eu un impact sur les états financiers consolidés intérimaires. Modifications dans les bases de la comptabilité Depuis le 1erjanvier 2019, le Groupe applique pour la première fois l'IFRS 16 « Leases ». Comme l'exige l'IAS 34, la nature et l'effet de ces changements sont exposés ci-dessous. Le Groupe a adopté l'IFRS 16 en suivant l'approche de transition rétrospective modifiée. Dès lors, le bilan d'ouverture au 31 décembre 2018 a été reformulé le 1erjanvier 2019, d'une part tenant compte du droit d'utilisation des actifs sous-jacents identifiés, et d'autre part des obligations de paiement des loyers. Au 30 juin 2019, les coûts de location ont été comptabilisés en tenant compte de l'amortissement du droit d'usage des actifs sous-jacents ainsi que d'un coût de financement, en contrepartie de la reprise des coûts de location correspondants. Les principaux risques et incertitudesauxquels le Groupe est confronté sont les suivants : Risques de liquidité et de trésorerie Les dettes financières ne présentent pas de risque significatif pour le Groupe. La trésorerie du Groupe lui permet de faire face à ses engagements sans risque de liquidité. Risques de crédit Le Groupe réalise ses opérations de trésorerie et de change avec des organismes financiers reconnus. Le Groupe limite les risques liés au défaut des contreparties clients en réalisant la majorité de ses ventes au comptant et en faisant garantir par assureur-crédit ou par des sûretés réelles les crédits accordés. ______________________________________________________________________________________________________ SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES Chaussée de Haecht 1470 - B-1130 BRUXELLES Haachtsesteenweg 1470 - B-1130 Brussel RPM Bruxelles T.V.A. BE 0405 770 992 B.T.W. RPR Brussel 6 Communiqué de Presse Compte tenu de la méthode de dépréciation des créances clients retenue pour l'établissement des comptes, la part à risque des créances échues non dépréciées à la clôture est non significative. Risques de marché et de change Le Groupe est exposé à un risque de change pour les ventes libellées en USD, la part majeure des dépenses étant encourue en EUR, malgré l'intensification des achats en USD. Le Groupe couvre ce risque en utilisant des contrats de vente à terme et le cas échéant des options de change. Il ne couvre ses flux nets de trésorerie futurs que s'ils sont reconnus suffisants pour exercer les couvertures de change mises en place. Le montant de la couverture peut être ajusté en fonction de l'évolution dans le temps des flux nets attendus. Valeur au 30/06/2019 dans les états consolidés Valeur comptable Juste valeur nette La valeur du marché des instruments de couverture comprise dans "autres actifs courants" 1.078 1.078 L'impact de la variation de valeur de marché sur le résultat et les capitaux propres Valeur de Valeur de marché au marché au 30/06/2019 31/12/2018 Instruments non éligibles à la comptabilité de couverture -113 614 Instruments éligibles à la comptabilité de couverture -965 -867 Instruments financiers dérivés de change -1.078 -253 Impact en Impact en résultat en résultat capitaux en résultat Total financier propres opérationnel (*) Variation nette des instruments financiers -99 -727 -826 Variation de la valeur de marché des instruments de couverture de change non éligibles à la comptabilité de couverture au sens de la norme IFRS9 Risques sur les programmes à long terme Le Groupe est exposé à un risque sur les programmes à long terme du fait de leurs évolutions techniques, économiques et financières, qui peuvent mettre en péril leur profitabilité. Ces risques sont typiquement liés à la capacité à livrer les produits et services conformément aux besoins clients (qualité et délais), la pression sur les prix qui pourraient mener à une dégradation des marges, le manque de capacités en ressources machines ou humaines, etc. Risques opérationnels Suite aux travaux effectués par les responsables de gestion des risques et de contrôle interne, les risques opérationnels ont été identifiés et cartographiés en fonction de leur acceptabilité : Les variations de cadences dans les besoins exprimés par les clients dans le cadre de contrats existants, et l'incertitude liée à l'obtention de nouveaux contrats, mènent à une charge variable et - à terme - inférieure à la capacité interne de la société, ce qui pourrait mener à des besoins d'adaptation de la capacité.

La distribution des âges au sein du personnel, et en particulier la moyenne d'âge élevée, rend la succession aux postes clé, la formation, et la transmission de savoir-faire particulièrement difficiles, surtout dans l'environnement réglementaire et technologique complexe de l'industrie aéronautique et spatiale.

La réorganisation du Groupe SABCA via le « Project of the Century (POTC » représente un challenge qui est suivi de près par la Direction. Déclaration du management Au nom et pour le compte du Groupe SABCA, nous attestons par la présente qu'à notre connaissance : les états financiers consolidés intermédiaires résumés, sont établis conformément aux normes comptables applicables, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société et entreprises comprises dans la consolidation. le rapport de gestion intermédiaire contient un exposé fidèle des événements importants et des principales transactions avec les parties liées pendant les six premiers mois de l'exercice ainsi que leur incidence sur le jeu d'états financiers consolidés intermédiaires résumés, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l'exercice. aucun événement significatif après la période intermédiaire, qui n'a pas été reflété dans les états financiers consolidés intermédiaires résumés, doit être signalé Dimitri DURAY Thibauld JONGEN Directeur Financier Directeur Général Rapport du commissaire Rapport du commissaire au conseil d'administration de S.A.B.C.A. SA sur l'examen limité de l'information financière consolidée intermédiaire résumée pour la période de six mois se terminant au 30 juin 2019 Introduction Nous avons effectué l'examen limité de l'information financière consolidée intermédiaire résumée de S.A.B.C.A. SA clôturée au Le Conseil d'administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de cette information financière consolidée intermédiaire résumée conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu'adoptée par l'Union Européenne. Notre responsabilité consiste à émettre une conclusion sur cette information financière consolidée intermédiaire résumée sur base de notre examen limité. Etendue de l'examen limité Nous avons effectué notre examen limité conformément à la norme « International Standard on Review Engagemens 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity ». Un examen limité d'informations financières intermédiaires consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est très inférieure à celle d'un audit effectué selon les « International Standards on Auditing ». En conséquence, un examen limité ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'un audit permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit. Conclusion Sur base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que l'information financière consolidée intermédiaire résumée ci-jointe, clôturée au 30 juin 2019 et pour la période de six mois se terminant à cette date, n'a pas été établie, à tous égards importants, conformément à la norme IAS 34 Information Financière Intermédiaire » tel qu'adoptée par l'Union Européenne. Bruxelles, 24 septembre 2019 Mazars Réviseurs d'Entreprises SCRL Représentée par Lieven ACKE Réviseur d'Entreprises ______________________________________________________________________________________________________ SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES Chaussée de Haecht 1470 - B-1130 BRUXELLES Haachtsesteenweg 1470 - B-1130 Brussel RPM Bruxelles T.V.A. BE 0405 770 992 B.T.W. RPR Brussel 9 Communiqué de Presse Calendrier financier Rapport annuel au 31 décembre 2019 : avril 2020 Assemblée Générale : 28 mai 2020 Rapport financier intermédiaire au 30 juin 2020 : septembre 2020 Information financière La société rend disponible son information financière sur son site à l'adresse : www.sabca.be Personnes de contact Données comptables et financières Dimitri DURAY Directeur Financier 02/729 55 20 Contacts généraux Angeles AGUILILLA MONTERO Secrétariat Direction Générale 02/729 57 01 ___________________ ______________________________________________________________________________________________________ SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES Chaussée de Haecht 1470 - B-1130 BRUXELLES Haachtsesteenweg 1470 - B-1130 Brussel RPM Bruxelles T.V.A. BE 0405 770 992 B.T.W. RPR Brussel 10 La Sté SABCA - Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques a publié ce contenu, le 26 septembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

