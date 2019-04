Société Française De Casinos : Résultats annuels 2017-2018 : EBITDA : 2,3 MEUR - Résultat opérationnel courant : +11%

Paris, le 17 avril 2019 - Société Française de Casinos publie ses résultats annuels 2017-2018 (exercice de novembre 2017 à octobre 2018).

Les comptes consolidés annuels du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 27 mars 2019. Les procédures d'audit ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après finalisation des diligences requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Le Groupe a cédé le casino de Chamonix-Mont-Blanc en janvier 2019. Son activité a ainsi été reclassée, en application de la norme IFRS 5, en activité en cours de cession dans les comptes 2017-2018.

Chiffre d'affaires 26 586 24 489 -7,8% Dont Produit Brut des Jeux (PBJ) 23 671 21 629 Dont Hors-jeux 2 915 2 860 Prélèvements (9 032) (8 651) Chiffre d'affaires net de prélèvements 17 555 15 838 -10,8% Dont Produit Net des Jeux (PNJ) 14 639 12 978 Dont Hors-jeux 2 915 2 860 EBITDA 2 390 2 348 -1,7% Résultat opérationnel courant 653 729 +11,6% Résultat opérationnel 904 (728) ns Coût de l'endettement financier net (25) (66) Autres produits et charges financières (271) (233) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence - - Résultat net des activités cédées ou en cours de cession 278 (192) Impôts sur Résultat 43 42 Résultat net 929 (1 177) ns Résultat net part du Groupe 1 017 (1 160) ns

* Les comptes 2016-17 intègrent le casino de Chamonix Mont Blanc consolidé en intégration Globale. En 2017-18, son activité est intégrée dans les activités en cours de cession.

Activité 2017-2018 : croissance solide à périmètre constant

Société Française de Casinos a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 24,5 M€ en croissance de 4,0% à périmètre comparable (hors contribution du casino de Chamonix-Mont-Blanc qui avait généré un chiffre d'affaires de 3,0 M€ en 2016/2017).

Cette évolution s'appuie notamment sur la bonne performance réalisée par les casinos de Châtel-Guyon (+8%) et de Capvern (+18%) grâce aux différentes actions et investissements menés par le Groupe. Les casinos de Collioure, Gruissan et Port la Nouvelle affichent tous un niveau très proche de celui réalisé lors de l'exercice précédent.

Le Produit Net des Jeux (PNJ) ressort à 13,0 M€ contre 12,7 M€ à périmètre constant, soit une hausse de 3%. Le Hors-jeux contribue pour 2,9 M€.

Résultats annuels 2017-2018

L'EBITDA 2017-2018 ressort à 2,3 M€, quasi stable par rapport à l'exercice précédent en publié (-6,6% à périmètre comparable). Le Groupe a renforcé ses équipes notamment à Capvern, Chatel Guyon et à Port-la Nouvelle dans le cadre du développement des activités.

Le résultat opérationnel courant est bénéficiaire à hauteur de 0,73 M€, contre 0,65 M€ en publié. Il est en baisse de 0,19 M€ à périmètre comparable (hors Chamonix Mont-Blanc qui était un casino déficitaire).

Le résultat opérationnel est en perte de 0,73 M€ en raison de la comptabilisation d'une provision de 1,4 M€ au titre d'un litige avec le Groupe Partouche (activation d'une garantie hypothécaire sur les murs du casino de Chatel Guyon en garantie du paiement d'une créance fixée à 2,8 M€ par le demandeur). Le Groupe a fait appel d'une décision judiciaire favorable au Groupe Partouche en mars 2019.

Après comptabilisation des charges financières, du résultat net déficitaire des activités cédées et de l'impôt, le résultat net part du groupe ressort à -1,2 M€.

Structure financière

Les capitaux propres consolidés du Groupe s'élèvent à 18,5 M€ au 31 octobre 2018. Les flux de trésorerie générés par l'activité (2,3 M€) ont couvert les investissements nets de l'exercice (2,1 M€ dont 1,8 M€ de nouvelles machines à sous).

L'endettement financier net consolidé s'élève à 6,4 M€ à la clôture de l'exercice. Il intègre les passifs échelonnés de la Société Française de casinos et du casino de Collioure pour un montant actualisé de 4,2 M€. La dette financière nette intègre un compte courant de la société Frameliris pour 2,4 M€, qui a renoncé à date à sa demande de remboursement immédiat.

La trésorerie disponible au 31 octobre 2018 ressortait à 0,9 M€. Le Groupe devrait très prochainement encaisser un montant de 2,8 M€ au titre de la cession de sa participation dans la société SFBC, et être ainsi en mesure de faire face sereinement à ses prochaines échéances financières, en particulier le paiement de la prochaine annuité de son plan de continuation fixée à 1,8 M€ fin juillet 2019.

Perspectives : Poursuite de la croissance et désendettement

Le Groupe entend en 2018-2019 se concentrer sur l'optimisation des performances opérationnelles des 5 casinos exploités, en poursuivant ses actions pour faire progresser les revenus tout en maintenant une forte rigueur dans la gestion des charges.

Par ailleurs, le projet complexe d'ouverture du casino de Bagnères de Luchon est aujourd'hui abandonné. Le dossier d'ouverture pour le casino de Lamalou-les-Bains suit en revanche son cours avec une décision attendue avant l'été 2019.

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 5 casinos en propre situés à Capvern, Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compt C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA.

Annexes

La société présente ci-dessous la réconciliation de ses principaux indicateurs d'activités.

Indicateurs d'activités 16/17

Consolidé 17/18

Consolidé

Produit Brut des Jeux (A) 23 671 21 629 Prélèvements (B) (9 032) (8 651) Produit Net des Jeux (A-B) 14 639 12 978 Chiffre d'affaires hors-jeux 2 915 2 860

