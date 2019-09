Classement RSE RobecoSAM : Société Générale évaluée meilleure banque mondiale sur l'environnement

Le classement annuel RSE de RobecoSAM place Société Générale au 1er rang mondial sur la dimension environnementale et au 6ème rang européen pour l'ensemble de sa politique RSE, sur un total de 175 banques analysées.

Score sur la dimension environnementale : 98 / 100 (+9 vs 2018) ; 1 er rang mondial (+20 vs 2018)

rang mondial (+20 vs 2018) Score global sur l'ensemble des dimensions économique, environnementale et sociale : 79 / 100 (+3 vs 2018) ; 6 ème en Europe (+8 vs 2018) ; 19 ème rang mondial (+15 vs 2018)

en Europe (+8 vs 2018) ; 19 rang mondial (+15 vs 2018) Sélectionnée dans les indices responsables Europe et Monde de Dow Jones

Les résultats du classement annuel de RobecoSAM témoignent de notre volonté de déployer une politique RSE intégrée à la stratégie du Groupe pour contribuer positivement aux enjeux environnements et sociaux. Conscients du rôle clé que joue le secteur bancaire dans la lutte contre le réchauffement climatique, nous avons engagé une stratégie climat volontariste et transparente. Je suis heureuse de constater que nos engagements et réalisations sont reconnus par des organismes externes tel que RobecoSAM. Nous allons poursuivre nos efforts dans une démarche de progrès continu.

Diony Lebot,Directrice générale déléguée du groupe Société Générale

RobecoSAM, en association avec S&P Dow Jones Indices, publie tous les ans un classement des plus grandes sociétés mondiales sur des critères économiques, environnementaux et sociaux. Les entreprises les plus performantes en matière de développement durable peuvent ensuite apparaître dans le Dow Jones Sustainability Indices. Ces notations servent de référence aux gérants de fonds souhaitant investir dans des entreprises engagées dans le développement durable. Reflet de l'importance de la politique RSE dans la stratégie du Groupe, le classement de RobecoSAM est l'un des éléments de mesure entrant dans le calcul du niveau d'intéressement et de participation en France ou de la rémunération variable des membres du Comité de direction.

Récemment, Société Générale a également été distinguée par le cabinet de recherche financière Autonomous qui évalue la politique climat de 43 banques mondiales. Dans cette étude, Société Générale se place à la 2ème position des banques leaders dans la gestion du risque climatique. L'étude salue entre autres :

La qualité de l'information fournie sur notre stratégie climat et cite notamment le rapport TCFD (Taskforce for Climate-Related Financial Disclosure) publié en juin 2019, qu'elle qualifie de Best in class ;

Les engagements en faveur de la finance verte avec l'objectif de contribuer à hauteur de 100 milliards d'euros d'ici 2020 à la transition énergétique (89% de l'objectif atteint à mi-2019) et les politiques d'exclusion de financement du secteur charbon, du pétrole en Arctique ou issu des sables bitumineux.

