Société Française De Casinos : Résultats semestriels 2017-2018 : EBITDA : 1,5 M EUR - Résultat net : 0,5 M EUR Priorité au renforcement du bilan

Paris, le 1er août 2018 - Société Française de Casinos publie ses résultats semestriels 2017-2018 (exercice de novembre 2017 à octobre 2018).

Les comptes consolidés semestriels du Groupe ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 31 juillet 2018. Ils ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes qui ont émis leur rapport le 30 juillet 2018. Le rapport financier semestriel a été déposé ce même jour à l'AMF et est consultable sur le site de la société.

Afin d'accélérer son désendettement, et après avoir engagé la cession de sa participation de 49% dans le capital de la Société Franco-Belge de Casinos (SFBC) (casinos de Port Leucate, de Briançon, de Carnac et la SCI SFBC), le Groupe a également engagé la cession du casino de Chamonix-Mont-Blanc. Toutes ces activités ont ainsi été reclassées, en application de la norme IFRS 5, en activité en cours de cession dans les comptes 2017-2018. Les comptes 2016/17 ne sont donc pas directement comparables.

En K€ (Exercice du 01/11 au 31/10) S1 16/17*

consolidé S1 17/18*

consolidé

Variation*

Chiffre d'affaires 12 327 11 662 -5,4% Dont Produit Brut des Jeux (PBJ) 10 953 10 360 Dont Hors-jeux 1 374 1 303 Prélèvements (3 463) (3 550) Chiffre d'affaires net de prélèvements 8 863 8 112 -8,4% Dont Produit Net des Jeux (PNJ) 7 490 6 810 Dont Hors-jeux 1 374 1 303 EBITDA 1 532 1 536 +0,3% Résultat opérationnel courant 600 750 +25% Résultat opérationnel 566 713 +26% Coût de l'endettement financier net (11) (6) Autres produits et charges financières (142) (119) Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence 65 - Résultat net d'impôt des activités en cours de cession - 42 Impôts sur Résultat - (129) Résultat net 478 501 +23% Résultat net part du Groupe 397 506 +86%

* Les comptes 2016-17 intègrent le casino de Chamonix Mont Blanc consolidé en intégration Globale et la société SFBC en mise en équivalence. En 2017-18, ces activités sont intégrées dans les activités en cours de cession.

Activité premier semestre 2017-2018 : accélération de la croissance

Société Française de Casinos a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 11,7 M€ en croissance de 9,7% à périmètre comparable (Hors contribution du casino de Chamonix-Mont-Blanc sur le premier semestre 2016/2017).

Cette performance s'appuie notamment sur une belle dynamique d'activité sur les casinos de Gruissan (+9%), Châtel-Guyon (+11%) et Capvern (+18%) grâce aux différentes actions et investissements menés par le Groupe. Les casinos de Port la Nouvelle et de Collioure affichent un niveau proche de celui réalisé lors de l'exercice précédent.

Le Produit Net des Jeux (PBJ) ressort à 6,8 M€ contre 6,4 M€ à périmètre constant soit une progression de 6,6%, atténuée par la hausse des prélèvements. Le Hors-jeux quant à lui reste stable à 1,2 M€.

Résultats semestriels 2017-2018

L'EBITDA 2017-2018 ressort ainsi à 1,5 M€ proche de celui de l'an dernier à périmètre comparable. La performance est d'autant plus satisfaisante que cela intègre un renforcement des équipes notamment à Capvern dans le cadre du développement des activités.

Le résultat opérationnel courant est bénéficiaire à hauteur de 0,75 M€, contre 0,6 M€ en au premier semestre en publié. Il est stable à périmètre comparable (hors Chamonix Mont-Blanc qui était un casino déficitaire).

Après comptabilisation des charges financières et de l'impôt, le résultat net part du groupe semestriel ressort à 0,5 M€ contre 0,4 M€ pour le premier semestre de l'exercice 2016-17.

Structure financière

Les capitaux propres consolidés du Groupe s'élèvent à 20,1 M€ au 30 avril 2018.

L'endettement financier net consolidé s'est réduit à 4,5 M€ contre 5,6 M€ à la clôture de l'exercice. Il intègre les passifs échelonnés de la Société Française de casinos et du casino de Collioure pour un montant actualisé de 5,6 M€.

La trésorerie disponible au 30 avril 2018 ressortait à 1,7 M€. Depuis le Groupe a remboursé en mai et en juillet 1,5 M€ au titre de ses plans de continuation. La prochaine échéance importante d'un montant de 1,8 M€ est fixée en juillet 2019. Le Groupe entend ainsi renforcer prochainement sa structure financière.

Projet d'augmentation de capital avec maintien du DPS envisagée, soutenue par plusieurs actionnaires

Comme indiqué dans le communiqué publié le 18 mai dernier, Frameliris, l'un des principaux actionnaires a sollicité le remboursement rapide de ses comptes courants d'un montant cumulé de 2,3M€.

La société Foch Investissements, également actionnaire du Groupe, a indiqué son intention de se porter acquéreur des comptes courants de Frameliris avec la condition de pouvoir les incorporer au capital immédiatement avec l'ensemble de ses autres créances lors d'une augmentation de capital avec maintien du DPS, sous réserve de l'obtention du visa par l'AMF. D'autres actionnaires tels que Verneuil Finance et Monsieur Bir ont également fait part de leur intention d'incorporer leurs créances respectives de 0,8 M€ et 0,1 M€ lors de cette opération. Cette augmentation de capital permettrait un désendettement important de la société tout en renforçant significativement les fonds propres.

Perspectives : Poursuite de la croissance et désendettement

Le Groupe entend confirmer au second semestre sa bonne dynamique du premier semestre, en s'appuyant sur son savoir-faire pour accroitre l'attractivité de ses 5 casinos et faire progresser leurs revenus. L'accent reste également porté sur la maitrise des coûts afin de renforcer la capacité bénéficiaire du Groupe.

L'objectif est également de finaliser les cessions en cours afin de renforcer rapidement la trésorerie du Groupe, en plus du soutien affirmé des actionnaires mentionnés ci-dessus, pour assurer un développement pérenne de l'activité avec la poursuite des investissements.

A ce titre, par exemple, les demandes d'ouvertures des Casino de Bagnères-de-Luchon et de Lamalou-les Bains non encore exploités à ce jour, sont toujours en cours d'instruction, le Groupe espérant des ouvertures au cours du prochain exercice.

Contacts

SOCIETE FRANÇAISE DE CASINOS ACTUS finance & communication Carlos UBACH

Président Directeur Général

Tél : +33 4 68 75 23 60

Contact.actionnaires@casinos-sfc.com Guillaume LE FLOCH

Relations Analystes/Investisseurs

Tél : +33 01 72 74 82 25

glefloch@actus.fr

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 6 casinos en propre situés à Capvern, Chamonix, Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle et détient une participation de 49% dans la société SFBC qui exploite les casinos de Briançon, Carnac, et Port Leucate. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compt C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA.

Annexes

La société présente ci-dessous la réconciliation de ses principaux indicateurs d'activités.

Indicateurs d'activités S1 16/17

Consolidé S1 17/18

Consolidé

Produit Brut des Jeux (A) 10 953 10 360 Prélèvements (B) (3 463) (3 550) Produit Net des Jeux (A-B) 7 490 6 810 Chiffre d'affaires hors-jeux 1 374 1 303

