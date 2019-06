Paris, le 24 juin 2019 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce la cession de son site d'activité de Ris-Orangis dans l'Essonne.

Depuis 2006, SCBSM détenait un site de près de 16 000 m² composé de bureaux et d'entrepôts sur un terrain de près de 4 ha. Conformément à sa stratégie, le Groupe avait développé plusieurs projets de création de valeur au travers d'un repositionnement du site mais qui, contrairement aux autres projets du Groupe développés avec succès en totale autonomie, celui-ci dépendait étroitement de l'aboutissement de projets de réaménagement d'envergure de l'environnement immédiat (centre commercial régional sur l'ancienne usine LU puis Grand stade de la Fédération Française de Rugby sur l'ancien hippodrome).

Aucun de ces projets d'aménagement du territoire n'ayant finalement vu le jour et nonobstant la perspective actuelle d'autres projets ambitieux en cours d'élaboration, le Groupe a décidé de céder son site à un acteur spécialisé dans les sites d'activité après avoir supporté une perte cumulée de plus de 10 M€, hors coût des fonds propres investis dans l'opération.

Cette cession permet d'extérioriser un excédent de trésorerie de près de 2 M€ après remboursement de la dette rattachée à l'actif. Elle permet surtout d'améliorer, chaque année, le résultat opérationnel, avant variation de la juste valeur des immeubles de placement, d'environ 300 K€ et le cash-flow du Groupe SCBSM d'environ 1 M€.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 325 M€, très majoritairement situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

