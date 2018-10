Paris, le 29 octobre 2018

Le Groupe Société Française de Casinos annonce avoir signé comme attendu un protocole d'accord avec la société belge Ardent Casino International, pour la cession de sa participation de 49% dans le capital de la Société Franco-Belge de Casinos (SFBC) qui exploite les casinos de Port Leucate, de Briançon, de Carnac, ainsi que sa participation de 1% dans la SCI SFBC.

Cette signature marque l'aboutissement de négociations entamées sur l'exercice 2016/2017.

Le montant de la transaction globale est de 2,8 M€ payable immédiatement, une fois que les dernières conditions suspensives techniques usuelles auront été levées (au plus tard le 31 mars 2019).

La concrétisation de cette opération associée à la réalisation de l'opération d'augmentation de capital avec maintien de DPS annoncée précédemment (qui résoudra la difficulté générée par la demande de remboursement de compte courant d'un actionnaire) devrait permettre au Groupe de faire face à ses principales échéances financières (notamment le versement des échéances du plan de continuation).

A noter toutefois que l'opération d'augmentation de capital reste conditionnée à l'obtention du visa de l'AMF et à l'obtention d'une dérogation à l'obligation de déposer une Offre Publique d'Achat.

Le Groupe confirme par ailleurs également être toujours en discussion pour la cession du casino de Chamonix-Mont-Blanc, actuellement déficitaire.

Le Groupe confirme ainsi son recentrage stratégique sur l'exploitation de ses 5 casinos détenus majoritairement (Capvern, Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle). SFC poursuivra les actions entreprises et capitalisera sur son savoir-faire pour accroitre l'attractivité de ses 5 casinos et faire progresser leurs revenus. L'accent restera également porté sur la maitrise des coûts.

A propos de Société Française de Casinos

Le groupe Société Française de Casinos exerce une activité consacrée aux loisirs et plus spécifiquement aux métiers des jeux. Le Groupe exploite 6 casinos en propre situés à Capvern, Chamonix, Châtel-Guyon, Collioure, Gruissan, Port la Nouvelle. Ces casinos sont autorisés à exploiter des jeux de table et des machines à sous, lesquelles représentent une part prépondérante de l'activité. Le Groupe exploite également les activités d'hôtellerie, de restauration, d'animations et de spectacle associées.

La société est cotée sur le compt C Euronext Paris d'Euronext. Code ISIN : FR0010209809 - MNEMO : SFCA.

