Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco : Financial information 1st quarter 2020/2021

L'épidémie de Covid-19 impacte fortement l'activitédu Groupe S.B.M. L'ensemble des casinos et restaurants ont été fermés mi-mars conformément aux décisions gouvernementales, puis l'Hôtel Hermitage et Le Méridien Beach Plaza. Seuls l'Hôtel de Paris et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sont restés partiellement ouverts pour héberger la clientèle, notamment les résidents permanents, mais avec une faible occupation. En revanche, le Groupe S.B.M. a conservé l'essentiel de ses revenus liés à ses activités locatives commerciales et résidentielles, ce qui confirme le bien-fondé de la stratégie de diversification engagée depuis plusieurs années pour développer son patrimoine immobilier etses activités locatives.

Le gouvernement monégasque ayant autorisé la réouverture, à compter du 2 juin 2020, des restaurants et des casinos, les établissements du Groupe S.B.M. ont rouvert progressivement à compter de cette date, en mettant en place des mesures sanitaires permettant d'assurer la sécurité maximale des clients et du personnel. A ladate du présent communiqué, tous les établissements du Groupe S.B.M. sont à nouveau en activité, à l'exception du Jimmy'z, du Sun Casino et du Bay Casino. Mais la réouverture del'Hôtel Hermitage et du Monte-Carlo Beach Hôtel ayant eu lieu au début du mois de juillet, ces deux établissements n'ont pas généré de chiffre d'affaires sur le premier trimestre de l'exercice social.

Avec un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros pour le trimestre écoulé contre 61,7 millions d'euros l'an passé, le secteur jeux enregistre une diminution de 84 % de son activité. Cette diminution est principalement liée à la fermeture de l'ensemble des établissements sur les deux premiers mois de l'exercice, mais également à des recettes en baisse sur le mois de juin par rapport à la même période de l'exercice précédent compte tenu de la crise sanitaire et des restrictions de déplacement en vigueur. Si le Casino de Monte-Carlo et le Casino Café de Paris ont réouvert au début du mois de juin, le SunCasino et le Bay Casino sont toujours fermés.

Le chiffre d'affaires hôtelier est en diminution de 88 %, pour s'établir à 10,8 millions d'euros contre 90,8 millions d'euros pour la même période ed l'exercice précédent. Seuls l'Hôtel de Paris et le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sont restés partiellement ouverts en avril et en mai pour héberger la clientèle, notamment les résidents permanents, mais avec une faible occupation. Les points de vente de restauration ont réouvert progressivement à compter du 2 juin, avec une diminution des capacités afin de especter les règles de distanciation sociale et dans des conditions de sécurité maximales pouresl équipes et la clientèle.

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences hôtelières du Sporting, du Balmoral, des Villas du Sporting et du One Monte-Carlo, affiche un chiffre d'affaires de 24,4 millions d'euros contre 21,3 millions d'euros l'exercice précédent, soit une augmentationde 3,2 millions d'euros. Cette hausse résulte principalement de la mise en location progressive des appartements du One Monte- Carlo, qui compense les remises accordées aux locataires de boutiques pendant la période de fermeture du mois d'avril.

Description générale de la situation financière etdes résultats

Activité

Comme indiqué précédemment, l'épidémie de Covid-19impacte fortement l'activité du Groupe S.B.M., d'autant que le premier semestre de l'exercice, soit la période d'avril à septembre, est habituellement la période de plus forte activité.

Le Groupe S.B.M. s'attend donc à un impact signific atif sur l'activité de l'exercice 2020/2021 et à une performance financière fortement dégradéepar rapport à celle de l'exercice 2019/2020, sans qu'il soit possible d'en déterminer précisément l'ampleur compte tenu de l'évolution rapide de la situation et du manque de visibilité sur les impacts, pour ses activités, de l'épidémie et de la crise économique qui en résulte.