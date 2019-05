TAYNINH : MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 17 JUIN 2019

SOCIETE DE TAYNINH

Paris, le 23 mai 2019

COMMUNIQUE

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 17 JUIN 2019

L'Assemblée Générale, appelée à statuer notamment sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, se réunira le 17 juin 2019 à 11h00 au 7 place du Chancelier Adenauer à Paris (75016).

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour et l'ensemble des projets de résolutions a été publié le 13 mai 2019 au BALO n°57.

Les documents préparatoires à l'Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions et délais réglementaires applicables, au siège social de la Société de Tayninh - 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris, ou transmis sans frais sur simple demande écrite adressée à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales - 14 rue Rouget de Lisle - 92862 Issy-Les-Moulineaux Cedex 9.

Ils pourront également être consultés sur le site internet de la Société de Tayninh : www.tayninh.fr.



Pour plus d'informations, merci de contacter :

Relations Investisseurs Maarten OTTE

+33 1 76 77 58 02

Maarten.otte@urw.com

