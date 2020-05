Societe Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco : Résultats consolidés 2019/2020

En effet, l'ensemble des casinos et restaurants ont été fermés mi-mars conformément aux décisions gouvernementales, puis l'Hôtel Hermitage et le Méridien Beach Plaza. Seuls l'Hôtel de Paris et le Monte-Carlo Bay Hotel and Resort sont restés partiellement ouverts pour héberger la clientèle, notamment les résidents permanents, mais avec une faible occupation. L'impact de la pandémie sur l'activité du dernier mois de l'exercice 2019/2020 est estimé à plus de 15 millions d'euros en termes de chiffre d' affaires.

3

Le secteur locatif, qui regroupe les activités de location de boutiques et de bureaux ainsi que les activités des résidences du Monte-Carlo Bay, duBalmoral et des villas du Sporting, présente un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros contre 51,9 millions d'euros l'exercice précédent, soit une augmentation de 85 %. Cette hausse résulte principalement de la mise en location de nouveaux espaces commerciaux à l'Hôtel de Paris et dans le complexe du One Monte-Carlo et de la mise en location progressive des appartements du One Monte-Carlo.

Enfin, le secteur autres activités présente un chiffre d'affaires annuel de 14,4 millions d'euros contre 13,7 millions d'euros l'exercice précédent.

Le résultat opérationneldu Groupe S.B.M. s'établit en bénéfice de 22,6 mlions d'euros contre une perte opérationnelle de - 9,6 millions d'euros pour l'exercice précédent.

Cette évolution favorable de la performance opérationnelle concerne principalement le secteur locatif qui présente une augmentation de son résultat opérationnel de 34 millions d'euros. Ce secteur d'activité bénéficie de la mise en locationde nouveaux espaces commerciaux à l'Hôtel de Paris et dans le complexe du One Monte-Carlo et de la mise en location progressive des appartements du One Monte-Carlo. Il n'est par ailleurs que faiblement impacté par les conséquences de la pandémie de Covid-19, alors queles résultats opérationnels des autres secteurs - jeux et hôtelier - ont été fortement impactés par les fermetures du mois de mars.

Le secteur jeux présente néanmoins une augmentationde son résultat opérationnel de 0,5 million d'euros et le résultat opérationnel du secteur hôtelier s'inscrit en baisse de 0,9 million d'euros du fait de ces fermetures.

Résultat financier négatif, et diminution de la quote-part du résultat de Betclic Everest Group

Le résultat financier s'élève à - 5,1 millions d'euros sur l'exercice 2019/2020, contre un résultat de 0,1 million d'euros sur l'exercice 2018/2019.

Enfin, la consolidation par mise en équivalence deBetclic Everest Group, groupe de jeux en ligne dont le Groupe S.B.M. détient 50 %, requiertla prise en compte de 50 % de son résultat pour la période considérée, soit une quote-part positive de 8,7 millions d'euros contre une quote-part positive de 12,3 millions d'euros l'an p assé. En effet, bien que l'activité reste favorablement orientée, les résultats de Betclic Everest Group sont impactés par un renchérissement avec effet rétroactif de la charged'impôts supportée par Bet-At-Home et par la mise en place du dispositif d'intéressement long terme au profit des principaux managers du Groupe Betclic.

Résultat net

Le Résultat net consolidé - part du Groupe ressorten profit de 26,1 millions d'euros contre un profit de 2,6 millions d'euros pour l'année sociale 2018/2019, soit une progression de 23,5 millions d'euros.

Structure financière et investissements

En termes de structure financière, les capitaux propres - part du Groupe s'élèvent à 649,4 millions d'euros au 31 mars 2020 contre 622,3 millions d'euros à la fin de l'exercice précédent.