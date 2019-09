Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco : Assemblées Générales des Actionnaires du 20 septembre 2019

Ainsi, le secteur jeux bénéficie de l'augmentationdu chiffre d'affaires jeux de table et le secteur locatif est en forte croissance, avec l'ouverture de nouvelles boutiques dans l'Hôtel de Paris et dans le nouveau complexe immobilier du One Monte-Carlo.

L'Assemblée Générale des Actionnaires a approuvé slecomptes sociaux et consolidés de l'exercice 2018/2019 et la résolution d'affectation des résultats. Compte tenu de la situation opérationnelle toujours déficitaire, il a été décide ne pas distribuer de dividende.

Autorisation de rachat des actions de la Société

L'Assemblée Générale des Actionnaires a renouvelé'autorisationl donnée au Conseil d'Administration de rachat des actions de la Société, dans la limite de 5 % du montant du capital social, avec un prix maximum d'achat n'excédant pas 80 euros par action et pour un montant maximum total de 30 millions d'euros. Cette autorisation est valable pour une période de 18 mois à compter du 20 septembre 2019.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Avenant n° 4 au Cahier des Charges

L'Assemblée Générale Extraordinaire a approuvé l'avenant n° 4 au Cahier des Charges autorisant l'exploitation de trois nouveaux jeux.

Ce même avenant proroge le taux de redevance actuelde 15 % et autorise la déduction des remises accordées aux clients du calcul de la redevance, ce pour une durée de trois exercices.

PERSPECTIVES

Il est rappelé que l'activité observée sur le premier trimestre de l'exercice en cours (période du 1er avril au 30 juin 2019) a été en hausse de 22 % parrapport à l'an passé. Cette croissance résulte de l'amélioration des recettes dans l'ensemble des secteurs d'activité.

Depuis le 1er juillet 2019, la croissance des activités hôtelières et locatives s'est prolongée, avec la réouverture complète de l'Hôtel de Paris et la progression des revenus locatifs tirés du nouveau complexe immobilier du One Monte-Carlo. Le secteur jeux conserve l'avance

enregistrée au cours du premier trimestre, l'activité enregistrée depuis le 1 juillet étant équivalente à celle de la même période de l'exercicpassé.

L'exercice 2019/2020 enregistrera la mise en service totale des deux projets majeurs d'investissement - rénovation en profondeur de l'Hô tel de Paris et développement immobilier One Monte-Carlo - permettant au Groupe S.B.M. de pr endre une nouvelle dimension.

Les activités du Groupe S.B.M., dépendantes du contexte économique et financier, et le caractère aléatoire et saisonnier de l'activité, enparticulier dans le secteur jeux, ne permettent pas de faire de prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2019/2020. Bien que l'activité reste sensible au contexte général qui peut affecter certains marchés, la mise en service des deux projets majeurs précités devrait contribuer à la poursuite de l'amélioration des résultats du Groupe S.B.M.

Les priorités du Groupe S.B.M. demeurent la poursuite de la relance de l'activité jeux et la montée en puissance de l'Hôtel de Paris et du One Monte-Carlo, avec l'objectif de positionner le Groupe S.B.M. comme le Resort d'excellence en Europe en matière de jeux, d'hôtellerie, de résidentiel et de retail de luxe.

