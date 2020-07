Bains de Mer de Monaco : plongeon de 74% du CA trimestriel

24/07/2020 | 08:47

Fortement impactée par l'épidémie de Covid-19, la Société des Bains de Mer de Monaco fait part d'un plongeon de 74% de son chiffre d'affaires sur son premier trimestre comptable (mois d'avril à juin), à 45,1 millions d'euros.



L'ensemble des casinos et restaurants ont été fermés mi-mars, puis l'Hôtel Hermitage et Le Méridien Beach Plaza. Seuls l'Hôtel de Paris et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sont restés partiellement ouverts, mais avec une faible occupation.



S'il a conservé l'essentiel de ses revenus liés à ses activités locatives commerciales et résidentielles, le groupe a mis en oeuvre un contrôle strict des coûts et des investissements pour préserver sa trésorerie.



