SCBSM : cession du retail park Cap-Roussillon

19/12/2018 | 09:32

La société foncière SCBSM annonce la cession de son retail park Cap-Roussillon à Rivesaltes dans le cadre de son plan stratégique de désendettement et de recentrage sur le patrimoine immobilier parisien.



'Cap-Roussillon s'inscrit au coeur du pôle commercial de Rivesaltes-Claira regroupant les programmes phares développés par Klépierre, Carrefour Property et SCBSM au Nord de l'agglomération de Perpignan', précise-t-elle.



Cette cession permet d'extérioriser un excédent de trésorerie de plus de 15 millions d'euros après remboursement de la dette rattachée à l'actif. Le patrimoine parisien de SCBSM pourrait atteindre les 70% du portefeuille dès fin décembre 2018.



