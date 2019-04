Résultats annuels 2017-2018 : EBITDA : 2,3 MEUR - Résultat opérationnel…

Communiqué de presse

La trésorerie disponible au 31 octobre 2018 ressortait à 0,9 M€. Le Groupe devrait très prochainement encaisser un montant de 2,8 M€ au titre de la cession de sa participation dans la société SFBC, et être ainsi en mesure de faire face sereinement à ses prochaines échéances financières, en particulier le paiement de la prochaine annuité de son plan de continuation fixée à 1,8 M€ fin juillet 2019.

Perspectives : Poursuite de la croissance et désendettement

Le Groupe entend en 2018-2019 se concentrer sur l'optimisation des performances opérationnelles des 5 casinos exploités, en poursuivant ses actions pour faire progresser les revenus tout en maintenant une forte rigueur dans la gestion des charges.

Par ailleurs, le projet complexe d'ouverture du casino de Bagnères de Luchon est aujourd'hui abandonné. Le dossier d'ouverture pour le casino de Lamalou-les-Bains suit en revanche son cours avec une décision attendue avant l'été 2019.

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 5 casinos en propre situés à Capvern, Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compt C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA.

