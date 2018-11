15/11/2018 | 10:48

Le concert constitué par DIC Holding LLC et Qatar Holding LLC a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 12 novembre, les seuils de 20%, 15%, 10% et 5% du capital et des droits de vote de Société Foncière Lyonnaise (SFL) et ne plus en détenir aucune action.



Ce franchissement de seuils résulte de la cession et de l'apport des actions SFL au profit d'Immobiliaria Colonial, intervenus le 12 novembre.



