Societe Centrale des Bois et Scieries de la Manche : Acquisition d'un immeuble à proximité immédiate des Champs-Elysées / Désormais plus de 63% du patrimoine à Paris

Acquisition d'un immeuble à proximité immédiate des Champs-Elysées / Désormais plus de 63% du patrimoine à Paris (01/10/2018 08:00)

Paris, le 1er octobre 2018 - SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce l'acquisition d'un nouvel immeuble de bureaux situé rue de Ponthieu, à proximité immédiate des Champs-Elysées (Paris 8).

L'ensemble immobilier en pleine propriété, composé de bureaux et commerces de rez-de-chaussée, s'étend sur près de 2 200 m² de surfaces utiles, compte 21 emplacements de parking et de magnifiques terrasses. Le site est loué dans son intégralité à plusieurs locataires dont une filiale d'un leader mondial du luxe, une société de conseil en innovation digitale, un fonds de capital-risque, etc. Cet immeuble génère aujourd'hui environ 850 K€ de loyers.

Il s'agit de la deuxième acquisition réalisée à Paris depuis le début de l'année. Pour mémoire, SCBSM a acheté, en début d'année, un ensemble immobilier de bureaux proche de la Place des Ternes (XVIIème arrondissement).

Fidèle à sa stratégie, SCBSM a pour ambition d'y réaliser des investissements importants, à l'instar de ce qui est déjà en cours dans l'immeuble acquis début 2018 ou réalisé récemment rue Poissonnière (IXème arrondissement), pour repositionner cet immeuble et en accroître sa valeur.

Le Groupe confirme ainsi, même dans un marché tendu, sa capacité à réaliser des opérations ciblées sans renoncer à sa grande sélectivité sur la qualité des actifs et leur potentiel d'amélioration.

30/06 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018p Part Paris QCA 16% 26% 28% 48% 49% 52% 54% 60% 63%

Fort de cette nouvelle opération, SCBSM accélère la métamorphose de son patrimoine désormais composé à 63% d'immeubles situés dans le quartier des affaires à Paris[1] contre moins de 20% en 2011 avant la mise en œuvre du plan de transformation de la Foncière.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109- CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 300 M€, majoritairement à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

[1] Sur la base de la valeur du patrimoine au 30 juin 2018