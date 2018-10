SFL : 143,8 ME de revenus locatifs au 30 septembre

15/10/2018 | 18:12

Les revenus locatifs consolidés s'élèvent à 143,8 ME au 30 septembre 2018 contre 147,8 ME au 30 septembre 2017, en baisse de 4,0 ME (- 2,7 %).



A périmètre constant, les loyers progressent de 6,0 ME (+ 4,6 %) du fait des nouvelles locations intervenues en 2017 et 2018.



La cession de l'immeuble IN/OUT, le 29 septembre 2017, génère une baisse de revenus de 9,7 ME par rapport aux neuf premiers mois de 2017.



Au cours des neuf premiers mois de 2018, SFL a commercialisé près de 20 000 m2 de surfaces, dont plus de 11 000 m2 sur le 3e trimestre 2018.



Le taux d'occupation physique des immeubles en exploitation se maintient à un niveau élevé de 96,6 % au 30 septembre 2018 (96,4 % au 31 décembre 2017).



