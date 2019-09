Boursorama dépasse les 2 millions de clients, cap sur les 3 millions d'ici 2021

Paris (awp/afp) - La banque en ligne Boursorama, filiale du groupe Société Générale, a annoncé jeudi avoir conquis plus de 2 millions de clients avec un an d'avance, et vise d'ici à 2021 à en convaincre un million de plus.

"Plus de 2 millions de clients, actifs et satisfaits", se félicite dans un communiqué la banque en ligne, qui anticipait déjà depuis quelques mois le dépassement de cet objectif.

Lancée en 2002, Boursorama est l'une des pionnières du genre avec sa concurrente, Fortuneo, filiale de Crédit Mutuel Arkéa, fondée elle en 2000.

Cette annonce place Boursorama sur la première marche du podium des banques en ligne, secteur où la concurrence fait rage entre elles et avec les néobanques, des "fintech" qui sont des entreprises technologiques proposant des services financiers.

L'an dernier, l'ACPR, le superviseur et régulateur bancaire français, relevait dans un rapport qu'à fin 2017, jusqu'à 6,5% des Français étaient clients de néobanques ou banques mobiles, soit 4,4 millions de personnes.

Néanmoins, ces nouveaux acteurs bancaires n'étaient pas parvenus à dégager des résultats positifs en 2017, indiquait cette même source, s'interrogeant sur leur "capacité à construire un modèle d'affaires rentable".

Côté Boursorama, on reconnaît ne pas être rentable pour le moment mais en raison d'"une période de très forte croissance", lancée dès 2016 avec l'objectif des deux millions de clients.

"Depuis 2016, nous précisons que nous ne sommes plus rentables, mais on l'a été pendant longtemps de 2003 à 2015 sans discontinuer, ce qui veut dire que ce n'est pas une facilité", a expliqué à l'AFP Benoît Grisoni, patron de la banque mobile.

"On recrute environ 500.000 clients par an actuellement, ce qui nécessite des investissements -publicitaires, de communication, commerciaux- très lourds au départ", détaille-t-il rappelant que la banque avait doublé de taille en trois ans.

En revanche, une fois le client acquis, celui-ci coûte beaucoup moins cher au fil du temps du fait de son autonomie dans la réalisation des opérations courantes qu'il réalise lui-même en ligne et non avec l'aide d'un conseiller dédié. A cela s'ajoute des coûts fixes largement moindres que ceux des banques traditionnelles possédant un réseau physique d'agences bancaires.

"La prochaine étape, c'est 3 millions de clients d'ici 2021. On va continuer à essayer de croitre très vite, on est persuadé que c'est maintenant qu'il faut accélérer parce qu'il y a un momentum, cela ne va pas durer éternellement sur ce marché", a conclu Benoît Grisoni.

afp/rp