SFL : Immobiliaria Colonial dépasse les deux tiers

13/11/2018 | 15:50

Immobiliaria Colonial a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 8 novembre, les seuils des deux tiers du capital et des droits de vote de Société Foncière Lyonnaise et détenir 80,74% du capital et des droits de vote de SFL.



Ce franchissement de seuils résulte de l'accomplissement des conditions suspensives auxquelles une opération de cession et d'apport était conditionnée. La réalisation effective de cette opération devrait intervenir au cours du mois de novembre.



