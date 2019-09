Société Française De Casinos : Finalisation de la cession du casino de Capvern

Paris, le 20 septembre 2019 - Société Française de Casinos annonce avoir finalisé la cession de l'intégralité des titres du casino de Capvern annoncée lors de la publication des résultats semestriels.

Ce Casino a contribué pour 4,1 M€ au chiffre d'affaires et pour 0,1 M€ à l'EBITDA lors de l'exercice 2017-2018. Le produit de la transaction renforce sensiblement la trésorerie du Groupe et sa pérennité financière.

Le Groupe se concentre désormais sur l'exploitation des 4 casinos situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle conservés dans le périmètre. Des actions commerciales et marketing sont menées pour augmenter la fréquentation et faire progresser le chiffre d'affaires dans un strict contrôle des coûts

Le Groupe se positionnera sur la reprise de nouveaux casinos dans les prochaines années afin de renforcer son périmètre et développer une croissance profitable.

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compt C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA

Contacts

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & communication Carlos UBACH

Président Directeur Général

Tél : +33 4 68 75 23 60

Contact.actionnaires@casinos-sfc.com Guillaume LE FLOCH

Relations Analystes/Investisseurs

Tél : +33 01 72 74 82 25

glefloch@actus.fr

