Société Française De Casinos : Résultats annuels 2018-2019 : EBITDA : 2,3 M EUR - Résultat net : 4,9 M EUR - Endettement net quasi nul

Paris, le 28 février 2020 - Société Française de Casinos publie ses résultats annuels 2018-2019 (exercice de novembre 2018 à octobre 2019).

Les comptes consolidés annuels du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 25 février 2020. Le rapport financier annuel incluant les rapports des commissaires aux comptes est publié également ce jour.

L'exercice 2018-2019 a été marqué par les cessions du casino de Capvern et des murs du casino de Châtel-Guyon, ainsi que par la finalisation de la cession du casino de Chamonix et de la participation dans la société SFBC.

Les comptes consolidés 2018-2019 sont le reflet de l'activité des 4 casinos exploités par le Groupe, à Gruissan, Châtel-Guyon, Port la Nouvelle et Collioure (contre 5 en 2017-2018 avec Capvern). Les plus-values comptables réalisées au cours des différentes cessions impactent très positivement le résultat net et les capitaux propres du Groupe.

En K€ (Exercice du 01/11 au 31/10) 17/18

Consolidé publié* 18-19

Consolidé publié*

Chiffre d'affaires 24 489 20 387 Dont Produit Brut des Jeux (PBJ) 21 629 18 195 Dont Hors-jeux 2 860 2 192 Prélèvements (8 651) (7 373) Chiffre d'affaires net de prélèvements 15 838 13 014 Dont Produit Net des Jeux (PNJ) 12 978 10 822 Dont Hors-jeux 2 860 2 192 EBITDA 2 348 2 262 Résultat opérationnel courant 729 897 Résultat opérationnel (728) 7 017 Coût de l'endettement financier net (66) (1 187) Autres produits et charges financières (233) (177) Résultat net d'impôt des activités en cours de cession (192) - Impôts sur Résultat 42 (721) Résultat net (1 177) 4 932 Résultat net part du Groupe (1 160) 4 872

Les comptes présentés ci-dessus ne sont pas comparables dans la mesure où le casino de Capvern (chiffre d'affaires de 4,1 M€ et Ebitda de -0,1 M€), cédé en 2019, était consolidé en intégration globale en 2017-2018.

Activité stable en 2018-2019 à périmètre comparable

Société Française de Casinos a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 20,4 M€ stable à périmètre comparable (hors Capvern qui était consolidé en 2017-2018), une tendance constatée sur l'ensemble des 4 casinos.

Le casino de Gruissan termine notamment l'exercice sur un chiffre d'affaires parfaitement stable, le bon second semestre ayant permis de combler le retard des 6 premiers mois de l'année.

Le Produit Net des Jeux (PNJ) est stable à 10,8 M€. Le Hors-jeux ressort à 2,2 M€.

Résultats annuels 2018-2019

L'EBITDA 2018-2019 ressort à 2,3 M€, un niveau similaire à celui de l'an dernier. Les 4 casinos ont contribué positivement à l'EBITDA, grâce aux très bons contrôles de leurs charges fixes. La progression de la rentabilité des casinos de Port la Nouvelle et Collioure compensent le léger recul de la contribution du casino de Châtel-Guyon, en phase d'investissements humains et marketing.

Le résultat opérationnel courant est bénéficiaire à hauteur de 0,9 M€, contre 0,7 M€ en 2017-2018.

Le résultat opérationnel progresse spectaculairement à 7,0 M€, grâce aux plus-values comptables enregistrées lors des différentes cessions mentionnées en préambule du communiqué pour un montant net cumulé de 4,8 M€ et à la reprise de la provision de 1,4 M€ (garantie hypothécaire) qui avait été constituée l'an dernier dans le cadre du litige avec le Groupe Partouche. Le litige est définitivement soldé aujourd'hui suite à la cession des murs du casino de Châtel-Guyon.

Après comptabilisation des charges financières et de l'impôt, le résultat net part du groupe annuel ressort à 4,9 M€.

Structure financière

Les capitaux propres consolidés du Groupe progressent sensiblement à 23,3 M€ au 31 octobre 2019, à comparer à 18,5 M€ un an auparavant.

Le cash reçu lors des opérations de cession intervenues lors de l'exercice et le cash-flow généré par l'activité (+1,9 M€) ont permis de payer les échéances des plans de continuation pour 2,4 M€, de poursuivre les investissements, notamment en machines à sous, à hauteur de 1,3 M€ et de considérablement renforcer la trésorerie disponible du Groupe qui s'établit à 3,9 M€ au 31 octobre 2019.

L'endettement brut est réduit à la fin de l'exercice à 4,2 M€, composé des passifs échelonnés de la Société Française de Casinos et du casino de Collioure pour un montant actualisé de 2,0 M€ et des comptes courants d'actionnaires pour 2,2 M€.

L'endettement net ressort ainsi à un niveau très faible de 0,3 M€, confirmant la très nette amélioration de la structure financière du Groupe.

Perspectives

L'assainissement de la situation bilantielle et les perspectives bénéficiaires du Groupe lui permettent ainsi de poursuivre sereinement son exploitation et ses investissements, tout en remboursant ses différentes échéances.

Le Groupe continuera ainsi d'exploiter les 4 casinos conservés dans le périmètre dans les prochaines années. Les actions commerciales et marketing seront poursuivies pour augmenter la fréquentation et faire progresser le chiffre d'affaires ainsi que la rentabilité grâce à un strict contrôle des coûts.

Rappel du projet du Circus Casino France d'acquérir le contrôle de Société Française de Casinos

La société Circus Casino France, filiale de la société belge Gaming1, a annoncé fin décembre avoir signé des contrats de cession en vue d'acquérir auprès des actionnaires principaux un bloc de contrôle de 50,05% du capital et des droits de vote au prix de 1,44 € par action.

La réalisation définitive de cette opération reste soumise, notamment, à l'obtention de l'autorisation du ministre de l'Intérieur conformément aux dispositions de l'article L. 323-3 du Code de la sécurité intérieure (les autres conditions suspensives étant usuelles).

En cas de réalisation de ces cessions, Circus Casino France prendrait le contrôle de Société Française de Casinos et déposerait un projet d'offre publique d'achat simplifiée conformément à la réglementation en vigueur, au prix de 1,44 € par action, portant sur la totalité des actions Société Française de Casinos existantes non détenues par Circus Casino France.

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 4 casinos en propre situés à Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan et Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compt C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA.

Annexes

La société présente ci-dessous la réconciliation de ses principaux indicateurs d'activités.

Indicateurs d'activités 17/18

Consolidé 18/19

Consolidé

Produit Brut des Jeux (A) 21 629 18 195 Prélèvements (B) (8 651) (7 373) Produit Net des Jeux (A-B) 12 978 10 822 Chiffre d'affaires hors-jeux 2 860 2 192

