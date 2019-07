SCBSM : Invest Securities relève ses estimations de résultat

01/07/2019 | 10:49

' En ligne avec sa stratégie, SCBSM a annoncé : (i) la livraison et la location de son immeuble de bureaux de la rue des Renaudes (Paris 17ème, 1 092m²) conforme à son calendrier; (ii) une valorisation plus rapide que prévu de son site commercial de Buchelay (Yvelines, 7 084m²); (iii) la cession de son site de bureaux et locaux d'activité de Ris-Orangis (Essonne, 15 874m²) dont la vacance élevée pesait sur le résultat de la foncière ' indique Invest Securities.



Le bureau d'analyses relève marginalement ses estimations de résultat net récurrent à moyen terme (0,49E/action contre 0,48E/action en 2023) et son objectif de cours (8,8E contre 8,5E) et maintient sa recommandation Achat sur le titre.



