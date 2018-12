Societe Centrale des Bois et Scieries de la Manche : Une dernière opération emblématique en 2018 / Cession du retail park neuf de Perpignan-Rivesaltes

Une dernière opération emblématique en 2018 / Cession du retail park neuf de Perpignan-Rivesaltes (19/12/2018 08:45)

Paris, le 19 décembre 2018 - SCBSM, foncière cotée sur Euronext Paris, annonce la cession de son retail park Cap-Roussillon à Rivesaltes dans le cadre de son plan stratégique de désendettement et de recentrage sur le patrimoine immobilier parisien.

Cap-Roussillon s'inscrit au cœur du pôle commercial de Rivesaltes-Claira regroupant les programmes phares développés par Klépierre, Carrefour Property et SCBSM au Nord de l'agglomération de Perpignan. Avec une progression de +64% en 10 ans, Rivesaltes-Claira développe désormais 94 000 m² de surfaces commerciales et s'est imposé comme le pôle commercial le plus dynamique du département[1].

SCBSM a acquis, en 2007, ce centre commercial « Art de vivre » souffrant alors d'une vacance importante et d'un style obsolète et a engagé, à partir de 2012, un programme de restructuration lourde du site en y associant une extension pour porter la surface commerciale de 13 000 m² à environ 19 000 m². Le site accueille aujourd'hui 11 enseignes dont plusieurs belles signatures nationales (Stokomani, Cultura, Centrakor, Aubert et Maxitoys notamment).

SCBSM aura réalisé plus de 6 M€ d'investissements en fonds propres sur le site qui lui ont permis de bénéficier d'un cash-flow largement positif pendant 10 ans et de générer une création de valeur de l'ordre de 100% de son prix de revient. Cette cession permet surtout d'extérioriser un excédent de trésorerie de plus de 15 M€ après remboursement de la dette rattachée à l'actif. SCBSM confirme ainsi sa capacité à transformer ses actifs en province en réserves de liquidité au service de la stratégie de désendettement et d'accroissement du patrimoine parisien.

Après l'acquisition, annoncée en octobre dernier[2], d'un nouvel immeuble de bureaux dans le quartier des Champs-Elysées (VIIIème arrondissement) et la cession du retail park de Perpignan-Rivesaltes, le patrimoine parisien pourrait atteindre les 70% du portefeuille dès fin décembre 2018.

A propos de SCBSM :

SCBSM est une foncière cotée sur Euronext à Paris (FR0006239109 - CBSM) depuis novembre 2006. Le patrimoine immobilier du Groupe s'élève à plus de 320 M€, très majoritairement situé à Paris QCA. SCBSM dispose du statut SIIC et fait partie des indices IEIF Foncières et IEIF Immobilier France. Plus d'informations sur www.scbsm.fr.

Contacts ACTUS finance & communication :

[1] Le pôle commercial Espace Roussillon à Claira-Rivesaltes, CCI Perpignan, octobre 2015

[2] Cf. Communiqué de presse du 1er octobre 2018