SFL : – Goldman Sachs prend à bail plus de 80% des bureaux du 83 Marceau

Regulatory News:

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200602005867/fr/

83 Marceau - Paris 16° (Photo: Business Wire)

SFL (Paris:FLY) et Goldman Sachs ont signé un bail de 12 ans, dont 9 années fermes, portant sur près de 6 500 m² au sein du 83 Marceau (Paris 16e), soit 81% des surfaces de bureaux de l’immeuble.

Cet immeuble, qui surplombe la Place de l’Etoile, fait l’objet d’une restructuration intégrale menée par le célèbre architecte français Dominique Perrault (Grand Prix d’Architecture, Praemium Imperiale), et réalisée par Eiffage, pour une livraison prévisionnelle au troisième trimestre 2021.

Le projet s’est notamment attaché à déposer intégralement et créer une nouvelle façade contemporaine, développer des plateaux de bureaux de 1 200 m² env. (rares pour le quartier), créer une terrasse au dernier étage et un jardin en cœur d’îlot autour duquel s’organisent bureaux et espaces de services. Le business center de près de 1 200 m², aménagé par la décoratrice d’intérieur Ana Moussinet intègrera un auditorium de 200 places, des salles de réunion et une cafétéria, le tout classé Etablissement Recevant du Public et exploité par un opérateur en cours de désignation par SFL. Le bâtiment répond aux normes environnementales les plus exigeantes, en phase avec le Plan Climat de la Ville de Paris, et sera notamment labellisé Bâtiment Basse Consommation*.

Dès sa livraison, l’immeuble accueillera le siège parisien de Goldman Sachs et lui donnera la possibilité de poursuivre son développement en France.

« Nous nous réjouissons que Goldman Sachs ait choisi le 83 Marceau pour héberger ses équipes parisiennes. Il s’agit d’un de nos projets les plus aboutis, sur lequel nous avons intégré tout notre savoir-faire. La phase d’incertitude que nous avons traversée n’a pas remis en cause la volonté de Goldman Sachs de prendre à bail ce projet unique à Paris ; Ce qui témoigne une fois de plus de la résilience de notre marché parisien structurellement sous-offreur en produit ‘prime’ », explique Dimitri Boulte, Directeur général délégué de SFL.

« Nous sommes ravis d’annoncer cette nouvelle étape dans le développement de notre présence en France. En choisissant le 83 Marceau, nous disposerons d’un cadre unique pour continuer à servir nos clients français dans les meilleures conditions environnementales et attirer les meilleurs talents. Cette décision, qui nous permettra à terme de doubler nos effectifs parisiens, illustre notre engagement continu sur le marché français au service de nos clients corporate et institutionnels, ainsi que l’attractivité de la place financière de Paris », explique Pierre Hudry, responsable des activités de Goldman Sachs en France.

(*) HQE, Breeam, Leed, et labels BBC Effinergie Révovation et R2S.

À propos de SFL

Leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 7,2 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l’assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l’exécution de sa stratégie, centrée sur la création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A – Euronext Paris ISIN FR0000033409 – Bloomberg : FLY FP – Reuters : FLYP PA

Notation S&P : BBB+ stable

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200602005867/fr/