Paris, le 17 décembre 2018 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce la réalisation d'une émission obligataire EuroPP de 10 M€.

Cette émission obligataire a été réalisée dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels européens. Les obligations portent intérêt au taux annuel de 3,95% et seront remboursées au pair le 5 janvier 2024. Elles sont cotées sur Euronext Access sous le code FR0013387248.

Le produit de l'émission sera consacré au refinancement des obligations à échéance juillet 2019 qui portent intérêt au taux de 5,25%. Cette émission d'obligations permet ainsi d'optimiser la structure de financement Corporate du Groupe et s'inscrit dans la dynamique régulière d'augmentation de la qualité de crédit engagée depuis plusieurs années.

SCBSM a été conseillé par Octo Finances dans le cadre de cette opération.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 320 M€, très majoritairement situés à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

