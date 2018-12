Société Centrale Des Bois Et Scieries De La Manche : Distribution de 0,10 EUR / action et option de paiement en titres

Compte-rendu de l'Assemblée Générale des actionnaires

Paris, le 18 décembre 2018 – Les actionnaires de SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, réunis hier en Assemblée Générale, ont approuvé une distribution[1] de 0,10 € par action. Sur la base du dernier cours de Bourse pré-AG, cette distribution, offre un rendement de 1,6%.

Les investisseurs ont jusqu'au 5 janvier 2019 pour acquérir des titres ouvrant droit au versement de cette distribution.

Par ailleurs, SCBSM offre la faculté de percevoir cette distribution en actions. Le prix de référence est de 5,75 €, soit 90% de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant la date de l'Assemblée générale, diminuée du montant net de la distribution. Les actionnaires qui souhaitent opter pour le paiement en actions disposent d'un délai compris entre le 10 janvier 2019 et le 29 janvier 2019 inclus pour en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier.

Le paiement en numéraire et/ou la livraison des actions seront effectués à compter du 15 février 2019.

Le détail des votes de l'Assemblée générale sera mis en ligne prochainement sur le site Internet de SCBSM (www.scbsm.fr).

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 320 M€, très majoritairement situés à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

Contacts ACTUS finance & communication :

Investisseurs : Journalistes : Jérôme Fabreguettes-Leib Alexandra Prisa 01 53 67 36 78 01 53 67 36 90 scbsm@actus.fr aprisa@actus.fr

[1] Distribution exceptionnelle de prime d'émission

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56358-scbsm-cp-post-ag-2018-12-17-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews