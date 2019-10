ECAC40 2019 : Société Générale de nouveau classée banque la plus mature en matière de transformation numérique

Cette année encore, et pour la 6e année consécutive, Société Générale figure dans le cercle restreint des entreprises du CAC 40 les plus matures en matière de transformation numérique. L'édition 2019 des Trophées du eCAC40* classe Société Générale à la première place des banques ayant le mieux négocié le virage du numérique et à la 4e place des entreprises du CAC 40. Société Générale a en outre été récompensée cette année pour la continuité stratégique de sa transformation numérique.

Les trophées du eCAC40 ont été remis par la rédaction des Echos Executives et Gilles Babinet, digital champion de la France auprès de la Commission Européenne. Le jury**, composé de membres reconnus pour leur expertise en matière de digitalisation, a évalué le niveau de maturité digitale des entreprises du CAC 40, en s'appuyant sur un questionnaire et une série de critères précis sur la culture digitale, le niveau de maîtrise technologique, l'écosystème, la communication et la sécurité.

Le jury a particulièrement salué la constance de la transformation numérique et d'innovation de Société Générale en lui attribuant le Trophée de la continuité stratégique et ainsi conforté la place du Groupe parmi les entreprises les plus avancées dans leur transformation numérique depuis six ans (4e en 2014, 4e en 2015, 3e en 2016, 2e en 2017, 1er en 2018 et 4e cette année).

« Nous sommes très heureux d'être reconnus année après année par les Trophées eCAC40 qui soulignent la cohérence dans la durée et la profondeur de la transformation numérique de Société Générale. Nous voulons être parmi les banques les plus innovantes en Europe et la plus innovante en France pour inventer la banque de demain en capitalisant sur notre avance technologique. La technologie, comme l'innovation, n'est pas une fin en soi mais un moyen de créer de la valeur pour nos clients, nos collaborateurs et l'ensemble de nos parties prenantes. Nous voulons inventer de nouveaux services bancaires qui allient le meilleur du digital et de l'humain de façon responsable pour contribuer à construire l'avenir », explique Frédéric Oudéa, Directeur général du groupe Société Générale.

*Les Trophées du eCAC40 sont attribués par la rédaction des Echos Executives et Gilles Babinet, digital champion de la France auprès de la Commission Européenne, en partenariat avec CapGemini Invent, Datastax, Parnasse et DLA Piper d'après l'étude d'un questionnaire par un jury d'experts en matière de transformation digitale.

**Les membres du jury de l'édition 2019 :

- BABINET Gilles

- BUVAT Jérôme, Capgemini

- DEBUSSCHE Alix, (Pulsar, The Open Art Prize)

- GIFFART Julien, Capgemini Invent

- GUERIN Xavier, Datastax

- HAPPE Thierry, Netexplo

- JASOR Muriel, Les Echos Exécutives

- LEBEAU-MARIANNA Denise, DLA Piper

- MAMOU-MANI Guy, Groupe Open

- SINTES Niva, Parnasse

- THIEULLENT Anne-Laure, Capgemini

- VAIRET Florent, Les Echos Start

A propos de la méthodologie du classement :

Les sociétés du CAC participantes ont rempli un questionnaire portant sur leur performance digitale fondée sur une série de critères destinés à mettre en évidence leur niveau de digitalisation sur la base de cinq thèmes :

- La culture digitale,

- L'écosystème numérique,

- Le niveau de maîtrise technologique,

- La communication externe et les réseaux sociaux,

- La sécurité.

