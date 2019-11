Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco BAIN MC0000031187 SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU C (BAIN) Ajouter à ma liste Temps réel Euronext Paris - 26/11 17:35:19 54.2 EUR --.--% 18:11 SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO : Financial report, 1st semester 2019/2020 PU 18:07 BAINS DE MER MONACO : Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel 2019/2020 GL 02/10 SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO : Information published during the last 12 months PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Agenda Société Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Recommandations des analystes Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco : Financial report, 1st semester 2019/2020 0 26/11/2019 | 18:11 Envoyer par e-mail :

SOCIETE ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO (S.B.M.) Société anonyme monégasque au capital de 24 516 661euros Siège social : Monte-Carlo - Place du Casino, Principauté de Monaco R.C.S. Monaco 56 S 523 Siren : 775 751 878 Rapport financier semestriel Comptes consolidés au 30 septembre 2019 www.montecarlosbm.com ISIN : MC0000031187 SOMMAIRE Rapport d'activité 3 Comptes consolidés du Groupe 7 Rapport de l'Auditeur Contractuel et des Commissaires aux Comptes 47 Attestation du responsable du rapport financier semestriel 49 SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2019 Chiffre d'affaires de 408,6 millions d'euros contre 340,0 millions d'euros l'exercice précédent : le chiffre d'affaires jeux progresse de 17 millions d'euros, soit 13 %, avec une croissance des recettes des jeux de table et des appareils automatiques

le secteur hôtelier présente une amélioration de 16 % de son chiffre d'affaires, avec l'impact de la réouverture complète de l'Hôtel de Paris

le chiffre d'affaires locatif progresse de 23,1 millions d'euros avec la mise en location progressive du One Monte-Carlo Résultat Opérationnel s'établit à 69,4 millions d'euros contre 36,9 millions d'euros pour le premier semestre 2018/2019 Résultat net consolidé s'établit en positif de 66,5 millions d'euros contre 43,9 millions d'euros pour le premier semestre 2018/2019, avec : un résultat financier négatif de 1,1 million d'euros

la prise en compte des résultats de Betclic Everest Group, dont la consolidation par mise en équivalence se traduit par une contribution négative de - 1,6 million d'euros sur le semestre du fait de charges exceptionnelles, contre une contribution positive de 7,3 millions d'euros sur la même période de l'exercice passé ACTIVITE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2019/2020 ET FAITS MARQUANTS Le Groupe S.B.M. enregistre des résultats semestriels 2019/2020 en amélioration par rapport au premier semestre de l'exercice passé. Au titre des six premiers mois de l'exercice 2019/2020, le chiffre d'affaires du Groupe S.B.M. s'établit à 408,6 millions d'euros contre 340 millions d'euros précédemment. Cette hausse de 68,6 millions d'euros est la conséquence d'une amélioration des recettes dans l'ensemble des secteurs d'activité. L'augmentation du chiffre d'affaires permet une progression du résultat opérationnel qui s'établit à 69,4 millions d'euros contre 36,9 millions d'euros pour le premier semestre de l'exercice précédent. Enfin, la consolidation par mise en équivalence de Betclic Everest Group, groupe de jeux en ligne dont le Groupe S.B.M. détient 50 %, se traduit par une contribution négative de 1,6 million d'euros au titre des six premiers mois de l'exercice 2019/2020 contre une contribution positive de 7,3 millions d'euros pour la même période de l'exercice passé. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 3 Secteur jeux Avec des recettes de 151,1 millions d'euros contre 134,1 millions d'euros l'exercice précédent, le secteur jeux présente une augmentation de 13 % de son chiffre d'affaires. Cette tendance favorable concerne aussi bien les jeux de table que les appareils automatiques, avec des croissances respectives de 5 % et 24 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le secteur des jeux de table enregistre ainsi une hausse de 3,6 millions d'euros de son chiffre d'affaires à 78,7 millions d'euros au lieu de 75,1 millions d'euros pour les six premiers mois de l'exercice 2018/2019, soit + 5 %. L'avance enregistrée au cours du premier trimestre a été conservée, l'activité enregistrée au cours du deuxième trimestre restant très proche de celle constatée pour la même période de l'exercice passé. Les recettes des appareils automatiques s'inscrivent en augmentation de 24 % pour s'établir à 63,4 millions d'euros contre 51,1 millions d'euros pour le premier semestre de l'exercice précédent. Cette évolution favorable a été plus fortement constatée au cours du deuxième trimestre de l'exercice, avec une croissance de 41 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Les recettes des activités annexes (restauration au sein des casinos, entrées et boutiques) sont en progression à 9,1 millions d'euros contre 7,9 millions d'euros l'exercice précédent. Secteur hôtelier Le chiffre d'affaires des six premiers mois s'établit à 210,3 millions d'euros contre 181,9 millions d'euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 16 %. Le secteur bénéficie en effet de la réouverture complète de l'Hôtel de Paris, qui dispose de capacités d'hébergement et de restauration supérieures à celles de l'exercice passé. L'établissement enregistre ainsi une progression de 22,9 millions d'euros de son chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le secteur hôtelier tire également avantage de l'ouverture du nouveau restaurant Mada One et du grand succès que rencontre le restaurant Coya, les autres établissements du Groupe S.B.M enregistrant globalement une activité conforme à celle de l'exercice précédent. L'augmentation du chiffre d'affaires de 28,4 millions d'euros constatée pour l'ensemble du secteur hôtelier, se décompose comme suit : une croissance de 19 % de l'activité hébergement liée notamment à une augmentation du nombre de chambres disponibles à l'Hôtel de Paris.

liée notamment à une augmentation du nombre de chambres disponibles à l'Hôtel de Paris. une progression de 14 % des recettes de restauration , avec l'impact favorable des restaurants Coya et Mada One. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 4 Secteur locatif Le secteur locatif regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences du Sporting, du Balmoral et du One Monte-Carlo et les villas du Sporting. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2019/2020 s'établit à 46,3 millions d'euros contre 23,2 millions d'euros l'an passé, soit une croissance de 23,1 millions d'euros. Cette hausse résulte essentiellement de la mise en location de nouveaux espaces à l'Hôtel de Paris sur l'avenue de Monte-Carlo et dans son patio intérieur, de la mise en location des boutiques du complexe One Monte-Carlo et de la mise en location progressive des résidences du One Monte-Carlo. COMPTES SEMESTRIELS Avec un chiffre d'affaires consolidé de 408,6 millions d'euros pour les six premiers mois de l'exercice 2019/2020, en augmentation de 68,6 millions d'euros sur la période, le Groupe S.B.M. génère un résultat opérationnel en forte progression sur l'exercice précédent. Le résultat opérationnelconsolidé s'établit en effet à 69,4 millions d'euros contre 36,9 millions d'euros pour l'exercice précédent, soit une hausse de 32,5 millions d'euros. Si l'amélioration la plus significative est enregistrée par le secteur locatif, en progression de 23,3 millions d'euros par rapport à la même période de l'exercice précédent, les secteurs jeux et hôtelier présentent également une progression de leur résultat opérationnel. Le résultat financier est négatif de - 1,1 million d'euros pour les six premiers mois de l'exercice 2019/2020 contre un résultat financier positif de 0,1 million d'euros l'exercice précédent. La consolidation par mise en équivalence de Betclic Everest Group, groupe de jeux en ligne dont le Groupe S.B.M. détient 50 %, requiert la prise en compte de 50 % de son résultat pour la période considérée, soit une contribution négative de - 1,6 million d'euros contre une contribution positive de 7,3 millions d'euros au premier semestre de l'exercice passé. En effet, bien que l'activité reste favorablement orientée, les résultats de Betclic Everest Group sont impactés par un renchérissement avec effet rétroactif de la charge d'impôts supportée par Bet- At-Home et par la mise en place du dispositif d'intéressement long terme au profit des principaux managers du Groupe Betclic. En synthèse, le résultat net consolidé- part du groupe s'élève à 66,5 millions d'euros pour les six premiers mois de l'exercice 2019/2020 contre 43,9 millions d'euros à fin septembre 2018. Du fait de la progression des résultats, la capacité d'autofinancement des six premiers mois de l'exercice 2018/2019 s'établit à 100,6 millions d'euros contre 60,4 millions d'euros pour la même période de l'exercice passé. Au 30 septembre 2019, l'endettement financier net du Groupe est de 101,2 millions d'euros contre un endettement financier net de 106,8 millions d'euros à la clôture de l'exercice 2018/2019, l'endettement financier net correspondant à la différence entre la trésorerie à la clôture de la période et les emprunts auprès des établissements de crédit. Jusqu'au 1 er avril 2019, l'endettement financier comprenait la dette financière liée aux contrats de location-financement tels que définis par la norme IAS 17 (0,2 million d'euros au 31 mars 2019). Au 1er avril 2019, la norme IAS 17 a été remplacée par la norme IFRS 16. Cette norme prévoit qu'à la conclusion de tout contrat de location d'un actif spécifiquement dédié, il soit comptabilisé à l'actif du bilan un droit d'usage (« droit d'utilisation ») en ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 5 contrepartie d'un passif (« dettes de location ») pour un montant correspondant aux paiements futurs actualisés. Ce dernier passif n'est pas pris en compte dans le calcul de l'endettement financier net que communique le Groupe S.B.M. Au cours du semestre, la poursuite du programme d'investissement a représenté un décaissement de 94,3 millions d'euros. PERSPECTIVES - PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES POUR LE SEMESTRE A VENIR L'exercice 2019/2020 enregistre la mise en service totale des deux projets majeurs d'investissement - rénovation en profondeur de l'Hôtel de Paris et développement immobilier One Monte-Carlo - permettant au Groupe S.B.M. de prendre une nouvelle dimension. Le caractère intrinsèquement aléatoire de l'activité des jeux et les incertitudes liées au contexte économique et financier rendent difficile l'établissement de prévisions pour la totalité de l'exercice, et le second semestre est habituellement marqué par une diminution du résultat enregistré à fin septembre, du fait de la baisse du chiffre d'affaires une fois la saison estivale passée. Cependant, faisant suite à la tendance favorable observée sur le premier semestre, et bien que l'activité reste sensible au contexte général qui peut affecter certains marchés, la mise en service des deux projets majeurs précités devrait contribuer à l'amélioration sensible des résultats du Groupe S.B.M. PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES Les informations descriptives des principales transactions entre parties liées sont présentées en note 31 des notes annexes aux comptes consolidés. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 6 Comptes consolidés du Groupe Bilan consolidé au 30 septembre 2019 Compte de résultat consolidé Tableau consolidé des flux de trésorerie Tableau de variation des capitaux propres Notes annexes aux comptes consolidés ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 7 Bilan consolidé au 30 septembre 2019 en milliers d'euros ACTIF 31 mars 2019 * 30 septembre 2019 Goodwill Note 4 32 32 Immobilisations incorporelles Note 4 8 235 8 554 Immobilisations corporelles Note 5 1 049 834 1 089 931 Droits d'utilisation Note 6 17 401 Participations mises en équivalence 115 974 104 362 Autres actifs financiers 1 075 1 063 Actifs financiers non courants Note 7 117 048 105 425 TOTAL ACTIF NON COURANT 1 175 150 1 221 343 Stocks Note 8 12 951 13 070 Clients Note 9 43 839 73 063 Autres débiteurs Note 10 35 351 27 106 Autres actifs financiers Note 11 6 6 Trésorerie et équivalents de trésorerie Note 12 119 025 124 439 TOTAL ACTIF COURANT 211 172 237 683 TOTAL DE L'ACTIF 1 386 322 1 459 026 en milliers d'euros PASSIF 31 mars 2019 * 30 septembre 2019 Capital 24 517 24 517 Primes d'émission 214 650 214 650 Réserves 385 531 388 080 Réserves liées à la variation de juste valeur des actifs financiers constatée en capitaux propres et à la -5 019 -9 454 comptabilisation des écarts actuariels (IAS 19 R) Résultat de l'exercice 2 577 66 478 CAPITAUX PROPRES - PART DU GROUPE 622 257 684 271 Intérêts minoritaires 800 1 074 CAPITAUX PROPRES 623 057 685 345 Emprunts et passifs financiers Note 13 237 052 214 746 Dettes de location Note 13 10 246 Avantages du personnel Note 14 51 900 55 624 Provisions Note 15 7 478 6 915 Autres passifs Note 16 195 088 186 623 TOTAL PASSIF NON COURANT 1 114 573 1 159 497 Fournisseurs Note 17 27 817 35 346 Passifs sur contrats Note 18 33 494 22 139 Autres créditeurs Note 19 204 116 202 794 Provisions Note 15 668 632 Dettes de location Note 13 7 310 Passifs financiers Note 13 5 652 31 307 TOTAL PASSIF COURANT 271 748 299 528 TOTAL DU PASSIF 1 386 322 1 459 026 * Comme indiqué en note 2.1, les comptes de l'exercice 2018/2019 n'ont pas été retraités de l'application de la norme IFRS 16 - "Contrats de location" ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 8 Compte de résultat consolid en milliers d'euros 1er Semestre Exercice 1er Semestre 2018 / 2019 * 2018 / 2019 * 2019/2020 Produits des activités ordinaires Note 20 340 028 526 536 408 606 Achats consommés -33 843 -56 315 -39 278 Autres charges externes -77 439 -129 359 -85 076 Impôts, taxes et versements assimilés -22 207 -36 558 -22 714 Charges de personnel Note 21 -138 737 -256 199 -152 306 Amortissements Notes 4, 5 & 6 -23 797 -47 327 -33 534 Autres produits et charges opérationnels Note 22 -7 066 -10 398 -6 273 Résultat opérationnel Note 23 36 941 -9 621 69 426 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 5 15 25 Coût de l'endettement financier brut -11 -15 -1 096 Coût de l'endettement financier net Note 24 -6 -1 072 Autres produits et charges financiers Note 24 84 70 -4 Charges d'impôt Note 25 0 0 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en Note 7 7 260 12 333 -1 594 équivalence RESULTAT NET CONSOLIDE 44 279 2 782 66 756 Part des intérêts minoritaires -395 -205 -278 RESULTAT NET CONSOLIDE 43 884 2 577 66 478 PART DU GROUPE Nombre moyen pondéré d'actions 24 516 661 24 516 661 24 516 661 Résultat net par action (en euros) 1,79 0,11 2,71 Résultat net dilué par action (en euros) 1,79 0,11 2,71 Etat du résultat global Résultat net consolidé 44 279 2 782 66 756 Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat: - Variation des écarts actuariels sur engagements sociaux (IAS Note 14 1 446 -4 061 -4 097 19 révisée) - Résultat global des sociétés mises en équivalence Note 7 Autres éléments du résultat global susceptibles d'être reclassés en résultat: - Pertes et profits relatifs à la réévaluation d'instruments Note 27 -405 -340 financiers - Résultat global des sociétés mises en équivalence Note 7 0 RESULTAT GLOBAL TOTAL 45 725 -1 684 62 320 dont résultat global part du groupe 45 330 -1 885 62 043 dont résultat global part des minoritaires 394 201 277 Comme indiqué en note 2.1, les comptes de l'exercice 2018/2019 n'ont pas été retraités de l'application de la norme IFRS 16 - "Contrats de location"

____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 9 Tableaux consolidés des flux de trésorerie en milliers d'euros Exercice 1er semestre 2018/2019 * 2019/2020 OPERATIONS D'EXPLOITATION Résultat net consolidé - part du Groupe 2 577 66 478 Part des intérêts minoritaires 205 278 Amortissements 47 327 33 534 Résultat des sociétés mises en équivalence -12 333 1 594 Quote-part de subvention virée au compte de résultat -565 -281 Variation des provisions -530 -979 Gains et pertes liés aux variations de juste valeur -327 0 Autres charges et produits calculés 13 -15 Plus et moins-values de cession 1 007 9 Capacité d'autofinancement 37 373 100 617 Coût de l'endettement financier net (hors variation de juste valeur) et charge d'impôt 327 1 072 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 37 700 101 689 Impôt versé Diminution/(Augmentation) du BFR liée à l'activité Note 30 78 231 -10 999 FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR 115 931 90 690 L'ACTIVITE OPERATIONS D'INVESTISSEMENT Acquisitions d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières Notes 4, 5 & 7 -199 941 -94 322 Encaissements liés aux cessions d'immobilisations Notes 4, 5 & 7 223 42 Incidences des variations de périmètre 0 Variation des prêts et avances consentis Note 7 12 799 5 Autres Note 7 7 500 10 000 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS -179 417 -84 275 D'INVESTISSEMENT OPERATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés -5 -3 Apports des minoritaires et variations de périmètre 0 Augmentation de capital 0 Variation des financements stables (dont ligne de crédit) Note 13 111 891 3 173 Remboursement des dettes locatives Note 13 -3 462 Intérêts financiers nets reçus (versés) Note 24 -327 -709 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS 111 559 -1 001 DE FINANCEMENT VARIATION DE TRESORERIE 48 073 5 414 Trésorerie à l'ouverture 70 952 119 025 Retraitement de juste valeur sur trésorerie 0 Trésorerie à la clôture 119 025 124 439 Trésorerie et équivalents de trésorerie - Actif 119 025 124 439 Banques - Passif 0 * Comme indiqué en note 2.1, les comptes de l'exercice 2018/2019 n'ont pas été retraités de l'application de la norme IFRS 16 - "Contrats de location" ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 10 Variation des capitaux propres en milliers d'euros Eléments constatés Réserves Capitaux Intérêts Capitaux Capital Primes directement et résultats Propres minori- Propres en capitaux accumulés Groupe taires propres 1er avril 2018 24 517 214 650 -620 385 604 624 149 603 624 751 Dividende distribué -5 -5 Augmentation de capital Autres éléments du résultat global -4 462 -4 462 -4 -4 466 Autre variation -10 -10 -10 Résultat de l'exercice 2 577 2 577 205 2 782 Autres variations des sociétés mises en équivalence 4 4 4 31 mars 2019 * 24 517 214 650 -5 088 388 182 622 258 799 623 056 Dividende distribué -3 -3 Augmentation de capital Autres éléments du résultat global -4 435 -4 435 -1 -4 437 Autre variation -10 -10 -10 Résultat de l'exercice 66 478 66 478 278 66 756 Autres variations des sociétés mises en équivalence -18 -18 -18 30 septembre 2019 24 517 214 650 -9 551 454 659 684 273 1 073 685 345 * Comme indiqué en note 2.1, les comptes de l'exercice 2018/2019 n'ont pas été retraités de l'application de la norme IFRS 16 - "Contrats de location" ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 11 Notes annexes aux comptes consolidés NOTE 1 INFORMATIONS GENERALES La Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco est une société anonyme de droit monégasque, ayant son siège social Place du Casino à Monte-Carlo (Principauté de Monaco). Constituée le 1er avril 1863, la Société a pour principal objet l'exploitation du privilège des jeux qui lui a été consenti par l'Ordonnance du 2 avril 1863. Concédé à l'origine pour une période de cinquante années, ce Privilège a été reconduit à plusieurs reprises et sans interruption, la reconduction actuellement en cours venant à échéance le 1er avril 2027, date à laquelle la Société prendrait fin, sauf en cas de nouvelle prorogation. Le capital social n'a pas évolué au cours du semestre. Le capital social au 30 septembre 2019 de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco est constitué de 24 516 661 actions d'une valeur nominale de 1 euro, cotées sur le marché Euronext Paris, compartiment B (code ISIN MC0000031187 - BAIN). L'État monégasque détient 64,21 % du capital au 30 septembre 2019, participation identique à celle au 31 mars 2019. Le groupe LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton) via sa filiale Ufipar SAS détenue à 100 % et le groupe G.E.G. (Galaxy Entertainment Group, Macao) détiennent respectivement 5,004 % et 4,997 % du capital au 30 septembre 2019. Droits de vote (article 30 des statuts) : L'article 30 des statuts a été modifié par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 19 septembre 2014 ainsi qu'il suit : L'Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, se compose de tous les propriétaires d'une action dont le transfert aura été effectué à leur profit au moins dix jours avant le jour de l'Assemblée. Nul ne peut prendre part aux délibérations des Assemblées Générales, s'il n'est pas propriétaire, lui-même, d'une action. Tout actionnaire peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un autre actionnaire. Les pouvoirs devront être déposés deux jours avant le jour de l'Assemblée. Chaque actionnaire assistant à l'Assemblée Générale a autant de voix qu'il possède et représente d'actions. Les actionnaires peuvent voter par correspondance ou donner pouvoir en exprimant leur vote ou en adressant leur pouvoir par tous moyens notamment en transmettant des formulaires de procuration et de vote par correspondance par télétransmission ou par voie électronique avant l'Assemblée. La date ultime du retour des bulletins de vote par correspondance et des pouvoirs est fixée par le Conseil et communiquée dans l'avis de réunion publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ». Les comptes semestriels présentés au titre de l'exercice 2019/2020 ont été arrêtés par le Conseil d'Administration de la Société, à l'occasion de sa réunion du 25 novembre 2019. NOTE 2 REGLES ET METHODES COMPTABLES 2.1Référentiel comptable En application du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002, les comptes consolidés de la Société des Bains de Mer (la Société ») et de ses filiales (« le Groupe S.B.M. ») ont été établis conformément aux règles et principes comptables internationaux IFRS (International Financial Reporting Standards) tels qu'adoptés par l'Union Européenne. 2.1.1 ÉVOLUTION DU REFERENTIEL COMPTABLE Le Groupe S.B.M. a appliqué les nouvelles normes, amendements de normes et interprétations applicables obligatoirement aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 12 IFRS 16 « Contrats de location » Le 13 janvier 2016, l'IASB a publié une nouvelle norme sur la comptabilisation des contrats de location qui remplace notamment la norme IAS 17 « Contrats de location ». Adoptée par l'Union Européenne le 9 novembre 2017, elle est d'application obligatoire pour tous les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2019. Cette norme prévoit notamment de comptabiliser au bilan, à la conclusion d'un contrat de location d'un actif spécifiquement dédié, un passif correspondant aux paiements futurs actualisés comptabilisé en « dettes de location », en contrepartie d'un droit d'usage de ce même actif comptabilisé en « droit d'utilisation », amorti sur la durée du contrat. La durée de location correspond à la période non résiliable de chaque contrat, sauf si le Groupe S.B.M. est raisonnablement certain d'exercer les options de renouvellement prévues contractuellement. Le Groupe S.B.M. applique cette norme à compter du 1 er avril 2019, selon la méthode de transition dite « rétrospective simplifiée » qui permet la comptabilisation d'un passif à la date de transition égal aux seuls loyers résiduels actualisés, en contrepartie d'un droit d'usage ajusté du montant des loyers payés d'avance ou en charges à payer. Cette méthode de transition ne permet pas le retraitement des exercices comparatifs. La norme prévoit également d'autres mesures de simplification, appliquées par le Groupe S.B.M., dont notamment la possibilité d'exclure les contrats d'une durée résiduelle inférieure à douze mois à la date de la première application et la possibilité d'exclure les contrats portant sur des actifs de faible valeur. L'application de cette nouvelle norme IFRS 16 constitue un changement de méthode pour le Groupe S.B.M. et les impacts au 1er avril 2019 sont les suivants : 31 mars 2019 1er avril 2019 en milliers d'euros Publié IFRS 16 Retraité 31 mars 2019 1er avril 2019 Publié IFRS 16 Retraité CAPITAUX PROPRES 623 057 12 623 069 Goodwill 32 32 Emprunts et passifs financiers 237 052 -91 236 961 Immobilisations incorporelles 8 235 8 235 Dettes de location 12 402 12 402 Immobilisations corporelles 1 049 834 -191 1 049 643 Avantages du personnel 51 900 51 900 Droits d'utilisation 19 060 19 060 Provisions 7 478 7 478 Actifs financiers non courants 117 048 117 048 Autres passifs 195 088 195 088 TOTAL ACTIF NON COURANT 1 175 150 18 869 1 194 019 TOTAL PASSIF NON COURANT 1 114 573 12 311 1 126 884 Fournisseurs 27 817 27 817 Stocks 12 951 12 951 Passifs sur contrats 33 494 33 494 Clients 43 839 43 839 Autres créditeurs 204 116 -65 204 052 Autres débiteurs 35 351 -30 35 321 Provisions 668 668 Autres actifs financiers 6 6 Dettes de location 6 693 6 693 Trésorerie et équivalents de trésorerie 119 025 119 025 Passifs financiers 5 652 -112 5 540 TOTAL ACTIF COURANT 211 172 -30 211 142 TOTAL DE L'ACTIF 1 386 322 18 839 1 405 161 TOTAL PASSIF COURANT 271 748 6 516 278 264 TOTAL DU PASSIF 1 386 322 18 839 1 405 161 La dette de loyer au 1er avril 2019 se réconcilie ainsi avec les engagements de location au 31 mars 2019 : en milliers d'euros Engagements de location au 31 mars 2019 37 658 Fairmont M onte-Carlo (1) -16 413 Autres contrats (2) -2 149 Dettes de location au 1er avril 2019 19 096 La différence entre l'engagement de location au 31 mars 2019 et la dette de location au 1 er avril 2019 relative au Fairmont Monte-Carlo concerne principalement la location d'un contingent de chambres. Ne s'agissant pas d'un actif spécifique, cette location ne rentre pas dans le champs d'application de la norme IFRS 16 - « Contrats de location ». La différence entre l'engagement de location au 31 mars 2019 et la dette de location au 1 er avril 2019 sur les autres contrats concerne principalement les contrats avec une durée résiduelle inférieure à 12 mois au 31 mars 2019 et les contrats de location de courte durée figurant en engagement de location au 31 mars 2019 pour satisfaire les besoins saisonniers. 2.1.2 FUTURES NORMES APPLICABLES Le Groupe S.B.M. n'a pas appliqué de normes par anticipation au 30 septembre 2019. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 13 2.2Principes de préparation des états financiers Les états financiers ont été établis selon la convention du coût historique, à l'exception des instruments financiers dérivés, et de certains actifs financiers qui sont évalués à leur juste valeur. 2.3Méthode de consolidation 2.3.1 PERIMETRE ET METHODE DE CONSOLIDATION Les états financiers des sociétés dans lesquelles la Société exerce un contrôle exclusif sont consolidés suivant la méthode de l'intégration globale. Le Groupe S.B.M. consolide par mise en équivalence Betclic Everest Group, le contrôle étant conjoint entre les deux partenaires. Les éléments explicatifs de cette participation sont décrits dans les notes 3 et 7. Les participations répondant au critère de contrôle exclusif, mais dont la consolidation n'aurait pas d'incidence significative, ne sont pas consolidées. Tel est le cas des sociétés filiales Société des Bains de Mer USA Incorporated et Monte-Carlo S.B.M. Singapore Pte. Ltd. qui interviennent comme simples bureaux de représentation aux États-Unis et à Singapour. 2.3.2 SOCIETES CONSOLIDEES AU 30 SEPTEMBRE 2019 NOM SIEGE SOCIAL % D' INTERET METHODE Société Anonyme Monégasque des Thermes 2, Avenue de Monte-Carlo Marins Monte-Carlo (S.T.M.) MC 98000 - MONACO 97,00 % Intégration globale Société Anonyme Monégasque d'Entreprise Place du Casino de Spectacles (S.A.M.E.S) MC 98000 - MONACO 99,60 % Intégration globale Société Anonyme Monégasque Générale 38, avenue Princesse Grace d'Hôtellerie (SOGETEL) MC 98000 - MONACO 98,00 % Intégration globale Société Financière et d'Encaissement (S.F.E) 8 rue du Gabian MC 98000 - MONACO 97,00 % Intégration globale Société Civile Particulière Soleil du Midi Place du Casino MC 98000 - MONACO 100,00 % Intégration globale Société Civile Immobilière de l'Hermitage Place du Casino MC 98000 - MONACO 100,00 % Intégration globale Société à Responsabilité Limitée Café Grand 1, Quai Antoine 1er Prix MC 98000 - MONACO 96,03 % Intégration globale S.à.r.l. Monte-Carlo SBM International 1B Heienhaff 100,00 % Intégration globale L-1736 Senningerberg, Luxembourg S.A.S. Betclic Everest Group 5 rue François 1 er 50,00 % Mise en équivalence 75008 PARIS Société Hôtelière du Larvotto (S.H.L.) 8 rue du Gabian 98,00 % Intégration globale MC 98000 - MONACO 2.3.3 DATE DE CLOTURE La date de clôture de l'ensemble des filiales est le 31 mars pour l'arrêté annuel et le 30 septembre pour l'arrêté semestriel, à l'exception des sociétés du groupe Betclic Everest Group pour lesquelles l'exercice social correspond à l'année civile. Betclic Everest Group réalise un arrêté au 31 mars ainsi qu'au 30 septembre pour les besoins de la mise en équivalence dans les comptes du Groupe S.B.M. 2.3.4 ESTIMATIONS DE LA DIRECTION L'établissement des comptes consolidés, conformément aux principes IFRS, implique que la Direction procède à un certain nombre d'estimations et retienne certaines hypothèses qui ont une incidence sur les montants portés au bilan et au compte de résultat au cours de l'exercice. Ces estimations font l'hypothèse de la continuité d'exploitation et sont établies en fonction des informations disponibles lors de leur établissement. Les estimations peuvent être révisées si les circonstances sur lesquelles elles étaient fondées évoluent ou par suite de nouvelles informations. Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 14 Les principales estimations faites par la Direction lors de l'établissement des états financiers portent notamment sur les hypothèses retenues pour le calcul des amortissements et dépréciations, de la valorisation des actifs corporels, incorporels et financiers, des avantages au personnel, des provisions et de certains instruments financiers. L'information fournie au titre des actifs et des passifs éventuels existant à la date de clôture fait également l'objet d'estimations. 2.3.5 OPERATIONS INTERNES Les comptes et opérations réciproques entre les sociétés du Groupe S.B.M. sont éliminés. Les provisions pour dépréciation se rapportant à des participations ou à des créances détenues sur les sociétés consolidées sont annulées. 2.3.6 CONVERSION DES COMPTES EXPRIMES EN DEVISES La monnaie de présentation des comptes est l'euro et les postes de bilan exprimés en devises sont convertis en euros au cours de change en vigueur à la date de clôture de l'exercice. Le Groupe S.B.M. réalise la presque totalité de ses opérations en euros. 2.4Principes comptables Afin d'améliorer la lisibilité des états financiers, les principes comptables sont énoncés dans chacune des notes concernées. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 15 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE ET EVENEMENTS NOTE 3 POSTERIEURS A LA CLOTURE 3.1Finalisation des travaux de développement immobilier au cœur de Monte-Carlo Le Groupe S.B.M. a engagé, au début du mois d'octobre 2014, les travaux de lancement des deux projets immobiliers et d'urbanisme majeurs : la rénovation de l'Hôtel de Paris, pour un coût des travaux revu à 280 millions d'euros sur la période 2014-2019, hors le montant estimé des pertes d'exploitation ;

2014-2019, hors le montant estimé des pertes d'exploitation ; la transformation du site précédemment occupé par le bâtiment du Sporting d'Hiver avec la création du complexe immobilier One Monte-Carlo, représentant un montant d'investissements estimé à 390 millions d'euros sur la période 2013-2019. Avec ces réalisations, le Groupe S.B.M. a pour objectif de générer un résultat opérationnel additionnel annuel, avant amortissements, supérieur à 50 millions d'euros en année pleine à compter de la date de mise en service complète de ses actifs. Ainsi, la réalisation de ces projets permettra à la Société de prendre une nouvelle dimension tant par l'augmentation attendue de ses revenus que par l'accroissement de la taille de son patrimoine. Le montant total de ces projets est estimé aujourd'hui à un montant proche de 670 millions d'euros hors montant estimé des pertes d'exploitation. Au 30 septembre 2019, le montant des investissements déjà réalisés dans le cadre de ces projets s'établit à 660,6 millions d'euros depuis le démarrage des travaux, dont 48,8 millions d'euros au cours du premier semestre de l'exercice 2019/2020. Les travaux se déroulent conformément au calendrier prévisionnel : concernant l'Hôtel de Paris Monte-Carlo, la majeure partie des actifs a été mise en service au cours du dernier trimestre de l'exercice 2018/2019, et les finalisations encore en cours au 31 mars 2019 sont maintenant achevées ;

Monte-Carlo, la majeure partie des actifs a été mise en service au cours du dernier trimestre de l'exercice 2018/2019, et les finalisations encore en cours au 31 mars 2019 sont maintenant achevées ; l'ensemble des infrastructures de l'ensemble immobilier et l'édification des bâtiments en superstructures du One Monte-Carlo ont été finalisés, permettant l'inauguration officielle du nouveau quartier au cœur de la Principauté de Monaco le 22 février 2019. Les travaux de finalisation des parties intérieures ont été poursuivis sur l'exercice en cours et sont maintenant achevés. Comme prévu le début de la commercialisation a été réalisé au cours du premier semestre de l'exercice 2019/2020 et les actifs ont été mis en service. 3.2Financement des travaux de développement immobilier Plusieurs opérations ont été engagées pour assurer le financement de ces projets, qui sont rappelées ci-après. La Société a tout d'abord procédé à une augmentation de capital en mars 2015, qui a été intégralement souscrite. Le produit net de l'augmentation de capital s'est établi à 215,6 millions d'euros. Ce financement a été complété par les encaissements perçus au titre des cessions de droits au bail pour un montant de 152,1 millions d'euros au 30 septembre 2019, dont 2,6 millions d'euros au cours du premier semestre de l'exercice 2019/2020. L'objectif est de percevoir dans le cadre de ces projets un montant total de 175 millions d'euros et les cessions déjà réalisées ou prévues sont en ligne avec cet objectif. Comme cela est décrit en note 16, les montants perçus sont comptabilisés en produit constaté d'avance et sont repris en résultat de façon linéaire sur la durée des baux à compter de la date de mise en service desdits projets. La Société a également contracté des lignes de crédits auprès d'un pool bancaire en janvier 2017. Les principales caractéristiques de ces financements sont les suivantes : mise à disposition de crédits d'un montant total de 230 millions d'euros réparti en deux tranches, dont les tirages à l'initiative de la Société pouvaient s'échelonner jusqu'au 31 janvier 2019 :

une tranche A de 86,8 millions d'euros, remboursable en six échéances semestrielles égales consécutives à compter du 30 juin 2020, l'échéance finale étant fixée au sixième anniversaire de la date de signature à savoir le 31 janvier 2023, une tranche B de 143,2 millions d'euros, remboursable en huit échéances semestrielles consécutives à compter du 30 juin 2020, l'échéance finale étant fixée au septième anniversaire de la date de signature à savoir le 31 janvier 2024 et les deux dernières échéances représentant 50 % de l'encours tiré au titre de cette tranche B ;

la tranche B est assortie d'une garantie constituée par l'octroi d'un mandat irrévocable d'hypothéquer les villas du Sporting, dont la mise en place est intervenue le 12 octobre 2017, conformément à l'engagement pris par la Société ; ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 16 le taux d'intérêt applicable à chaque tirage est constitué d'un taux de référence Euribor variable augmenté d'une marge au taux de :

1,7 % à 2,7 % pour la tranche A en fonction du ratio de levier (dette financière nette/EBITDA) ajustable semestriellement compter du 30 septembre 2019, 1,8 % pour la tranche B ;

engagements financiers de type « covenants » habituels, dont le non-respect constituerait un cas de défaut au regard du contrat des crédits, avec notamment :

non-respect constituerait un cas de défaut au regard du contrat des crédits, avec notamment : ratio de levier devant rester en dessous d'un niveau qui varie entre 3,75 et 2,5 en fonction de la date de calcul, contrôlé chaque semestre à compter du 30 septembre 2019, ratio de couverture des intérêts (EBITDA/Frais financiers) devant rester supérieur ou égal à 6, contrôlé chaque semestre compter du 31 mars 2017, ratio LTV Long Term Value (encours du crédit tranche B/Valeur de marché des villas du Sporting et selon le cas des autres immeubles faisant l'objet de sûretés) inférieur ou égal à 40 %, calculé annuellement à compter du 31 mars 2017, ratio de gearing (dette financière nette/capitaux propres) inférieur ou égal à 0,6 au 30 septembre 2019 et 31 mars 2020, puis inférieur à 0,5 au 31 mars et 30 septembre de chaque exercice social au-delà du 31 mars 2020, ces différents engagements de ratios étant complétés par des dispositions habituelles en matière d'investissement, de cession d'actifs, d'endettement financier, d'octroi de garanties et sûretés, d'information, etc.

noter que l'apparition d'un cas de défaut peut conduire à l'exigibilité immédiate des sommes empruntées, le contrat des crédits prévoyant toutefois des possibilités de remédiation au non-respect des engagements susvisés. Le contrat prévoyait également la mise en place de contrats de couverture dans les 60 jours calendaires suivant la fin de la période de disponibilité, portant sur un minimum de 66,67 % du montant de l'Encours des Crédits pour une durée de 3 ans minimum. Comme décrit en note 27 - « Instruments financiers », 4 instruments de taux ont été signés, permettant de limiter le coût de la dette et les fluctuations provenant de la volatilité des taux d'intérêt. Ces instruments, portant sur un montant notionnel total de 170 millions d'euros, sont des swaps du taux Euribor 3 mois contre un taux fixe annuel compris entre 0,168 % et 0,19 % suivant les contrats. Les covenants financiers applicables au 30 septembre 2019 sont respectés. Au 30 septembre, la Société a procédé aux tirages de la totalité des deux tranches A et B, pour un montant total de 230 millions d'euros. L'ensemble des frais relatifs à la mise en place de ces lignes de crédit (frais bancaires, d'avocats, de conseils et commissions de non-utilisation) sont directement imputables à l'émission de la dette. Ils sont inclus dans l'évaluation initiale de celle-ci, et viennent par conséquent diminuer le montant emprunté (voir note 13 - « Emprunts, passifs financiers et dettes de location »). Ces coûts de transaction augmentent le taux effectif de la dette. Pour compléter ses moyens de financement à court terme, la Société a mis en place un programme d'émission de titres de créances négociables à court terme (NEU CP) en juillet 2019 pour un montant total maximum de 150 millions d'euros. L'Etat Monégasque s'est engagé à souscrire, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 120 millions d'euros, tout ou partie des titres de créances négociables que la Société émettrait dans le cadre de ce programme et qui ne trouverait pas preneur sur le marché pour quelque raison que ce soit. Au 30 septembre 2019, la Société n'a émis aucun titre dans le cadre de ce programme. 3.3Participation dans Betclic Everest Group Il est rappelé que le Groupe S.B.M. détient depuis mai 2009 une participation de 50 % dans le capital de Betclic Everest Group, à parité avec la société Mangas Lov, société contrôlée par M. Stéphane Courbit au travers de Financière Lov. Betclic Everest Group (BEG) est composé des entités suivantes : les sociétés des sous-ensembles Betclic, Expekt et Everest, détenues en totalité ;

sous-ensembles Betclic, Expekt et Everest, détenues en totalité ; les sociétés du sous-ensembleBet-At-Home détenues à 51,69 %. FINANCEMENT Au 30 septembre 2019, les avances en compte courant précédemment consenties par le Groupe S.B.M. envers BEG ont été intégralement remboursées. EXPLOITATION Le Groupe S.B.M. enregistre au cours du premier semestre de l'exercice 2019/2020 une quote-part de résultat négative de 1,6 million d'euros contre une quote-part de résultat positive de 7,3 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent. En effet, bien que l'activité reste favorablement orientée, les résultats de Betclic Everest Group sont impactés par un renchérissement avec effet rétroactif de la charge d'impôts supportée par Bet-At-Home et par la mise en place du dispositif d'intéressement long terme au profit des principaux managers du Groupe Betclic. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 17 3.4Projet de Resort Intégré au Japon En mars 2017, le Groupe S.B.M. et le Groupe G.E.G. avaient annoncé la mise en place officielle d'un partenariat stratégique, comprenant notamment un travail commun sur le développement et l'exploitation de nouvelles activités, incluant des projets de Resorts Intégrés (« RI - Resort Intégré ») dans la région Asie-Pacifique. L'annonce de cet accord faisait suite à la prise de participation réalisée par le Groupe G.E.G. dans le capital de la Société en juillet 2015. Lors de sa réunion du 29 mars 2019, le Conseil d'Administration de la S.B.M. a validé les termes d'un Agrément avec le Groupe G.E.G. concernant le projet de créer une joint-venture afin de participer ensemble à un consortium incluant plusieurs partenaires locaux, et prendre part au processus d'appel d'offres envisagé par les autorités politiques japonaises pour la création de Resorts Intégrés au Japon. La joint-venture (la « JV Co ») formée par les deux Groupes sera détenue majoritairement par le Groupe G.E.G. Les termes de cet Agrément stipulent que le Groupe S.B.M. s'engage, à hauteur d'un montant minimum de 50 millions de dollars US, le Groupe G.E.G. s'engageant à hauteur d'un montant minimum de 950 millions de dollars US. En contrepartie, le Groupe S.B.M. recevra 5 % du capital et des intérêts de la JV Co, le Groupe G.E.G. détenant les 95 % restants. Le coût total du projet à terme pourrait représenter 10 milliards de dollars US, le Groupe S.B.M. ayant la possibilité d'augmenter par la suite sa participation dans la JV Co jusqu'à un engagement maximum de 350 millions de dollars US, ce qui pourrait représenter à terme 10 % du capital de la JV Co. L'Agrément a été signé en date duer1avril 2019. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 18 Notes sur le bilan consolidé NOTE 4 GOODWILL ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES PRINCIPES COMPTABLES É carts d'acquisition - goodwill Les écarts d'acquisition représentent la différence entre le coût d'acquisition des titres des filiales et la quote-part de la juste valeur des actifs nets à la date de leur entrée dans le périmètre de consolidation. Dans le cas d'une différence négative, celle-ci est portée directement en résultat. Immobilisations incorporelles Les immobilisations incorporelles figurent au bilan pour leur coût historique. Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire pour les immobilisations à durée d'utilité définie : logiciels : amortissement sur 3 à 6 ans ;

concessions : durée d'exploitation, complétée par une dépréciation en cas d'évolution défavorable par rapport aux perspectives initiales de rentabilité. Il n'y a pas d'immobilisations incorporelles à durée de vie indéfinie. Le tableau de variation des goodwill et immobilisations incorporelles au 30 septembre 2019 se présente ainsi : en milliers d'euros Goodwill Valeurs brutes au 1er avril 2018 622 Acquisitions Cessions / sorties d'actifs Reclassements Entrées de périmètre et autres variations Valeurs brutes au 31 mars 2019 622 Amortissements / dépréciations au 1er avril 2018 590 Dotations aux amortissements/dépréciations Cessions / sorties d'actifs Entrées de périmètre et autres variations Amortissements / dépr. au 31 mars 2019 590 VALEURS NETTES au 31 mars 2019 32 Valeurs brutes au 1er avril 2019 622 Acquisitions Cessions / sorties d'actifs Reclassements Entrées de périmètre et autres variations Valeurs brutes au 30 septembre 2019 622 Amortissements / dépréciations au 1er avril 2019 590 Dotations aux amortissements/dépréciations Cessions / sorties d'actifs Entrées de périmètre et autres variations Concessions Immobilisations Total et droits Autres Immobilisations en cours similaires incorporelles 32 700 18 2 125 34 843 789 1 301 2 090 1 806 -1 804 3 35 295 18 1 622 36 936 27 503 18 27 521 1 179 1 179 28 682 18 28 700 6 613 1 622 8 236 35 295 18 1 622 36 936 324 653 977 1 057 -1 016 42 36 676 18 1 259 37 954 28 682 18 28 700 700 700 Amortissements / dépr. au 30 septembre 2019 590 29 382 18 29 400 VALEURS NETTES au 30 septembre 2019 32 7 295 1 259 8 554 ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 19 Le poste « immobilisations incorporelles » comprend essentiellement : l'indemnité d'acquisition des droits aux bénéfices versée à la S.A.M. Loews Hotels Monaco pour 10 671 milliers d'euros, suite à la reprise de la gestion complète de l'établissement du Sun Casino par la Société en juillet 1995. Cette indemnité, qui est comptabilisée sous la rubrique « concessions et droits similaires », a été amortie en totalité sur une période courant jusqu'au 31 mars 2007 ;

les logiciels et développements informatiques. NOTE 5 IMMOBILISATIONS CORPORELLES PRINCIPES COMPTABLES Valeur brute Conformément à la norme IAS 16 « Immobilisations corporelles », les immobilisations corporelles sont inscrites au bilan à leur valeur d'acquisition ou à leur coût de revient hors les frais de la main-d'œuvre interne engagée dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre des projets de construction. Conformément à la norme IFRS 1.17, les réévaluations pratiquées antérieurement à la date de transition au référentiel IFRS ont été considérées comme coût présumé à la date de réévaluation, car cette dernière était globalement comparable à sa juste valeur. Les immobilisations corporelles sont reconnues en utilisant l'approche par composant. Selon celle-ci, chaque composant d'une immobilisation corporelle, ayant un coût significatif par rapport au coût total de l'immobilisation et une durée d'utilité différente des autres composants, doit être amorti séparément. Les coûts ultérieurs ne sont pas comptabilisés en tant qu'actifs sauf s'il est probable que des avantages économiques futurs associés ces derniers iront au Groupe S.B.M. et qu'ils puissent être évalués de façon fiable. Les coûts d'entretien courant des immobilisations corporelles sont constatés dans le résultat au cours de la période où ils sont encourus. Les coûts d'emprunts relatifs au financement d'immobilisations corporelles sont capitalisés dans le coût d'acquisition des immobilisations corporelles pour la part encourue au cours de la période de construction. Durées d'amortissement Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction des durées d'utilité suivantes : constructions : 17 à 50 ans ;

installations techniques et matériels : 3 à 15 ans ;

autres immobilisations : 3 à 10 ans. Les biens désignés au paragraphe ci-après « Régime juridique de certains biens immobiliers » sont normalement amortis sur leur durée d'utilité et non sur la durée de la concession. Dépréciation des éléments d'actifs Conformément à la norme IAS 36, lorsque des circonstances ou événements indiquent qu'une immobilisation a pu perdre de la valeur, et au moins une fois par an, le Groupe S.B.M. procède à l'examen de la valeur recouvrable de cette immobilisation ou du groupe d'actifs auquel elle appartient. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la vente et la valeur d'utilité. La valeur d'utilité est estimée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus de cette immobilisation ou du groupe d'actifs auquel elle appartient. La juste valeur diminuée des coûts de la vente correspond au prix de cession, net de frais, qui pourrait être obtenu par le Groupe S.B.M. dans le cadre d'une transaction réalisée à des conditions normales de marché. Une dépréciation de l'immobilisation corporelle est comptabilisée lorsque la valeur recouvrable de l'immobilisation est durablement inférieure à sa valeur nette comptable. Régime juridique de certains biens immobiliers La Société s'est vu concéder le Privilège exclusif d'exploiter les jeux sous les réserves, conditions et obligations d'un Cahier des Charges. Ce Privilège, concédé à l'origine pour une période de cinquante années à compter du 2 avril 1863, a fait l'objet de plusieurs reconductions, dont l'avant-dernière, intervenue le 17 mars 1987, a prévu certaines dispositions en matière de régime juridique de certains biens ayant un caractère immobilier. Un nouveau Traité de Concession signé le 21 mars 2003 avec le Gouvernement Princier, renouvelant le Privilège jusqu'au 31 mars 2027, après approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 17 janvier 2003 et de l'Autorité concédante le 13 mars 2003, a repris des dispositions similaires, qui sont décrites ci-après. Le Cahier des Charges prévoit qu'au terme de l'actuelle prorogation du privilège des jeux ou, en cas de reconductions ultérieures, au terme de la dernière d'entre elles, la Société remettra gratuitement à l'Autorité concédante, le Casino de Monte-Carlo avec ses terrasses et sa Place. Sur la base des actifs immobilisés au 30 septembre 2019, la valeur résiduelle estimative de ces biens à l'échéance de l'actuelle concession serait de l'ordre de 12 millions d'euros. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 20 Il précise également qu'à l'échéance de l'actuelle prorogation du privilège des jeux ou d'une reconduction ultérieure, la Société s'engage à céder au Gouvernement Princier, à titre onéreux, les biens tels qu'inscrits sur la liste ci-après, dont l'Autorité concédante lui aura demandé la reprise : Café de Paris Monte-Carlo ;

Monte-Carlo ; Sporting Monte-Carlo ;

Monte-Carlo ; Hôtel de Paris et jardins ;

Hôtel Hermitage. Au cas où le Gouvernement Princier demanderait une telle reprise, ces biens seraient cédés à leur valeur vénale établie au jour de la demande précitée, le prix de cession étant fixé à dire d'expert en cas de désaccord des parties. Le tableau de variation des immobilisations corporelles au 30 septembre 2019 se présente ainsi : Installations Autres Immobi- Constru- -lisations en milliers d'euros Terrains techniques immobili- Total -ctions en cours et matériels -sations et acomptes Valeurs brutes au 1er avril 2018 161 016 812 380 188 518 97 552 441 925 1 701 392 Acquisitions 37 316 10 036 4 713 136 363 188 428 Cessions / sorties d'actifs -5 391 -10 394 -3 133 -18 918 Reclassements 132 817 50 326 11 626 -194 772 -3 Entrées de périmètre et autres variations Valeurs brutes au 31 mars 2019 161 016 977 121 238 487 110 757 383 516 1 870 898 Amortissements / dépréciations au 1er avril 2018 38 102 512 338 165 579 76 584 792 604 Dotations aux amortissements 31 467 8 052 6 630 46 149 Cessions / sorties d'actifs -4 715 -9 959 -3 014 -17 688 Entrées de périmètre et autres variations Amortissements / dépr. au 31 mars 2019 38 102 539 090 163 672 80 199 821 064 VALEURS NETTES au 31 mars 2019 122 914 438 032 74 816 30 558 383 516 1 049 834 Valeurs brutes au 1er avril 2019 161 016 977 121 238 487 110 757 383 516 1 870 898 Acquisitions (1) 58 098 6 276 7 912 -2 654 69 632 Cessions / sorties d'actifs (2) -22 027 -1 468 -3 122 -26 616 Reclassements (3) 305 308 19 769 41 984 -367 103 -42 Entrées de périmètre et autres variations Valeurs brutes au 30 septembre 2019 161 016 1 318 499 263 065 157 532 13 759 1 913 872 Amortissements / dépréciations au 1er avril 2019 38 102 539 090 163 672 80 199 821 063 Dotations aux amortissements (4) 18 811 6 218 4 225 29 254 Cessions / sorties d'actifs -22 023 -1 426 -2 927 -26 376 Entrées de périmètre et autres variations Amortissements / dépr. au 30 septembre 2019 38 102 535878 168 464 81 497 823 942 VALEURS NETTES au 30 septembre 2019 122 914 782 622 94 602 76 035 13 759 1 089 930 Les acquisitions de l'exercice incluent notamment les montants engagés dans le cadre du projet One Monte-Carlo pour 39,7 millions d'euros et les travaux de rénovation de l'Hôtel de Paris pour 9,1 millions d'euros. Les cessions/sorties d'actifs de l'exercice correspondent principalement à la destruction des Pavillons des Boulingrins, pavillons éphémères qui ont abrité, le temps des travaux du One Monte-Carlo, les boutiques précédemment situées au Sporting d'Hiver. Suite à la mise en service du One Monte-Carlo au cours du premier semestre de l'exercice 2019/2020, les montants afférents, comptabilisés en immobilisations en cours au 31 mars 2019, ont donc été reclassés vers les natures d'immobilisations correspondantes. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 21 La charge d'amortissement du premier semestre de l'exercice 2019/2020 enregistre notamment les amortissements correspondant aux mises en service des installations de l'Hôtel de Paris, mais aussi du One Monte-Carlo à partir du 1 er septembre 2019. NOTE 6 DROITS D'UTILISATION PRINCIPES COMPTABLES Lors de la conclusion d'un contrat de location d'un actif spécifiquement dédié, un droit d'usage de l'actif est comptabilisé en droit d'utilisation, correspondant aux paiements futurs actualisés. Cet actif est amorti sur la durée de vie du contrat. Le tableau de variation des droits d'utilisation au 30 septembre 2019 se présente ainsi, par nature d'actif sous-jacent : Constru- Installations Autres en milliers d'euros Terrains techniques immobili- Total -ctions et matériels -sations Première application au 1er avril 2019 18 222 405 433 19 060 Nouveaux contrats de location (1) 1 921 1 921 Fins et résiliations de contrats Entrées de périmètre et autres variations Valeurs brutes au 30 septembre 2019 18 222 2 327 433 20 982 Dotations aux amortissements 3 167 253 161 3 581 Fins et résiliations de contrats Entrées de périmètre et autres variations Amortissements / dépr. au 30 septembre 2019 3 167 253 161 3 581 VALEURS NETTES au 30 septembre 2019 15 056 2 073 272 17 401 (1) Les nouveaux contrats concernent principalement des locations de machines à sous. L'échéancier des dettes de location relatives à ces contrats de location est présenté en note 13 - « Emprunt, passifs financiers et dettes de location ». ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 22 PARTICIPATIONS MISES EN EQUIVALENCE/ACTIFS FINANCIERS NOTE 7 NON COURANTS PRINCIPES COMPTABLES Participations mises en équivalence Les participations dans des entreprises associées sont comptabilisées par mise en équivalence. Les états financiers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans le montant total des profits et pertes comptabilisés par ces entreprises, après prise en compte des ajustements liés à la valorisation des éléments à la date d'acquisition conformément à IFRS 3 révisé. La valeur des titres mis en équivalence inclut également les variations des transactions portant sur les intérêts minoritaires comptabilisés en capitaux propres dans les entreprises associées : opérations d'acquisitions de titres détenus par les minoritaires d'entreprises contrôlées par les entreprises associées :

conformément à la norme IFRS 3 révisée, les prises de participation complémentaires dans des sociétés contrôlées sont considérées comme des transactions entre actionnaires et sont comptabilisées directement dans les capitaux propres ;

conformément à la norme IFRS 3 révisée, les prises de participation complémentaires dans des sociétés contrôlées sont considérées comme des transactions entre actionnaires et sont comptabilisées directement dans les capitaux propres ; changement d'estimation d'options de ventes accordées aux minoritaires d'entreprises contrôlées par les entreprises associées :

lorsque l'entreprise associée accorde aux actionnaires minoritaires d'une filiale une option de vendre leur participation, dans les conditions prévues par la norme IAS 32-IAS 39, une dette financière est reconnue à hauteur de la valeur actualisée du prix d'exercice estimé. L'effet de la désactualisation est comptabilisé en résultat financier. L'effet des changements d'estimation du prix d'exercice est comptabilisé en capitaux propres conformément à IAS 28 révisé et selon les recommandations de l'AMF. Comme décrit en note 5 - Immobilisations corporelles/Dépréciation des éléments d'actifs, et conformément à la norme IAS 36, lorsque des circonstances ou événements indiquent qu'une immobilisation a pu perdre de la valeur, et au moins une fois par an, le Groupe S.B.M. procède à l'examen de la valeur recouvrable de cette immobilisation. La valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la vente et la valeur d'utilité. La valeur d'utilité d'une participation mise en équivalence est estimée par actualisation des flux de trésorerie futurs attendus, à partir d'un plan d'affaires sur trois ans, une extrapolation sur dix ans et une valeur normative. Une comparaison des résultats de la méthode des flux de trésorerie actualisés peut également être effectuée avec une évaluation basée sur des multiples boursiers comparables. La juste valeur diminuée des coûts de la vente correspond au prix de cession, net de frais, qui pourrait être obtenu par le Groupe S.B.M. dans le cadre d'une transaction réalisée à des conditions normales de marché. Une dépréciation de la participation mise en équivalence est comptabilisée lorsque la valeur recouvrable de l'immobilisation est durablement inférieure à sa valeur nette comptable. Actifs financiers non courants Les prêts et placements à long terme sont considérés comme des actifs émis par l'entreprise et sont comptabilisés au coût amorti suivant la méthode du taux d'intérêt effectif. Ils font l'objet d'une dépréciation, comptabilisée en résultat, s'il existe une indication objective de perte de valeur. Les titres de participation dans des sociétés non consolidées sont comptabilisés à la juste valeur. Les variations de juste valeur sont comptabilisées en capitaux propres ou en résultat suivant l'option retenue titre par titre. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 23 Le tableau de variation des participations mises en équivalence et actifs financiers non courants au 30 septembre 2019 se présente ainsi : Participations mises en en milliers d'euros équivalence (2) Valeurs brutes au 1er avril 2018 108 637 Acquisitions / Augmentations Cessions / Diminutions Reclassements Variation de valeur 7 337 Valeurs brutes au 31 mars 2019 115 974 Dépréciations au 1er avril 2018 Dotations / reprises de dépréciation Dépréciations au 31 mars 2019 VALEURS NETTES au 31 mars 2019 115 974 Valeurs brutes au 1er avril 2019 115 974 Acquisitions / Augmentations Cessions / Diminutions -10 000 Reclassements Variation de valeur -1 612 Valeurs brutes au 30 septembre 2019 104 362 Dépréciations au 1er avril 2019 Dotations / reprises de dépréciation Dépréciations au 30 septembre 2019 VALEURS NETTES au 30 septembre 2019 104 362 Autres actifs Total Prêts à long Actifs terme financiers financiers non (1) courants 567 16 721 17 288 39 593 632 -38 -15 727 -15 765 -10 -10 559 1 587 2 146 391 668 1 059 20 -7 13 411 661 1 071 148 926 1 075 559 1 587 2 146 84 84 -12 -76 -88 -10 -10 537 1 595 2 132 411 661 1 071 -3 -3 411 658 1 068 127 937 1 063 La rubrique « Autres actifs financiers » comprend essentiellement les titres et les créances rattachées de la filiale S.B.M. USA Incorporated aux États-Unis pour une valeur brute de 641 milliers d'euros totalement dépréciée au 30 septembre 2019. La rubrique « Participations mises en équivalence » correspond à la participation de 50 % détenue dans Betclic Everest Group. Le tableau ci-après détaille l'évolution de cette participation dans les comptes du Groupe S.B.M. : ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 24 Exercice 1er semestre En milliers d'euros 2018/2019 2019/2020 Valeur des titres en début de période 108 637 115 974 Quote-part de résultat de la période 12 333 -1 594 Opérations comptabilisées directement en capitaux propres - Remboursement de prime d'émission (1) -10 000 - Dividendes (2) -5 000 - Autres variations 4 -18 Variation de la période 7 337 -11 612 Valeur des titres en fin de période 115 974 104 362 Le remboursement de prime d'émission d'un montant de 10 millions d'euros correspond à des décisions des associés prises en mai et août 2019, avec deux remboursements respectifs de 5 millions d'euros. Ces montants ont été payés sur le premier semestre de l'exercice 2019/2020. La variation de 5 millions d'euros sur l'exercice 2018/2019 correspond à un acompte sur dividendes encaissé au cours du dernier trimestre de l'exercice 2018/2019. BEG est confronté à différents risques et opportunités pouvant avoir des conséquences significatives sur sa valeur. S'agissant des risques, les principaux sont présentés au chapitre 2.1 - « Facteurs de risque » du document de référence du Groupe S.B.M. au 31 mars 2019. Conformément aux principes comptables décrits ci-avant, une évaluation de la valeur d'utilité de BEG avait été réalisée en mai 2018 par un cabinet expert indépendant en évaluation afin d'estimer la valeur recouvrable de BEG, et en conséquence de pouvoir être en mesure de comparer la valeur des titres BEG mis en équivalence dans les comptes du Groupe S.B.M. avec leur valeur recouvrable. Le plan d'affaires et les hypothèses clés retenues alors pour la détermination des flux de trésorerie actualisés, tels que les prévisions de croissance, le taux de marge prévisionnel et le taux de croissance à long terme correspondaient à la meilleure estimation de la Direction et reflétaient la meilleure estimation à cette date des réalisations attendues de façon cohérente avec les budgets, l'organisation, les plans d'action et les projets de BEG. Les deux scénarios (haut et bas) avaient été envisagés par l'expert en évaluation et les résultats de valorisation établis en mai 2018 étaient supérieurs à la valeur correspondante des actifs dans les comptes du Groupe S.B.M. L'évolution favorable des activités enregistrée depuis cette date ne remet pas en cause la valorisation de mai 2018 et il n'a pas été procédé à une réactualisation de cette évaluation, celle-ci étant largement supérieure à la valeur des actifs concernés dans les comptes consolidés. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 25 ÉTATS FINANCIERS RESUMES DE BETCLIC EVEREST GROUP L'information financière retenue au 30 septembre 2019 par le Groupe S.B.M. retraitée des ajustements effectués lors de l'application de la méthode de la mise en équivalence se résume comme suit : Bilan résumé - en milliers d'euros Au 30 septembre 2019 Total Actif Non Courant 172 330 Total Actif Courant 135 275 dont Trésorerie et Equivalents de Trésorerie 84 436 Total Passif Non Courant 51 965 dont Emprunts et Dettes Financières 18 875 Total Passif Courant 185 154 dont Emprunts et Dettes Financières 13 847 6 mois Compte de résultat résumé - en milliers d'euros (1er avril au 30 septembre 2019) Chiffre d'affaires net des bonus accordés 220 669 Amortissements, Dépréciations et Provisions -5 769 (Charges)/Produits d'intérêts -1 411 (Charges)/Produits d'Impôts -16 598 Résultat Net Part du Groupe -3 188 Autres Eléments du Résultat Global Part du Groupe 0 Résultat Global total Part du Groupe -3 188 La valeur de la participation mise en équivalence se présente ainsi(en milliers d'euros) : Quote-part des capitaux propres Ecart d'acquisition Participation mise en équivalence détenue (goodwill implicite) 28 191 76 171 104 362 NOTE 8 STOCKS PRINCIPE COMPTABLE Les stocks de matières premières pour les restaurants et de fournitures sont évalués au plus bas du coût ou de leur valeur nette de réalisation. Le coût correspond au prix de revient, calculé selon la méthode du prix moyen pondéré. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité diminué des coûts estimés pour réaliser la vente. en milliers d'euros Stocks Valeur brute au 31 mars 2019 12 992 Dépréciation au 31 mars 2019 41 VALEUR NETTE au 31 mars 2019 12 951 Valeur brute au 30 septembre 2019 13 113 Dépréciation au 30 septembre 2019 43 VALEUR NETTE au 30 septembre 2019 13 070 Les stocks sont essentiellement constitués de boissons - vins, alcools, etc. - conservées dans les caves des établissements. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 26 NOTE 9 CLIENTS PRINCIPE COMPTABLE Les créances clients sont valorisées lors de leur comptabilisation initiale à la juste valeur. Des pertes de valeur sont comptabilisées au compte de résultat en fonction des pertes de crédit attendues à maturité, sous la rubrique « Autres produits et charges opérationnels ». en milliers d'euros Clients Valeur brute au 31 mars 2019 104 183 Dépréciation au 31 mars 2019 60 345 VALEUR NETTE au 31 mars 2019 43 839 Valeur brute au 30 septembre 2019 144 468 Dépréciation au 30 septembre 2019 71 405 VALEUR NETTE au 30 septembre 2019 73 063 Les créances concernent essentiellement le secteur jeux, et dans une moindre mesure les secteurs hôtelier et locatif. L'augmentation constatée par rapport au 31 mars 2019 s'explique principalement par une augmentation des créances clients jeux en lien avec l'activité soutenue de ce secteur d'activité sur le premier semestre de l'exercice 2019/2020. L'augmentation de la dépréciation au 30 septembre 2019 s'explique par la croissance de l'activité et la situation de recouvrement des créances à la date de clôture du premier semestre de l'exercice. Analyse par ancienneté Créances à moins de 6 mois 90 155 Créances entre 6 et 12 mois 3 577 Créances à plus d'un an 50 736 TOTAL VALEUR BRUTE AU 30 SEPTEMBRE 2019 144 468 NOTE 10 AUTRES DEBITEURS Avances et Autres Charges créances Créances constatées en milliers d'euros acomptes Total d'exploitation diverses d'avance versés (1) (2) Valeurs brutes au 31 mars 2019 2 590 24 650 2 118 6 269 35 627 Dépréciations au 31 mars 2019 276 276 VALEURS NETTES au 31 mars 2019 2 590 24 650 1 842 6 269 35 351 Valeurs brutes au 30 septembre 2019 2 458 13 458 3 829 7 646 27 391 Dépréciations au 30 septembre 2019 285 285 VALEURS NETTES au 30 septembre 2019 2 458 13 458 3 544 7 646 27 106 Comprend notamment les créances sociales et avances au personnel, ainsi que les créances fiscales en matière de TVA. La diminution par rapport au 31 mars 2019 s'explique principalement par un crédit de TVA en attente de remboursement de 5,7 millions d'euros comptabilisé au 31 mars 2019, montant encaissé au premier semestre de l'exercice en cours, et par une diminution de 2,6 millions d'euros de la TVA sur immobilisation, en lien avec la diminution des dettes sur immobilisation au 30 septembre 2019 par rapport au 31 mars 2019 (voir note 19 - « Autres créditeurs »). Comprend notamment les facturations de partenaires (associations culturelles, administration) réalisées sur des exercices civils et les assurances facturées en début d'exercice. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 27 NOTE 11 AUTRES ACTIFS FINANCIERS COURANTS Autres actifs Juste valeur des en milliers d'euros Prêts financiers Total instruments dérivés Valeurs brutes au 31 mars 2019 6 6 Dépréciations au 31 mars 2019 VALEURS NETTES au 31 mars 2019 6 6 Valeurs brutes au 30 septembre 2019 6 6 Dépréciations au 30 septembre 2019 VALEURS NETTES au 30 septembre 2019 6 6 NOTE 12 TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE PRINCIPE COMPTABLE Les actifs de trésorerie et équivalents de trésorerie consistent en des placements pouvant être rendus immédiatement disponibles, soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Ces placements sont évalués à leur valeur de marché et les variations de valeur sont enregistrées dans le compte de résultat sous la rubrique « Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie ». en milliers d'euros 31 mars 2019 30 septembre 2019 V.M .P. ET DISPONIBILITES Valeurs mobilières de placement Disponibilités à terme 5 000 5 000 Disponibilités à vue 114 025 119 439 TOTAL ACTIFS DE TRES ORERIE 119 025 124 439 Banques créditrices 0 TOTAL TRES ORERIE 119 025 124 439 dont gain (perte) de juste valeur -745 NOTE 13 EMPRUNTS, PASSIFS FINANCIERS ET DETTES DE LOCATION PRINCIPE COMPTABLE Les dettes financières sont comptabilisées au coût amorti, c'est-à-dire à leur valeur nominale nette des primes et frais d'émission qui sont enregistrés progressivement en résultat financier jusqu'à l'échéance, selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Les paiements futurs actualisés des contrats de location d'actifs spécifiquement dédiés sont comptabilisés en dettes de location. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 28 en milliers d'euros 31 mars 2019 30 septembre 2019 ANALYSE PAR CATEGORIES Emprunts auprès des établissements de crédit (4) 225 647 225 686 Dettes financières liées aux contrats de location-financement (3) 203 Dettes de location (3) 17 556 Dettes rattachées à des participations Autres dettes et dépôts (1) 16 449 19 621 Juste valeur des instruments dérivés (2) 405 745 Soldes créditeurs de banque TOTAL 242 704 263 608 ANALYSE PAR ECHEANCES DE REM BOURSEM ENT Echéances à moins d'un an 5 652 39 022 Echéances à plus d'un an et moins de cinq ans 230 029 218 174 Echéances à plus de cinq ans 7 022 6 413 TOTAL 242 704 263 608 Les autres dettes et dépôts sont principalement constitués des cautions reçues des locataires. Voir note 27 - « Instruments financiers ». Comme décrit en note 2.1, l'application de la norme IFRS 16 « Contrats de location » supprime la distinction contrat de location simple/contrat de location financement. A la conclusion d'un contrat de location d'un actif spécifiquement dédié, un passif « dettes de location » est comptabilisé, correspondant aux paiements futurs actualisés, en contrepartie d'un droit d'utilisation (voir note 7 - « Droits d'utilisation »). Afin d'assurer le financement de ses différents projets, la Société a mis en place des lignes de crédits fin janvier 2017 (voir note 3.2 - « Financement des travaux de développement immobiliers ») pour un montant total de 230 millions d'euros, dont les tirages à l'initiative de l'emprunteur pouvaient s'échelonner jusqu'au 31 janvier 2019. Au 30 septembre 2019, le Groupe S.B.M. a utilisé la totalité des financements bancaires mis à sa disposition, soit un montant total de 230 millions d'euros. Ces financements seront remboursés semestriellement, la première échéance intervenant le 30 juin 2020 et la dernière étant fixée au 31 janvier 2024. Les frais payés directement imputables à l'émission de la dette sont inclus dans l'évaluation de celle-ci et sont donc présentés en diminution du montant emprunté, soit 4,1 millions d'euros au titre des frais bancaires de mise en place et des honoraires. Ces coûts de transaction, ainsi que le montant des commissions de non-utilisation et des intérêts en lien avec les tirages réalisés augmentent le taux d'intérêt effectif de la dette. Pour compléter ses moyens de financement à court terme, la Société a mis en place un programme d'émission de titres de créances négociables à court terme (NEU CP) en juillet 2019 pour un montant total maximum de 150 millions d'euros. Comme décrit en note 3.2 - « Financement des travaux de développement immobiliers », l'Etat Monégasque s'est engagé à souscrire, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 120 millions d'euros, tout ou partie des titres de créances négociables que la Société émettrait dans le cadre de ce programme et qui ne trouverait pas preneur sur le marché pour quelque raison que ce soit. Au 30 septembre 2019, la Société n'a émis aucun titre dans le cadre de ce programme. Le Groupe S.B.M. dispose par ailleurs de facilités de découvert autorisé pour 5 millions d'euros, montant non utilisé en date du 30 septembre 2019. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 29 L'état des lignes de crédit et découverts confirmés se présente comme suit au 30 septembre 2019 : (en milliers d'euros) Disponibles Utilisés Non utilisés Ouverture de crédit à taux variables 230 000 230 000 Découverts confirmés 5 000 5 000 TOTAL 235 000 230 000 5 000 ANALYSE PAR ECHEANCES DE REMBOURSEMENT Échéances à moins d'un an 31 400 26 400 5 000 Échéances d'un à cinq ans 203 600 203 600 Échéances à plus de cinq ans NOTE 14 AVANTAGES DU PERSONNEL PRINCIPE COMPTABLE Les avantages offerts par le Groupe S.B.M. à ses salariés et retraités (engagements au titre des retraites, indemnités de départ et médailles du travail, déterminés en fonction des conventions et accords collectifs applicables) sont comptabilisés conformément la norme IAS 19 révisée « Avantages du personnel » (méthode des « unités de crédit projetées »). Ces engagements ne sont pas financés par des actifs de régime.

Les paiements aux régimes de prestations à cotisations définies sont comptabilisés en charges lorsqu'ils sont dus. Les engagements du Groupe S.B.M. en matière de retraites et indemnités assimilées pour les régimes à prestations définies sont comptabilisés sur la base d'une évaluation actuarielle des droits potentiels acquis par les salariés et retraités, selon la méthode des unités de crédit projetées, et seraient diminués, le cas échéant, de l'évaluation des fonds disponibles. Ces estimations, effectuées à chaque clôture, tiennent compte notamment d'hypothèses d'espérance de vie, de rotation des effectifs, d'évolution des salaires et d'une actualisation des sommes à verser. Des écarts actuariels sont constatés à chaque estimation. Ceux-ci proviennent des changements d'hypothèses actuarielles et des écarts d'expérience. Ils sont suivis en capitaux propres et n'impactent pas le compte de résultat. Sont en revanche comptabilisés sous la rubrique « charges de personnel » le coût des services rendus et la charge d'intérêt de la période. Le tableau de variation de l'exercice relatif aux avantages du personnel se présente ainsi : en milliers d'euros 31 mars 2019 Charge de Versements Ecarts 30 septembre la période actuariels 2019 Indemnités de départ 39 032 1 237 -1 234 3 200 42 235 Engagements de retraite 12 701 67 -439 895 13 224 M édailles du travail 167 10 -13 1 164 TOTAL 51 900 1 313 -1 686 4 096 55 623 ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 30 Les hypothèses actuarielles retenues au 30 septembre 2019 sont : âge moyen de départ à la retraite : 62 ans ;

taux de revalorisation : salaires 2,8 % à 3,40 % suivant les catégories - rentes 2,5 % ;

probabilité de présence dans la société au terme : taux de rotation du personnel par statut :

taux d'actualisation : taux déterminé sur la base d'un indice IBoxx correspondant au taux d'obligation d'entreprise privée de la zone euro de notation AA et de maturité 10 ans et plus (0,5 %), tables d'espérance de vie : THTF0002 pour les indemnités de départ - TGF05 pour les engagements de retraite.

L'évolution de l'engagement actuariel se décompose comme suit : en milliers d'euros 30 septembre 2019 ENGAGEMENT ACTUARIEL A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE (COMPTABILIS E AU BILAN) 51 900 Coût des services rendus 1 037 Charge d'intérêt 276 Prestations versées -1 686 (Gains) / Pertes actuariels reconnus sur l'exercice 4 096 ENGAGEMENT ACTUARIEL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (COMPTABILIS E AU BILAN) 55 623 S olde des écarts actuariels reconnus en capitaux propres à l'ouverture 23 933 (Gains) / Pertes actuariels reconnus sur l'exercice en capitaux propres 4 096 S olde des écarts actuariels reconnus en capitaux propres à la clôture 28 029 La charge de l'exercice est constituée des éléments suivants : en milliers d'euros 30 septembre 2019 Coût des services rendus 1 037 Charge d'intérêt 276 0 CHARGE DE L'EXERCICE 1 313 ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 31 ANALYSE DE LA SENSIBILITE DE LA PROVISION AUX VARIATIONS DE TAUX D'ACTUALISATION en milliers d'euros 30 septembre 2019 ENGAGEMENT ACTUARIEL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 55 623 ENGAGEMENT ACTUARIEL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 58 772 avec taux d'actualisation minoré de 0,5 % Ecart 3 149 % de variation 6% ENGAGEMENT ACTUARIEL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 52 567 avec taux d'actualisation majoré de 0,5 % Ecart -3 056 % de variation -5% ANALYSE DE LA CONSTITUTION DES ECARTS ACTUARIELS en milliers d'euros 30 septembre 2019 (Gains) / Pertes actuariels générés sur l'exercice 4 096 dont (Gains) / Pertes actuariels liés aux hypothèses démographiques 630 dont (Gains) / Pertes actuariels liés aux hypothèses financières 3 466 NOTE 15 PROVISIONS PRINCIPE COMPTABLE Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe S.B.M. a une obligation actuelle, résultant d'un fait générateur passé, qui entraînera probablement une sortie d'avantages économiques pouvant être raisonnablement estimée. Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de l'obligation actuelle à la date de clôture, et est actualisé lorsque l'effet est significatif. La variation du poste des provisions à caractère non courant, au cours du premier semestre de l'exercice 2019/2020, est constituée des éléments suivants : Reprise Reprise Reclassement 30 septembre en milliers d'euros 31 mars 2019 Dotation et autres utilisée non utilisée 2019 variations PROVISIONS A CARACTERE NON COURANT Litiges 5 551 9 -357 -50 5 153 Autres risques 1 927 33 -175 -31 8 1 762 Charges TOTAL 7 478 42 -532 -81 8 6 915 Les provisions à caractère non courant sont essentiellement composées de litiges avec le personnel. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 32 La variation du poste des provisions à caractère courant, au cours du premier semestre de l'exercice 2019/2020, est constituée des éléments suivants : Reprise Reprise Reclassement 30 septembre en milliers d'euros 31 mars 2019 et autres Dotation non utilisée 2019 utilisée variations PROVISIONS A CARACTERE COURANT Litiges Autres risques 668 37 -73 632 Charges TOTAL 668 37 -73 632 Les provisions à caractère courant sont essentiellement composées de risques commerciaux et de risques sociaux. NOTE 16 AUTRES PASSIFS A CARACTERE NON COURANT PRINCIPE COMPTABLE Les subventions accordées au Groupe S.B.M. pour le financement d'investissements sont classées au passif du bilan sous la rubrique « Autres passifs à caractère non courant ». Elles sont réintégrées en résultat au même rythme que les amortissements pour dépréciation des immobilisations qu'elles permettent de financer. en milliers d'euros 31 mars 2019 30 septembre 2019 Produits constatés d'avance à plus d'un an 190 022 181 838 Subvention d'investissement 5 066 4 785 TOTAL 195 088 186 623 La rubrique « Produits constatés d'avance à plus d'un an » est constituée de la part à plus d'un an des loyers, des indemnités de droits au bail et d'autres produits perçus d'avance par le Groupe S.B.M., et notamment des droits au bail perçus au titre des baux consentis dans le cadre des projets immobiliers de rénovation de l'Hôtel de Paris et de développement du complexe immobilier du One Monte-Carlo, dont le produit est repris en résultat de façon linéaire sur la durée des baux depuis la mise en service desdits projets. La diminution des produits constatés d'avance au cours du premier semestre de l'exercice résulte principalement du transfert en Autres créditeurs » des droits au bail qui seront repris en résultat au cours des 12 prochains mois, compte tenu des mises en services desdits projets. Par ailleurs, dans le cadre de la rénovation de la Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo, achevée en septembre 2005 pour un montant de 26 126 milliers d'euros, le Groupe S.B.M. a perçu du Gouvernement Princier une participation au financement sous forme de subvention d'investissements, pour un montant total de 17 535 milliers d'euros. La réintégration en résultat de cette subvention intervenant au même rythme que l'amortissement pour dépréciation des biens qu'elle sert à financer, un produit de 281 milliers d'euros a été comptabilisé en résultat au cours du premier semestre de l'exercice 2019/2020. Le solde de la subvention à reprendre au cours des exercices à venir, soit 5 350 milliers d'euros, se décompose en : 565 milliers d'euros à reprendre sur les douze prochains mois, présentés dans la rubrique « Autres créditeurs - compte de régularisation » ;

4 785 milliers d'euros à reprendre au cours des exercices 2020/2021 et suivants (rubrique « Autres passifs à caractère non courant »). ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 33 NOTE 17 FOURNISSEURS en milliers d'euros 31 mars 2019 30 septembre 2019 Dettes fournisseurs 14 967 14 487 Factures non parvenues 12 850 20 858 TOTAL 27 817 35 346 L'augmentation des dettes fournisseurs s'explique principalement par le niveau d'activité enregistré au cours de la saison estivale. NOTE 18 PASSIFS SUR CONTRATS Conformément à la norme IFRS 15 - « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients », les dettes au titre du programme de fidélité, les avances et acomptes des clients du secteur hôtelier ainsi que la dette relative aux jackpots progressifs des appareils automatiques sont comptabilisés en « Passifs sur contrats ». en milliers d'euros 31 mars 2019 30 septembre 2019 Avances et acomptes clients 28 385 16 689 Programmes de fidélité 4 534 4 692 Autres passifs sur contrats 575 758 TOTAL 33 494 22 139 NOTE 19 AUTRES CREDITEURS en milliers d'euros 31 mars 2019 30 septembre 2019 Dépôts reçus 24 601 23 797 Dettes fiscales et sociales (1) 93 705 105 739 Autres dettes d'exploitation (2) 5 861 11 364 Dettes sur immobilisations (3) 44 872 21 328 Autres dettes 2 855 4 653 Comptes de régularisation (4) 32 222 35 913 TOTAL 204 116 202 794 La variation des dettes fiscales et sociales au 30 septembre 2019 s'explique principalement par la croissance d'activité du Groupe S.B.M. au cours du premier semestre de l'exercice 2019/2020, ayant pour conséquence une augmentation des dettes sociales. La variation des autres dettes d'exploitation au 30 septembre 2019 s'explique principalement par une augmentation des commissions à payer, liée à la croissance d'activité du Groupe S.B.M. Les dettes sur immobilisations au 30 septembre 2019 concernent principalement le projet immobilier One Monte-Carlo au cœur de Monte-Carlo. La variation de ce poste résulte du bon avancement des travaux, avec l'achèvement complet des travaux à l'Hôtel de Paris. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 34 La variation des comptes de régularisation au 30 septembre 2019 s'explique principalement par le reclassement en « Autres créditeurs » des droits au bail perçus au titre des baux consentis dans le cadre du projet immobilier de rénovation de l'Hôtel de Paris et de développement du complexe immobilier One Monte-Carlo pour la part qui sera reconnue en résultat au cours des 12 prochains mois. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 35 Notes sur le compte de résultat consolidé NOTE 20 PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES PRINCIPE COMPTABLE l'exception du chiffre d'affaires du secteur locatif, l'ensemble du chiffre d'affaires du Groupe S.B.M. entre dans le champ de la norme IFRS 15 « Produit des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients ». Ainsi, les produits des activités ordinaires sont comptabilisés lors du transfert du contrôle du bien et/ou service au client, soit en continu, soit à une date donnée. Les avantages attribués au client sont considérés comme des obligations de performance satisfaites au moment de la consommation par le client desdits avantages. En conséquence, le chiffre d'affaires afférent est différé et reconnu en chiffre d'affaires au rythme de la consommation. Le chiffre d'affaires est évalué au montant de la contrepartie reçue ou à recevoir en échange de la fourniture du bien ou du service fourni au client, nette des remises commerciales ou rabais et des taxes relatives aux ventes. Pour ce qui concerne le secteur des jeux, le chiffre d'affaires est constitué du montant net des recettes de jeux de table et des appareils automatiques, augmenté de la recette des cartes d'entrées dans les salons, des commissions de change et du chiffre d'affaires relatif à l'exploitation de la restauration au sein des casinos. Les redevances sur la recette brute des jeux sont inscrites sur la rubrique « Impôts, taxes et versements assimilés ». Le chiffre d'affaires du secteur hôtelier correspond aux recettes hors taxes et, le cas échéant, hors service réparti au personnel. Conformément à IFRS 16 « Contrats de location », le chiffre d'affaires du secteur locatif est comptabilisé en produits de façon linéaire sur la durée du contrat de location. en milliers d'euros 31 mars 2019 30 septembre 30 septembre 2018 2019 ANALYSE PAR SECTEURS D'ACTIVITE Secteur jeux 222 669 134 123 151 150 Secteur hôtelier 253 674 181 853 210 286 Secteur locatif 51 895 23 199 46 340 Autres 13 694 9 989 10 232 Cessions internes -15 397 -9 135 -9 402 TOTAL 526 536 340 028 408 606 NOTE 21 CHARGES DE PERSONNEL PRINCIPE COMPTABLE Les frais de personnel sont présentés hors service pour le personnel du secteur hôtelier rémunéré à la masse, et déduction faite des pourboires collectés auprès de la clientèle pour le secteur jeux. Les principes comptables relatifs aux avantages du personnel sont décrits en note 14. en milliers d'euros 31 mars 2019 30 septembre 30 septembre 2018 2019 CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements 172 932 91 801 101 157 Charges sociales et autres charges assimilées 80 708 45 656 49 836 Avantages du personnel 2 560 1 280 1 313 TOTAL 256 199 138 737 152 306 Les charges de personnel du premier semestre de l'exercice 2019/2020 sont en augmentation de 13,6 millions d'euros par rapport à la même période de l'exercice précédent. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 36 Cette augmentation se décompose comme suit : hausse des frais de personnel du secteur hôtelier de 8,3 millions d'euros en relation avec l'évolution favorable de l'activité, l'ouverture de plusieurs établissements (restaurant Mada One et Centre de Conférence du One Monte-Carlo) et la pleine exploitation de l'Hôtel de Paris ;

Monte-Carlo) et la pleine exploitation de l'Hôtel de Paris ; hausse des frais de personnel du secteur jeux de 2,8 millions d'euros, liée principalement à l'évolution favorable de l'activité ;

hausse des frais de personnel du secteur locatif de 0,9 million d'euros avec l'ouverture du One Monte-Carlo ;

Monte-Carlo ; prise en compte d'une charge au titre de l'intéressement aux résultats du Groupe pour un montant de 2,9 millions d'euros ;

baisse des provisions pour litiges avec le personnel de 1,3 million d'euros. Le poste des avantages au personnel correspond à la charge de l'exercice au titre des avantages au personnel présenté en note 14. NOTE 22 AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS en milliers d'euros 31 mars 2019 30 septembre 30 septembre 2018 2019 COUT NET DEPRECIATION DE L'ACTIF COURANT Pertes sur créances irrécouvrables -1 248 -323 -179 Reprises de provisions antérieurement constituées 4 108 834 336 Provisions pour dépréciation constatées sur la période (1) -13 902 -5 880 -7 479 TOTAL COUT NET DEPRECIATION DE L'ACTIF COURANT -11 043 -5 369 -7 322 RESULTAT SUR CESSIONS ET SORTIES D'ACTIFS CORP. & INCORPORELS Produits de cession 223 107 54 Valeurs nettes des cessions et sorties d'actifs -1 230 -152 -50 RESULTAT SUR SORTIES D'ACTIFS CORPORELS & INCORPORELS -1 007 -45 4 QUOTE-PART SUBVENTION INVESTISSEM ENT INSCRITE EN RESULTAT 565 283 281 AUTRES PRODUITS 9 650 326 1 920 AUTRES CHARGES -8 564 -2 261 -1 155 TOTAL AUTRES PRODUITS /CHARGES OPERATIONNELS -10 398 -7 066 -6 273 Comme indiqué en note 9 - « Clients », l'augmentation des provisions pour dépréciation de l'exercice s'explique principalement par la croissance de l'activité et la situation de recouvrement des créances à la date de clôture du premier semestre de l'exercice. NOTE 23 RESULTAT OPERATIONNEL La notion de résultat opérationnel par secteur est déterminée sur la base du chiffre d'affaires du secteur déduction faite des charges et amortissements directement imputables. La nature des frais centraux non affectés aux secteurs opérationnels est précisée en note 28 - « Informations sectorielles ». en milliers d'euros 31 mars 2019 30 septembre 30 septembre 2018 2019 ANALYSE PAR SECTEURS D'ACTIVITE Secteur jeux -7 950 6 326 13 459 Secteur hôtelier -4 244 30 547 35 054 Secteur locatif 35 493 13 776 37 109 Autres (dont frais centraux non affectés aux secteurs opérationnels) -32 921 -13 708 -16 197 TOTAL -9 621 36 941 69 425 Comme indiqué en note 2.1, les états financiers de l'exercice 2018/2019 n'ont pas été retraités de l'application de la norme IFRS 16 - « Contrats de location ». L'impact de l'application de cette norme sur le résultat opérationnel du Groupe S.B.M. n'est pas significatif. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 37 NOTE 24 PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS en milliers d'euros 31 mars 2019 30 septembre 30 septembre 2018 2019 Produits perçus (1) 15 5 25 Variation juste valeur des valeurs mobilières de placement TOTAL PRODUITS DE TRES ORERIE ET EQUIVALENTS 15 5 25 Charges et intérêts (2) -342 -256 -1 096 Variation juste valeur des instruments dérivés de taux 327 245 TOTAL COUT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER BRUT -15 -11 -1 096 Différences de change 3 23 -24 Résultat sur dérivés de change Variation juste valeur des instruments dérivés de change Plus-values de cession actifs financiers disponibles à la vente Dividendes perçus Variation juste valeur des actifs financiers et dérivés actions Autres 66 61 20 TOTAL AUTRES PRODUITS /CHARGES FINANCIERS 70 84 -4 Correspond aux produits perçus sur les placements effectués (dépôts à terme). Comme indiqué en note 5 - « Immobilisations corporelles », les coûts d'emprunts relatifs au financement d'immobilisations corporelles sont capitalisés pour la part encourue au cours de la période de construction. Tel est le cas, jusqu'à la date de mise en service des actifs, des charges financières relatives au contrat de crédits contracté en janvier 2017, destiné à financer les travaux de développement immobilier.

Par ailleurs, comme indiqué en note 2.1, les états financiers de l'exercice 2018/2019 n'ont pas été retraités de l'application de la norme IFRS 16 - « Contrats de location ». Conformément à cette norme, le Groupe S.B.M. comptabilise en charges et intérêts à compter de l'exercice 2019/2020 les intérêts relatifs aux dettes de location, soit un montant sur le premier semestre de l'exercice 2019/2020 de 0,3 million d'euros. NOTE 25 CHARGE D'IMPOTS La Société réalisant moins de 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de la Principauté de Monaco, il n'est pas constaté d'impôt courant sur le résultat à l'exception de celui afférent aux activités exercées sur le territoire français. De ce fait, il n'y a pas d'impôt différé pour l'ensemble des différences temporaires entre les valeurs fiscales et comptables des actifs et passifs au bilan consolidé. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 38 Autres notes complémentaires aux états financiers consolidés NOTE 26 EFFECTIFS Les effectifs moyens des sociétés consolidées s'établissent comme suit : 31 mars 2019 30 septembre 30 septembre 2018 2019 Cadres 733 711 775 Agents de maîtrise et Employés 3 616 3 892 4 180 TOTAL 4 349 4 603 4 955 NOTE 27 INSTRUMENTS FINANCIERS PRINCIPE COMPTABLE Le Groupe S.B.M. peut utiliser des instruments financiers pour gérer et réduire son exposition aux risques de variation de cours de change, de taux d'intérêt. Les instruments dérivés sont évalués à leur juste valeur et toutes les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat de la période au cours de laquelle elles interviennent, et présentées au bilan sous les rubriques « Autres actifs financiers courants » ou « Passifs financiers courants ». Les instruments dérivés qui seraient qualifiés d'instruments de couverture au sens comptable et documentés comme tels au regard de la norme IFRS 9 sont comptabilisés conformément aux critères de la comptabilité de couverture. En particulier, les couvertures de flux de trésorerie (cash-flow hedge) sont réévaluées à la juste valeur au bilan et rapportées au résultat lorsque les flux de trésorerie attendus couverts influent sur ce dernier. Pour les autres instruments dérivés, les variations de juste valeur sont comptabilisées en résultat de la période. INSTRUMENTS DE TAUX Comme indiqué en note 3, le contrat des crédits signé en janvier 2017 prévoyait la mise en place de contrats de couverture portant sur un minimum de 66,67 % du montant de l'Encours des Crédits pour une durée de 3 ans minimum. fin mars 2019, 4 instruments de taux ont été signés, permettant de limiter le coût de la dette et les fluctuations provenant de la volatilité des taux d'intérêt. Ces instruments, portant sur un montant notionnel total de 170 millions d'euros, sont des swaps du taux Euribor 3 mois contre un taux fixe annuel compris entre 0,168 % et 0,19 % suivant les contrats. Conformément à la comptabilité de couverture définie par IFRS 9 et selon cette qualification donnée après documentation de la relation de couverture mise en place par la Société sur les 4 contrats de swap, la juste valeur des contrats, qui s'établit à 745 milliers d'euros au 30 septembre 2019 contre - 404 milliers d'euros au 31 mars 2019, a été comptabilisée en autres éléments du résultat global. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 39 NOTE 28 INFORMATIONS SECTORIELLES L'information sectorielle est présentée par secteur d'activité, et il n'est pas établi de segmentation géographique, le Groupe S.B.M. opérant uniquement en Principauté de Monaco et sur les communes limitrophes du territoire français. Le Groupe S.B.M. a identifié quatre secteurs d'activité : le secteur jeux qui regroupe l'exploitation des jeux de table (jeux européens et jeux américains) et des appareils automatiques, au Casino de Monte-Carlo, au Casino Café de Paris, au Sun Casino et au Bay Casino. Tous ces établissements sont situés en Principauté de Monaco. Les jeux de table au Casino Café de Paris ont été mis en exploitation le 25 mars 2016. L'exploitation de la restauration au sein des casinos est également rattachée au secteur jeux ;

Monte-Carlo, au Casino Café de Paris, au Sun Casino et au Bay Casino. Tous ces établissements sont situés en Principauté de Monaco. Les jeux de table au Casino Café de Paris ont été mis en exploitation le 25 mars 2016. L'exploitation de la restauration au sein des casinos est également rattachée au secteur jeux ; le secteur hôtelier qui comprend l'ensemble des activités d'hébergement et de restauration, les prestations thermales et balnéaires, ainsi que toutes les prestations hôtelières annexes, délivrées dans les établissements suivants : Hôtel de Paris, Hôtel Hermitage, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Café de Paris Monte-Carlo, Sporting Monte-Carlo, Thermes Marins Monte- Carlo, Le Méridien Beach Plaza, et Monte-Carlo Beach, tous ces établissements étant situés en Principauté de Monaco à l'exception du dernier, situé en territoire français ;

Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, Café de Paris Monte-Carlo, Sporting Monte-Carlo, Thermes Marins Monte- Carlo, Le Méridien Beach Plaza, et Monte-Carlo Beach, tous ces établissements étant situés en Principauté de Monaco à l'exception du dernier, situé en territoire français ; le secteur locatif qui regroupe les activités de location de boutiques, vitrines et espaces de bureaux, les locations des villas du Sporting et de la Vigie, ainsi que les activités des résidences du Sporting, du Balmoral et du One Monte-Carlo ;

Monte-Carlo ; le secteur autres activités qui comprend notamment l'exploitation du drugstore dans la galerie du Café de Paris Monte-Carlo et de la boutique située Place du Casino ainsi que des prestations de services et des redevances de licences de marques. Les charges communes ou non directement imputables à l'un de ces quatre secteurs sont présentées sous la rubrique « Résultats non répartis ». Il s'agit à la fois d'éléments : à caractère courant comme les dépenses de siège ou les dépenses occasionnées par des projets d'entreprise non immobilisables ;

à caractère non courant comme les dépenses de contentieux ou d'affaires sociales, les mises au rebut d'actifs immobilisés, etc. PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES PAR SECTEUR Secteur Secteur Secteur Secteur en milliers d'euros Autres Total jeux hôtelier locatif activités PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 1er semestre 2018/2019 Produits avant éliminations intra-groupe 134 123 181 853 23 199 9 989 349 163 Opérations intra-groupe -2 247 -6 816 -72 -9 135 Produits des activités ordinaires 131 876 175 038 23 199 9 917 340 028 1er semestre 2019/2020 Produits avant éliminations intra-groupe 151 150 210 286 46 340 10 232 418 008 Opérations intra-groupe -1 927 -7 356 -119 -9 402 Produits des activités ordinaires 149 223 202 930 46 340 10 113 408 606 variation n/n-1 montant 17 347 27 892 23 141 197 68 578 variation n/n-1 % 13,2% 15,9% 99,8% 2,0% 20,2% RESULTAT OPERATIONNEL PAR SECTEUR La notion de résultat opérationnel par secteur est déterminée sur la base du chiffre d'affaires du secteur déduction faite des charges opérationnelles courantes directement imputables. Les charges communes ou non directement imputables sont présentées sous la rubrique « Résultats non répartis ». ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 40 Secteur Secteur Secteur Secteur Résultats en milliers d'euros Autres non Total jeux hôtelier locatif activités répartis RESULTAT OPERATIONNEL AVANT AM ORTISSEM ENTS 1er semestre 2018/2019 9 622 41 862 19 922 4 313 -14 982 60 737 1er semestre 2019/2020 18 392 54 943 41 523 5 032 -16 931 102 959 variation n/n-1 montant 8 770 13 080 21 602 719 -1 949 42 222 AM ORTISSEM ENTS 1er semestre 2018/2019 -3 297 -11 315 -6 146 -945 -2 094 -23 797 1er semestre 2019/2020 -4 933 -19 889 -4 414 -1 071 -3 227 -33 534 variation n/n-1 montant -1 637 -8 574 1 732 -125 -1 134 -9 737 RESULTAT OPERATIONNEL 1er semestre 2018/2019 6 326 30 547 13 776 3 368 -17 076 36 941 1er semestre 2019/2020 13 459 35 054 37 109 3 962 -20 158 69 426 variation n/n-1 montant 7 133 4 507 23 334 594 -3 083 32 485 Comme indiqué en note 2.1, les états financiers du er1 semestre 2018/2019 n'ont pas été retraités de l'application de la norme IFRS 16 - « Contrats de location ». L'impact de l'application de cette norme sur le compte de résultat du 1 er semestre de l'exercice 2019/2020 est une augmentation du résultat opérationnel avant amortissements de 3 millions d'euros et une augmentation des amortissements de 2,9 millions d'euros, soit un impact non significatif sur le résultat opérationnel du Groupe S.B.M. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES PAR SECTEUR Secteur Secteur Secteur Secteur Services en milliers d'euros Autres Total jeux hôtelier locatif communs activités IM M OBILISATIONS NETTES au 31 mars 2019 49 901 504 250 439 959 30 134 33 826 1 058 070 au 30 septembre 2019 49 246 543 833 435 198 30 439 39 768 1 098 484 variation du semestre (1) -655 39 583 -4 762 305 5 942 40 415 INVESTISSEM ENTS Exercice 2018/2019 5 319 82 269 94 023 6 583 2 324 190 518 1er semestre 2019/2020 2 523 25 790 32 656 1 388 8 252 70 608 Pendant la phase de travaux du One Monte-Carlo, l'ensemble du projet immobilier a été comptabilisé dans le secteur locatif. A la date de mise en service, la part des immobilisations qui sera exploitée par le secteur hôtelier a été reclassée dans ce dernier secteur. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 41 NOTE 29 RESULTAT ET DIVIDENDE PAR ACTION 31 mars 2019 30 septembre 30 septembre 2018 2019 Nombre moyen pondéré d'actions 24 516 661 24 516 661 24 516 661 Résultat net par action (en euros) 0,11 1,79 2,71 Résultat net dilué par action (en euros) 0,11 1,79 2,71 ANALYSE DES VARIATIONS DE BESOIN EN FONDS NOTE 30 DE ROULEMENT D'EXPLOITATION La décomposition des variations du besoin en fonds de roulement d'exploitation se présente comme suit : En milliers d'euros Exercice 1er Semestre 1er Semestre 2018/2019 2018/2019 2019/2020 Variation de besoin en fonds de roulement Stocks note 8 -614 -168 -119 Clients notes 9, 15 et 17 -20 064 -38 531 -29 224 Fournisseurs note 17 4 567 8 712 7 528 Autres créances et dettes notes 10, 16 et 18 94 342 73 947 10 816 Total 78 231 43 960 -10 999 NOTE 31 PARTIES LIEES Les informations relatives aux parties liées concernent les relations avec l'État monégasque, qui détient 64,21 % du capital de la Société au 30 septembre 2019, les relations avec des sociétés dont les mandataires sociaux sont Administrateurs de la Société, les rémunérations des mandataires sociaux et organes de gestion de ladite Société et les relations avec Betclic Everest Group dont le Groupe S.B.M. détient 50 % du capital. RELATIONS AVEC L'ÉTAT MONEGASQUE Tel qu'indiqué en note annexe 1 - « Informations générales », la Société s'est vu concéder par l'État le privilège exclusif d'exploiter les jeux sous les réserves, conditions et obligations d'un Cahier des Charges. Ces obligations, contreparties du monopole concédé, sont définies par le contrat de concession et recouvrent notamment les domaines suivants : redevance annuelle sur les recettes brutes des jeux, soit 21 981 milliers d'euros pour le premier semestre de l'exercice 2019/2020. Conformément à l'avenant n°4 au Cahier des Charges du 1 er avril 2019, approuvé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2019, le taux de redevance est resté fixé à 15 % sur le premier semestre de l'exercice 2019/2020 et les remises sur les pertes des jeux des clients prises en charge dans les comptes sont venues diminuer les recettes brutes des jeux pour le calcul de l'assiette de ladite redevance ;

avril 2019, approuvé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 septembre 2019, le taux de redevance est resté fixé à 15 % sur le premier semestre de l'exercice 2019/2020 et les remises sur les pertes des jeux des clients prises en charge dans les comptes sont venues diminuer les recettes brutes des jeux pour le calcul de l'assiette de ladite redevance ; contribution à l'animation artistique et culturelle de la Principauté de Monaco, avec notamment l'apport de son concours financier aux dépenses de la saison lyrique et de ballets, et du Printemps des Arts, représentant une charge de 3 586 milliers d'euros au titre du premier semestre de l'exercice 2019/2020 ;

participation à l'animation sportive de la Principauté de Monaco, avec l'allocation de budgets à diverses associations sportives, dont l'Automobile Club de Monaco, représentant une charge totale de 570 milliers d'euros au titre de du premier semestre de l'exercice 2019/2020 ; ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 42 domaine immobilier de la Société avec les dispositions décrites dans la note annexe 5 - « Immobilisations corporelles », paragraphe « Régime juridique de certains biens immobiliers » ;

recrutement, formation et promotion de son personnel. Par ailleurs, dans le cadre de la reprise du fonds de commerce de l'hôtel Méridien Beach Plaza, la Société Hôtelière du Larvotto, filiale à 98 % de la Société créée à cet effet, a succédé à une société du groupe Starman pour la durée résiduelle du contrat de location-gérance en vigueur avec le propriétaire, la Société Nationale de Financement. Enfin, pour compléter ses moyens de financement à court terme, la Société a mis en place un programme d'émission de titres de créances négociables à court terme (NEU CP) en juillet 2019 pour un montant total maximum de 150 millions d'euros. Comme décrit en note 3.2 - « Financement des travaux de développement immobiliers », l'Etat Monégasque s'est engagé à souscrire, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 120 millions d'euros, tout ou partie des titres de créances négociables que la Société émettrait dans le cadre de ce programme et qui ne trouverait pas preneur sur le marché pour quelque raison que ce soit. Au 30 septembre 2019, la Société n'a émis aucun titre dans le cadre de ce programme. RELATIONS AVEC DES SOCIETES LIEES Il est entretenu des relations d'affaires courantes avec des sociétés dont les mandataires sociaux sont ou ont été Administrateurs de la Société des Bains de Mer au premier semestre de l'exercice 2019/2020, à savoir la Société Monégasque pour l'Exploitation du Tournoi de Tennis, la Société anonyme monégasque Dotta Immobilier, la société SCEA Fondugues Pradugues, la SARL Rainbow Wines et la société Lochinvar Consulting L.L.C. Les transactions entre la Société et ses filiales, qui sont des parties liées, ont été éliminées en consolidation. RELATIONS AVEC BETCLIC EVEREST GROUP Comme exposé dans les notes 3 et 7, le Groupe S.B.M. avait participé au financement de Betclic Everest Group par le biais d'avances en compte courant qui représentaient 11,4 millions d'euros au 31 mars 2018. Ces avances ont été intégralement remboursées au cours de l'exercice 2018/2019. REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX ET ORGANES DE GESTION La rémunération globale et les avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux et organes de gestion de la Société mère, provenant de la Société mère et de toutes les sociétés du Groupe S.B.M., se sont élevés à 743 milliers d'euros au cours du premier semestre de l'exercice 2019/2020. 30 septembre 30 septembre (en milliers d'euros) 2018 2019 Rémunérations, avantages et indemnités de fonction 349 649 Tantièmes Jetons de présence 95 94 TOTAL 444 743 Les sommes versées ayant une nature d'indemnités de fonction, elles ne sont pas soumises à charges patronales. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 43 NOTE 32 ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS en milliers d'euros 31 mars 2019 30 septembre 2019 ENGAGEM ENTS DONNES Avals, cautions et garanties (1) 188 860 170 980 ENGAGEM ENTS RECUS Actions déposées par les Administrateurs 157 157 Avals, cautions et garanties (2) 50 516 154 048 ENGAGEM ENTS RECIPROQUES Commandes fermes d'investissement (3) 70 587 27 261 Autres commandes fermes (4) 26 708 30 399 Ouverture de crédit et découverts autorisés non utilisés 5 000 5 000 Autres engagements réciproques (5) 45 455 Les garanties données découlent des obligations relatives à Betclic Everest Group au titre du cautionnement de financements bancaires et des obligations relatives au contrat de crédit, qui sont décrites dans les paragraphes ci-après. Les engagements reçus sont constitués principalement des contre garanties obtenues dans le cadre des engagements donnés, ainsi que de l'engagement de l'Etat Monégasque dans le cadre du programme de titres de créances négociables à court terme. Ces garanties sont également décrites dans les paragraphes ci-après. Engagements passés dans le cadre des projets d'investissements. Commandes d'achats de marchandises, matières premières, fournitures et services externes, passées auprès des fournisseurs. Engagements relatifs au projet de Resort Intergré au Japon. Ces engagements réciproques sont décrits dans le paragraphe ci- après. DETAIL DES ENGAGEMENTS ET GARANTIES DONNES ET REÇUS RELATIFS A BETCLIC EVEREST GROUP Les engagements donnés sous la forme de cautions solidaires au titre des financements bancaires s'élèvent à 27,8 millions d'euros et concernent les opérations de financement précédemment réalisées, à savoir : en juillet 2017, la mise en place d'un crédit remboursable sur 5 ans de 21,3 millions d'euros, constituant globalement au 30 septembre 2019 un engagement de 12,8 millions d'euros, après un remboursement de 2,1 millions d'euros sur le premier semestre de l'exercice ; en juin 2018, la mise en place d'un crédit remboursable sur 3 ans de 30,8 millions d'euros, constituant globalement au 30 septembre 2019 un engagement de 15 millions d'euros. Les engagements reçus relatifs à Betclic Everest Group s'élèvent à un montant résiduel de 15,7 millions d'euros et sont constitués des contre garanties obtenues dans le cadre des engagements au titre des opérations de financement. Les deux associés - le Groupe S.B.M. et Financière Lov - s'étant portés cautions solidaires en garantie des concours financiers ainsi consentis à Betclic Everest Group, et chacun des associés pouvant être appelé pour la totalité des engagements financiers, il a été instauré un mécanisme de contre-garanties réciproques entre les deux associés : garantie à première demande pour un montant maximum de 13 millions d'euros, à laquelle sont adossés des nantissements croisés de 16 455 titres Betclic Everest Group détenus par chacun d'entre eux pour les financements instaurés en 2017 ;

garantie à première demande pour un montant maximum de 16,3 millions d'euros, à laquelle sont adossés des nantissements croisés de 18 500 titres Betclic Everest Group détenus par chacun d'entre eux pour les financements instaurés en 2018. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 44 CONTRAT DE CREDIT Comme décrit en note 3.2 - « Financement des travaux de développement immobilier », la Société a contracté fin janvier 2017 des lignes de crédits auprès d'un pool bancaire, pour un montant total de 230 millions d'euros, constituées de deux tranches A et B pour respectivement 86,8 millions d'euros et 143,2 millions d'euros. Au 30 septembre 2019, la Société a utilisé l'ensemble des lignes de crédit. La tranche B est assortie d'une garantie constituée par l'octroi d'un mandat irrévocable d'hypothéquer les villas du Sporting, dont la mise en place est intervenue le 12 octobre 2017. Cette garantie constitue au 30 septembre 2019 un engagement donné de 143,2 millions d'euros correspondant aux tirages sur la tranche B. Les covenants financiers par ailleurs applicables au 30 septembre 2019 sont respectés. Ces covenants sont décrits en note annexe 3.2. EMISSION DE TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES A COURT TERME Comme décrit en note 3.2 - « Financement des travaux de développement immobilier », pour compléter ses moyens de financement à court terme, la Société a mis en place un programme d'émission de titres de créances négociables à court terme (NEU CP) en juillet 2019 pour un montant total maximum de 150 millions d'euros. L'Etat Monégasque s'est engagé à souscrire, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 120 millions d'euros, tout ou partie des titres de créances négociables que la Société émettrait dans le cadre de ce programme et qui ne trouverait pas preneur sur le marché pour quelque raison que ce soit. Cet engagement de l'Etat Monégasque constitue au 30 septembre 2019 un engagement reçu de 120 millions d'euros, la Société n'ayant émis aucun titre de créances négociables à court terme au 30 septembre 2019. ENGAGEMENTS RECIPROQUES RELATIFS AU PROJET DE RESORT INTEGRE AU JAPON Comme décrit en note 3.4 - « Projet de Resort Intégré » au Japon, le Groupe S.B.M. s'est engagé, à hauteur d'un montant minimum de 50 millions de dollars US, à participer à l'appel d'offre pour le projet de Resort Intégré au Japon, le Groupe G.E.G. s'engageant hauteur d'un montant minimum de 950 millions de dollars US. En contrepartie, le Groupe S.B.M. recevra 5 % du capital et des intérêts de la société qui sera créée à cet effet conjointement avec le Groupe G.E.G. (la « JV Co »), le Groupe G.E.G. bénéficiant des 95 % restants. DETAIL DES AUTRES ENGAGEMENTS ET GARANTIES DONNES ET REÇUS Le Groupe S.B.M. poursuit une relation contractuelle depuis 1991 avec la Société anonyme monégasque Fairmont Monte-Carlo pour la location de la salle de jeux du Sun Casino et la disposition d'un contingent de chambres au sein de l'Hôtel Fairmont Monte- Carlo, qui vient à échéance en juin 2022. Le contrat de location-gérance de l'hôtel Méridien Beach Plaza en vigueur avec le propriétaire comprend une clause d'indemnisation partielle de la Société Hôtelière du Larvotto en cas de rupture anticipée du bail ou en cas de non-renouvellement, correspondant à 45 % de 75 % de la valeur nette comptable des biens non amortis repris à Starman Bermuda (ancien gérant) et à 45 % de la valeur nette comptable des biens non amortis acquis par la Société Hôtelière du Larvotto. Ont été consentis par ailleurs des baux emphytéotiques : Tiers preneurs concernés Début de Bail Fin de Bail Société d'Investissements du Centre Cardio-Thoracique de Monaco après prorogation 31 janvier 1985 25 février 2043 Société Civile Immobilière Belle Époque 30 octobre 1995 29 octobre 2035 Société Port View Limited avec promesse unilatérale d'extension du bail jusqu'au 30 septembre 2105 25 avril 1996 30 septembre 2094 ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 45 NOTE 33 ÉCHEANCIER DES ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS La nature des principaux engagements ci-dessous est présentée en note 32. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES en milliers d'euros M oins d'1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total PAIEM ENTS DÛS PAR PERIODE Obligations d'achat irrévocables 53 651 2 080 1 929 57 660 TOTAL 53 651 2 080 1 929 57 660 AUTRES ENGAGEMENTS en milliers d'euros M oins d'1 an De 1 à 5 ans Plus de 5 ans Total ENGAGEM ENTS DONNES Garanties et cautions données 23 193 147 787 170 980 TOTAL ENGAGEM ENTS DONNES 23 193 147 787 170 980 ENGAGEM ENTS RECUS Garanties et cautions reçues 142 792 11 154 259 154 205 TOTAL ENGAGEM ENTS RECUS 142 792 11 154 259 154 205 ENGAGEM ENTS RECIPROQUES Ouverture de crédit et découverts confirmés non 5 000 5 000 utilisés Autres engagements réciproques 9 091 36 364 45 455 TOTAL ENGAGEM ENTS RECIPROQUES 14 091 36 364 0 50 455 ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 46 Deloitte & Associés Jean-Humbert CROCI André GARINO 6 place de la Pyramide - 12, avenue de Fontvieille 2, rue de la Lüjerneta 92908 Paris La Défense 98000 Principauté de Monaco 98000 Principauté de Monaco Cedex SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO Société Anonyme Place du Casino Monte-Carlo MC 98000 - Principauté de Monaco _______________________________ Rapport de l'Auditeur contractuel et des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle 2019 Période du 1er avril au 30 septembre 2019 _______________________________ Aux Actionnaires, En application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à : l'examen limité des comptes semestriels consolidés de la Société des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco, relatifs à la période du 1er avril au 30 septembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité. Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 47 Conclusion sur les comptes Nous avons effectué notre examen limité selon la norme internationale 2410 de l'IAASB relative à l'examen limité d'informations financières intermédiaires effectué par l'auditeur de l'entité. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes internationales d'audit. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit. Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, la régularité et la sincérité des comptes semestriels consolidés et l'image fidèle qu'ils donnent du patrimoine et de la situation financière à la fin du semestre ainsi que du résultat du semestre écoulé de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note 2 « Règles et méthodes comptables » de l'annexe des comptes consolidés et notamment le paragraphe 2.1.1 « Evolution du référentiel comptable - IFRS 16 Contrats de location » qui expose les impacts de la première application de la norme IFRS 16 à compter du 1er avril 2019. Vérification spécifique Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés. Paris-La Défense et Monaco, le 26 novembre 2019 L'Auditeur contractuel Les Commissaires aux Comptes Deloitte & Associés Jean-Humbert CROCI André GARINO François-Xavier AMEYE ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 48 Attestation du responsable du rapport financier semestriel J'atteste, à ma connaissance, que les comptes complets pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. » Monaco, le 26 novembre 2019. Le Président-Délégué Jean-Luc Biamonti ____________________________________________________________________________________________________________________________ Rapport financier semestriel 2019/2020 - Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.) 49 SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO www.montecarlosbm.com ISIN : MC0000031187 La Sté Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco a publié ce contenu, le 26 novembre 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

