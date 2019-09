COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 12 septembre 2019

SFL : 2e foncière cotée de bureaux au GRESB 2019

Avec un Score GRESB de 94/100, au plus haut niveau depuis sa première participation en 2012, SFL s'est vu décerner à nouveau le label « Green Star » par le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Cet organisme évalue à la fois les actions en termes de développement durable à travers la revue des labels & certifications des immeubles et la collaboration avec ses clients sur les thèmes environnementaux.

La Société Foncière Lyonnaise se classe à la 2e place des foncières cotées de bureaux en Europe de l'Ouest se positionnant ainsi parmi les acteurs les plus remarquables en matière de politique RSE.

SFL se classe également au 25e rang mondial, tous secteurs confondus, parmi les 964 participants.

À propos de SFL

Leader sur le segment prime de l'immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 6,8 milliards d'euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l'assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l'exécution de sa stratégie, centrée sur la création d'une forte valeur d'usage pour ses utilisateurs, et in fine d'une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A - Euronext Paris ISIN FR0000033409 - Bloomberg : FLY FP -

Reuters : FLYP PA

Notation S&P : BBB+ stable

