Paris, le 3 mars 2020 - Le Conseil d'administration de la Société a décidé le 25 février 2020, de désigner Advolis, représentée par Monsieur Hugues de Noray, en qualité d'expert indépendant (l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) ne s'étant pas opposée à cette désignation).

En application des dispositions de l'article 261-1, I, 1er et 2ème du Règlement Général de l'AMF, Advolis sera chargé d'établir une attestation d'équité sur les conditions financières du projet d'offre publique d'achat simplifiée que Circus Casino France devrait déposer sur la Société, en cas de réalisation de l'acquisition de 50,05% du capital et des droits de vote de la Société (l'Offre).

L'annonce de ce projet d'acquisition d'un bloc de contrôle de la Société par Circus Casino France au prix de 1,44€ par action a été faite au marché le 31 décembre 2019 et sa réalisation définitive reste soumise, notamment, à l'obtention de l'autorisation du ministre de l'Intérieur conformément aux dispositions de l'article L. 323-3 du Code de la sécurité intérieure (les autres conditions suspensives étant usuelles).

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration de la Société figureront dans le projet de note en réponse qui sera établi par la Société dans le cadre de l'Offre et sera soumis au visa de l'AMF.

Ce communiqué ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme une offre publique d'acquisition sur les titres de Société Française de Casinos. Conformément à la réglementation française, la documentation relative à l'offre publique qui comportera les termes et conditions de l'offre sera soumise à l'Autorité des marchés financiers.

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan et Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compt C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA.

