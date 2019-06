Société Centrale Des Bois Et Scieries De La Manche : Seconde transformation réussie en 2019 à Paris / Rénovation et location à 100% au coeur du quartier des Ternes

Paris, le 25 juin 2019 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce la réussite du programme de rénovation de son site de Paris Renaudes et sa location intégrale.

SCBSM a acquis, début 2018, un immeuble de bureaux de 760 m², situé 35 rue des Renaudes, en plein cœur du quartier des Ternes (XVIIème arrondissement). Le site a été construit en 1911 pour la Chambre Syndicale des Carrossiers de Paris par l'architecte Jules Guillemin et financé en partie par les équipementiers automobiles, dont la maison Hermès.

Un permis de construire a ainsi été mis en œuvre en vue de la restructuration et la surélévation d'un niveau du bâtiment, l'extension du sous-sol, le remplacement des menuiseries extérieures, le ravalement de la façade sur rue et l'isolation thermique de la façade arrière. Le Groupe a également procédé à la modification de l'escalier intérieur et la redistribution des locaux. Au total, la nouvelle surface locative a été portée à 1 092 m².

Après cette restructuration importante, qui aura nécessité 12 mois de travaux, l'immeuble dispose d'une architecture contemporaine associant, de façon harmonieuse, une façade ancienne en pierre et ornements décoratifs « templiers » à des verrières en étage offrant une grande luminosité pour les nouveaux espaces ainsi créés. L'ensemble du bâtiment répond désormais parfaitement aux nouveaux modes de travail : grands espaces ouverts, modularité maximale, climatisation, faux planchers techniques, grandes baies vitrées, etc. Le toit-terrasse, bien qu'inaccessible, fera l'objet d'un traitement très soigné, l'ensemble des équipements étant intégré dans un caisson acoustique entièrement végétalisé et les gaines techniques en toiture intégrées dans des caissons en bois recouverts de plantes rampantes. L'ensemble du sol de cette terrasse est recouvert d'un parquet en lames de bois en Ipé et de végétalisation.

L'immeuble aménagé va être livré dans les prochains jours à la société BYREDO. Fondée en 2006 par Ben Gorham, BYREDO est une Maison de luxe (parfumerie et cosmétiques, maroquinerie, Lifestyle) jeune, à taille humaine, qui propose de nouveaux codes pour une clientèle millennial internationale. Fortement présente à l'international au sein de grands magasins (Le Bon Marché et Galeries Lafayette à Paris, NK à Stockholm, Selfridges / Harrods / Liberty à Londres, Barneys à New York, etc.), BYREDO possède également cinq boutiques à Stockholm, Londres, New York, Paris et Séoul. BYREDO affiche une croissance solide et pour poursuivre son expansion, a ouvert son capital au family office Manzanita Capital, qui possède plusieurs marques de luxe dont « Diptyque » en France et dont l'investisseur majoritaire est la famille FISHER, fondatrice et propriétaire du groupe GAP Inc. (GAP, Banana Republic, etc.).

La Maison de luxe BYREDO a fait le choix du 35 rue des Renaudes pour installer son nouveau siège et prévoit un aménagement intérieur à son image. Le bail, d'une durée ferme de 7 ans, permettra de générer des revenus locatifs venant renforcer les ressources du Groupe à compter de l'exercice 2019-2020 et contribuera ainsi à compenser l'impact des cessions sur les revenus locatifs constaté sur l'exercice 2018-2019.

Par ailleurs, cette transformation vient redonner une âme et un standing à un site historique du quartier des Ternes laissé à l'abandon depuis des années. SCBSM a fait le choix d'un positionnement Prime, tant par l'investissement consenti, l'esthétique nouvelle offerte au bâtiment et les aménagements que par le profil qualitatif du locataire en déclinant des candidatures (écoles, sociétés de Co-Working, start-ups, salles de sport, etc.) peu compatibles avec l'environnement résidentiel de standing du quartier.

