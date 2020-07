Societe Fonciere Lyonnaise : Informations semestrielles sur le contrat de liquidité de SFL

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 3 juillet 2020

Informations semestrielles sur le contrat de liquidité de SFL

Informations publiées en application de la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 (Chapitre II - Article 2.3) sur l'instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise

-

Bilan Semestriel :

Au titre du contrat de liquidité confié par la Société Foncière Lyonnaise à Rothschild Martin Maurel, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 350 Titres

• 2 215 570,00 €

Il est rappelé qu'au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 250 Titres

• 2 224 024,00 €

Il est également précisé que le 11 mars 2019, date de la signature du nouveau contrat de liquidité, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 2 025 Titres

• 2 092 635,00 €

-

Nombre de transactions exécutées et volume échangé au 1e semestre 2020

Nombre de transactions exécutées

Nombre Capitaux Nombre Capitaux de titres (en €) de titres (en €) 02/01/2020 2 2 38 2 827,20 22 1 650,00 03/01/2020 5 4 40 2 994,60 32 2 417,20 06/01/2020 2 2 100 7 700,00 94 7 234,00 07/01/2020 0 2 0 0 30 2 332,00 08/01/2020 0 4 0 0 30 2 397,80 09/01/2020 4 3 54 4 272,00 34 2 718,60 10/01/2020 23 0 520 40 473,00 0 0 13/01/2020 0 9 0 0 285 22 200,00 14/01/2020 1 4 5 393,00 30 2 313,00 15/01/2020 2 3 56 4 345,60 10 781,00 16/01/2020 5 1 159 12 382,00 25 1 950,00 17/01/2020 5 3 375 29 320,00 11 864,60 20/01/2020 4 3 138 10 902,20 32 2 539,60 21/01/2020 12 1 260 20 625,40 10 788,00 22/01/2020 2 5 350 27 650,00 75 5 911,20 23/01/2020 6 2 197 15 515,40 122 9 664,20 24/01/2020 11 17 260 20 550,00 280 22 139,40 27/01/2020 9 0 145 11 284,20 0 0 28/01/2020 19 5 265 20 269,00 90 6 959,80 29/01/2020 14 7 229 17 676,40 81 6 357,60 30/01/2020 9 9 119 9 266,60 241 18 845,40 31/01/2020 13 0 154 12 000,80 0 0 01/2020 148 86 3 464 270 447,40 1 534 120 063,40 03/02/2020 4 0 70 5 438,00 0 0 04/02/2020 5 4 55 4 258,80 375 29 490,00 05/02/2020 4 0 70 5 424,00 0 0 06/02/2020 5 5 90 6 977,00 245 19 241,20 07/02/2020 7 10 100 8 010,80 420 33 269,60 10/02/2020 7 14 47 3 772,60 647 52 225,00 11/02/2020 8 11 155 12 681,00 163 13 388,20 12/02/2020 6 4 34 2 788,80 67 5 520,80 13/02/2020 12 7 301 24 638,60 75 6 180,00 14/02/2020 13 5 130 10 621,40 100 8 239,20 17/02/2020 11 5 65 5 305,20 44 3 602,00 18/02/2020 10 9 89 7 331,20 100 8 240,20 19/02/2020 21 0 375 30 986,80 0 0 20/02/2020 8 7 75 6 127,60 55 4 556,00 A l'achat A la vente

Volume échangé

A l'achat

A la vente

21/02/2020 23 13 400 32 991,60 95 7 882,60 24/02/2020 15 7 143 11 585,40 141 11 691,00 25/02/2020 27 3 458 37 324,00 50 4 160,00 26/02/2020 13 3 135 10 629,60 128 10 189,20 27/02/2020 1 12 2 160,40 469 38 126,40 28/02/2020 16 1 140 11 052,00 100 8 080,00 02/2020 216 120 2 934 238 104,80 3 274 264 081,40 02/03/2020 9 3 420 32 441,80 60 4 772,00 03/03/2020 15 11 93 7 370,40 232 18 734,00 04/03/2020 14 0 129 10 123,20 0 0 05/03/2020 7 5 126 9 828,60 100 7 923,00 06/03/2020 12 0 69 5 413,40 0 0 09/03/2020 8 5 60 4 572,00 20 1 528,00 10/03/2020 6 0 39 3 000,20 0 0 11/03/2020 6 4 71 5 433,00 127 9 896,60 12/03/2020 12 1 76 5 564,00 54 4 104,00 13/03/2020 10 8 106 7 504,60 273 19 636,80 16/03/2020 23 4 120 8 101,00 55 3 794,20 17/03/2020 14 0 222 14 365,00 0 0 18/03/2020 16 3 264 16 432,60 9 585,80 19/03/2020 16 2 182 11 269,80 87 5 602,80 20/03/2020 13 5 730 43 329,00 50 3 207,80 23/03/2020 0 5 0 0 230 14 215,00 24/03/2020 2 11 5 310,00 255 16 730,00 25/03/2020 3 4 36 2 404,00 74 5 304,00 26/03/2020 0 1 0 0 2 138,00 27/03/2020 3 5 10 685,00 20 1 405,00 30/03/2020 5 0 36 2 456,40 0 0 31/03/2020 9 0 149 9 864,00 0 0 03/2020 203 77 2 943 200 468,00 1 648 117 577,00 01/04/2020 5 2 43 2 850,00 35 2 387,00 02/04/2020 10 8 104 7 021,20 552 37 823,40 03/04/2020 7 0 115 7 763,00 0 0 06/04/2020 10 2 448 30 174,80 58 3 964,40 07/04/2020 0 2 0 0 60 4 198,00 08/04/2020 20 1 275 18 553,00 11 756,80 09/04/2020 0 9 0 0 631 43 470,40 14/04/2020 8 0 157 10 721,00 0 0 15/04/2020 11 0 145 9 882,00 0 0 16/04/2020 23 0 305 20 348,00 0 0 17/04/2020 6 0 31 2 081,80 0 0 20/04/2020 2 1 30 2 030,00 30 2 094,00 21/04/2020 1 0 1 65,00 0 0 22/04/2020 2 3 8 524,80 12 804,80 23/04/2020 4 0 22 1 478,60 0 0 24/04/2020 2 0 8 536,00 0 0 27/04/2020 2 1 30 2 039,60 38 2 644,80 28/04/2020 9 9 108 7 488,20 688 48 076,00 29/04/2020 4 7 20 1 382,00 126 8 822,40 30/04/2020 10 2 133 9 151,80 50 3 530,00 04/2020 136 47 1 983 134 090,80 2 291 158 572,00 04/05/2020 4 1 95 6 388,00 7 483,00 05/05/2020 4 0 80 5 418,00 0 0 06/05/2020 5 4 40 2 677,00 35 2 360,40 07/05/2020 0 3 0 0 25 1 697,00 08/05/2020 3 2 31 2 092,60 380 25 840,00 12/05/2020 9 3 130 8 634,00 296 19 964,80 13/05/2020 13 6 217 14 573,60 286 19 559,60 14/05/2020 4 0 29 1 962,00 0 0 15/05/2020 4 4 54 3 619,20 10 674,00 18/05/2020 6 1 25 1 670,40 4 272,00 19/05/2020 0 6 0 0 119 8 065,20 20/05/2020 3 3 10 677,40 266 18 034,80 21/05/2020 0 3 0 0 32 2 169,60 22/05/2020 8 0 102 6 859,60 0 0 25/05/2020 3 3 55 3 704,00 50 3 390,00 26/05/2020 0 3 0 0 185 12 492,00 27/05/2020 5 2 110 7 435,00 45 3 051,00 28/05/2020 1 1 5 339,00 25 1 695,00 29/05/2020 1 6 20 1 348,00 515 35 261,00 05/2020 73 51 1 003 67 397,80 2 280 155 009,40 01/06/2020 4 8 19 1 318,20 175 12 450,00 02/06/2020 2 4 21 1 461,00 20 1 414,00 03/06/2020 7 9 25 1 755,60 352 25 307,40 04/06/2020 1 14 10 710,00 278 19 843,20 05/06/2020 1 9 39 2 761,20 300 21 247,60 08/06/2020 0 12 0 0 290 20 608,60 09/06/2020 16 9 225 15 910,60 149 10 576,20 10/06/2020 4 9 50 3 488,00 175 12 307,00 11/06/2020 4 1 63 4 354,20 8 568,00 12/06/2020 4 11 78 5 491,20 283 19 947,00 15/06/2020 7 9 80 5 613,40 65 4 591,20 16/06/2020 5 4 35 2 478,00 50 3 587,00 17/06/2020 3 1 30 2 094,00 5 355,00 18/06/2020 4 0 30 2 118,00 0 0 19/06/2020 14 0 383 26 404,40 0 0 22/06/2020 0 1 0 0 88 6 054,40 23/06/2020 1 2 5 344,00 14 967,60 24/06/2020 1 3 20 1 376,00 18 1 256,40 25/06/2020 5 0 132 9 062,60 0 0 26/06/2020 3 4 40 2 702,00 50 3 435,80 29/06/2020 3 11 30 2 088,00 193 13 616,20 30/06/2020 5 7 222 15 534,00 224 15 807,20 06/2020 94 128 1 537 107 064,40 2 737 193 939,80 S1/2020 870 509 13 864 1 017 573,20 13 764 1 009 243,00

À propos de SFL

Leader sur le segment prime de l'immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 7,2 milliards d'euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l'assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l'exécution de sa stratégie, centrée sur la création d'une forte valeur d'usage pour ses utilisateurs, et in fine d'une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A - Euronext Paris ISIN FR0000033409 - Bloomberg : FLY FP - Reuters : FLYP PA

Notation S&P : BBB+ stable

