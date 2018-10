Societe Centrale des Bois et Scieries de la Manche : Résultats annuels 2017-2018 / Nouvelle progression de tous les indicateurs de performance

Résultats annuels 2017-2018 / Nouvelle progression de tous les indicateurs de performance (01/10/2018 08:00)

Paris, le 1er octobre 2018 - SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce ses résultats[1] de l'exercice 2017-2018 (clos le 30 juin 2018).

L'exercice 2017-2018 a une nouvelle fois illustré la stratégie du Groupe autour de :

La création de valeur sur le patrimoine existant : Construction d'un bâtiment de 2 100 m² loué à l'enseigne Cultura dont le magasin a ouvert le 11 novembre 2017 sur le retail park de Perpignan-Rivesaltes ;

Achèvement du retail park de Saint-Malo qui a accueilli un magasin Stokomani et un magasin La Foir'Fouille qui ont ouvert respectivement en août et septembre 2017 ;

Rénovation d'actifs parisiens (façades de style Eiffel rue Réaumur et hall d'accueil rue Poissonnière).

La cessions d'actifs immobiliers matures : Un retail park à Saint-Brieuc-Plérin ;

Un retail park à Mulhouse-Wittenheim ;

Un local commercial à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) ;

2 appartements à Paris.

Le réinvestissement continu dans des actifs Paris QCA : Acquisition d'un nouvel immeuble de bureaux situé dans le XVII ème arrondissement en janvier 2018 ;

arrondissement en janvier 2018 ; Acquisition, annoncée ce jour, d'un nouvel immeuble situé à proximité immédiate des Champs-Elysées (VIIIème arrondissement).

Cette stratégie permet d'entretenir une dynamique régulière d'amélioration des indicateurs de performance (Résultat opérationnel et ANR) et offre à SCBSM et ses actionnaires un profil de plus en plus sûr.

Sur la base des travaux comptables en cours, le bénéfice net ressort à 10,9 M€, en progression par rapport à celui enregistré en 2016-2017 (10,6 M€).

Dans le même temps, la métamorphose du Groupe se poursuit avec un patrimoine composé à 60% d'actifs Paris QCA au 30 juin. Ce ratio monte à 63% après l'acquisition de l'immeuble des Champs-Elysées.

Les résultats détaillés seront publiés courant octobre après la finalisation des procédures d'audit et l'arrêté par le Conseil d'Administration.

