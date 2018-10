PARIS (Agefi-Dow Jones)--Deutsche Bank "reste préoccupée" par l'activité de banque de détail des banques françaises. Dans une étude publiée mardi, la banque allemande fait une analyse détaillée sur les six dernières années afin de déterminer pourquoi la rentabilité des capitaux propres des établissements français dans la banque de détail est passée d'une fourchette de 17-19% en 2011 à seulement 11-13% au premier semestre 2018.

"C'est principalement dû à un effondrement du résultat net d'intérêt (NII, net interest income, ndlr) en baisse de 14% au premier semestre 2018 par rapport à 2011, malgré des volumes en hausse de +19%, mais aussi une croissance trop limitée des frais et des coûts qui ont continué d'augmenter", explique Deutsche Bank.

L'intermédiaire financier précise que Société Générale est la banque française la plus exposée au marché français de la banque de détail, qui compte pour environ 30% de son bénéfice, contre environ 15% pour Crédit Agricole SA et 10% pour BNP Paribas, Natixis n'étant pas du tout exposée.

Parmi les banques françaises, Deutsche Bank "continue de préférer" Crédit Agricole SA, qui figure dans sa liste de valeurs bancaires européennes favorites, et BNP Paribas, toutes deux recommandées à l'"achat", et conseille de "conserver" Société Générale et Natixis.

BNP Paribas publiera ses résultats trimestriels le 30 octobre, suivie le 8 novembre par Société Générale, Crédit Agricole SA et Natixis.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

