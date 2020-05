Paris, le 14 mai 2020 - Société Française de Casinos (la Société) informe ses actionnaires que les contrats de cession signés entre Circus Casino France et ses principaux actionnaires annoncés fin décembre sont devenus caduques en raison de l'activation d'une condition suspensive par le Groupe CIRCUS.

Le 31 décembre dernier, il avait été annoncé la signature de contrats portant acquisition sous conditions suspensives d'un bloc de contrôle, hors marché au prix de 1,44 € par action, à hauteur de 50,05% du capital et des droits de vote de la Société, auprès de la société Frameliris (pour 37,05% du capital) et de Foch Investissements (pour 13,00% du capital) dans le cadre de cessions de blocs hors marché au prix de 1,44 € par action.

Les contrats de cessions sont devenus caduques à la suite de l'activation d'une clause suspensive qui permettait à Circus Casino France de renoncer à ces transactions, en cas de fermetures des établissements exploités par le Groupe pendant plus de 10 jours. Les casinos du Groupe sont en effet fermés par décision ministérielle depuis le 15 mars 2020 dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19. La caducité des contrats de cession met fin à la période de pré-offre (l'offre publique étant la conséquence du transfert des blocs au profit du cessionnaire).

Circus Casino France a informé les actionnaires cédants et la Société Française de Casinos de sa volonté de poursuivre ce projet d'acquisition mais à de nouvelles conditions financières qui prennent en compte les conséquences de la crise sanitaire actuelle sur les activités et la performance financière du Groupe. Aucun accord n'a été trouvé à ce stade suite à cette demande.

Société Française de Casinos tiendra le marché informé de toute évolution significative des opérations envisagées.

La cotation de son titre a été suspendue le 14 mai. SFC annonce avoir demandé à Euronext Paris la reprise de la cotation de son titre à l'ouverture de la bourse de Paris le 18 mai 2020.

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compt C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809

