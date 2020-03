Societe Fonciere Lyonnaise : The Company announces the publication of its 2019 Universal registration document

PRESS RELEASE

Paris, 13 March 2020

The Company announces the publication of its 2019 Universal registration document

SFL's 2019 Universal registration document was filed with the French securities regulator, Autorité des Marchés Financiers (AMF) on 13 March 2020, under number D.20-0124.

This document cas be downloaded from the SFL website (www.fonciere-lyonnaise.com).

Paper copies can be obtained by writing to the Company at 42 rue Washington - 75008 PARIS.

The Universal registration document comprises:

The 2019 financial report,

The 2019 management report and its appendices,

The Board of Director's corporate governance report,

A description of the share buyback programme,

Details of the fees paid to the Statutory Auditors (appendices of consolidates Financial Statements)

À propos de SFL

Leader sur le segment prime de l'immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 7,2 milliards d'euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires de Paris (#cloud.paris, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l'assurance. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l'exécution de sa stratégie, centrée sur la création d'une forte valeur d'usage pour ses utilisateurs, et in fine d'une importante valeur patrimoniale pour ses actifs.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A - Euronext Paris ISIN FR0000033409 - Bloomberg : FLY FP -

Reuters : FLYP PA

Notation S&P : BBB+ stable

