« Mon premier stage » : nouveau dispositif en faveur de l'égalité des chances

Société Générale s'engage à proposer 2 000 stages de 3ème d'ici 2020 aux jeunes de quartiers prioritaires, en partenariat avec la plateforme Jeune&Stage créée par MyFuture.

Société Générale s'associe à MyFuture pour imaginer et proposer « Mon premier stage », des parcours de stages clés en main qui mêlent découverte des métiers et des compétences d'avenir, à destination des élèves de collèges des quartiers d'enseignement prioritaire partout en France.

Avec ce nouveau dispositif, la Banque va ainsi doubler le nombre de stagiaires accueillis, passant de 500 stagiaires à 1 000 stagiaires par an.

Le dispositif se déploiera au niveau national à partir de la fin du deuxième semestre 2019, avant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël et de février.

Le programme type consiste en une semaine dont les journées sont organisées en deux parties :

Matinée découverte d'un métier aux côtés d'un collaborateur de Société Générale

Après-midi consacré à des ateliers thématiques sur des compétences d'avenir : cybersécurité, coding, éducation financière, cours d'anglais …

Le programme « Mon premier stage » sera proposé en avant-première dès la semaine du 24 juin à des élèves des collèges Hector Berlioz (Paris 18e), Georges Rouault (Paris 19e) et Jean Perrin (Paris 20e).

« Avec ce nouveau dispositif, Société Générale contribue à faire tomber les barrières et à rapprocher les jeunes du monde de l'entreprise. Nous œuvrons ainsi à plus d'égalité des chances et une meilleure insertion professionnelle. Dans ce cadre, la Banque s'engage pour créer les opportunités qui permettront à la jeunesse de prendre sa place dans le monde économique d'aujourd'hui et de demain. Ces rencontres pleines de curiosité, d'enthousiasme et d'énergie positive sont enrichissantes pour tous, élèves et collaborateurs. » explique Caroline Guillaumin, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication du groupe Société Générale.

Ce programme s'inscrit dans les axes de la Fondation Solidarité Société Généralequi intervient en faveur de l'insertion professionnelleet del'insertion par l'éducationdepuis sa création en 2006. Dans ce cadre, la Fondation est partenaire de MyFuture, structure de l'économie sociale et solidaire spécialisée dans le développement de solutions numériques pour l'aide à l'orientation scolaire et professionnelle à travers la plateforme Jeune&Stage. MyFuture s'adresse à plus de 120 collèges du Réseau d'Education Prioritaire (REP/REP+) partout en France et s'inscrit dans le dispositif présidentiel « Monstagede3e ».

Aider les jeunes à prendre leur place dans le monde économique

En plus du dispositif « Mon premier stage », la Banque ouvre régulièrement ses portes tout au long de l'année aux collégiens et lycéens pour faire découvrir l'ensemble de ses métiers, notamment dans le numérique. Société Générale est ainsi partenaire historique des Journées Nationales des Jeunes et soutien de Tous en stage.

Pour en savoir plus sur les actions de Société Générale en faveur de l'insertion professionnelle, rendez-vous sur societegenerale.com