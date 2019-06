SCBSM : transformation réussie du site de Buchelay dans les Yvelines

Implantation de McDonald's, Ayako Sushi, Basic Fit, Citroën, DS Automobiles et Peugeot

Paris, le 24 juin 2019 – SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce la finalisation de son programme de transformation du site de Buchelay (Yvelines) avec l'implantation des enseignes McDonald's, Ayako Sushi, Basic Fit, Citroën, DS Automobiles, et Peugeot en lieu et place d'un ancien site Réseau Pro.

Ce programme témoigne une nouvelle fois de la capacité du Groupe à créer de la valeur sur son patrimoine existant en adéquation avec le renouveau des commerces en périphérie d'agglomération. En 2008, SCBSM a ainsi acquis un site de 3,5 ha dans la zone d'activités des Closeaux sur lequel était installé un magasin Réseau Pro de 9 600 m².

En 2015, le Groupe a engagé une première phase de développement en implantant, sur une partie du foncier libéré par Réseau Pro, un restaurant avec drive McDonald's puis un restaurant japonais Ayako Sushi (9 restaurants en France). L'année suivante, le départ complet de Réseau Pro permettra d'engager la seconde phase du programme via la construction d'un site multi-enseignes, inauguré au printemps 2019, avec l'ouverture de 3 showrooms des marques Citroën, DS Automobiles et Peugeot et celle, programmée pour la rentrée 2019, d'un complexe de remise en forme Basic Fit, la plus grande chaîne de salles de sport en France avec plus de 220 clubs (société cotée sur Euronext Amsterdam).

Ces implantations vont générer un accroissement des loyers annuels perçus par SCBSM de l'ordre de 400 k€ à compter de l'exercice 2019-2020 avec une solide visibilité (baux 6 ans fermes avec des signatures de premier plan).

Ce programme de transformation de l'ancien Réseau Pro, intégrant une surface de 1 700 m² en cours de commercialisation, aura nécessité un investissement brut de 2,5 M€. Le site dispose d'une constructibilité résiduelle d'environ 1 000 m².

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 325 M€, très majoritairement situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

