BONDS : S&P abaisse la perspective de la note de Société Générale à "négative"

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'agence de notation Standard and Poor's (S&P) a annoncé lundi avoir abaissé de "stable" à "négative" la note de crédit "A" de la banque Société Générale. L'agence de notation a indiqué avoir pris cette décision au vu des résultats du premier trimestre de la banque française, qui ont confirmé "les défis" auxquels Société Générale fait face en matière de rentabilité, "en particulier au niveau de ses activités de banque d'investissement". "La rentabilité de Société Générale est sous pression depuis un certain temps et les conditions économiques difficiles dans le contexte de la pandémie Covid-19 et l'environnement turbulent des marchés financiers ont exacerbé les faiblesses existantes", a poursuivi l'agence. (jmarion@agefi.fr) ed: VLV

