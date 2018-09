de cow-boy"

PARIS (awp/afp) - Fini le temps où la finance avait l'attrait de l'aventure. La crise de 2008 a changé le visage du secteur pour les étudiants, entre une réglementation pléthorique et l'essor de l'exploitation massive des données.

"Pour beaucoup, la finance est devenue un secteur comme un autre: ce n'est plus une voie de cow-boy", estime auprès de l'AFP Guillaume Casel, qui achève à 23 ans son cursus à Sciences-Po. "Aujourd'hui, c'est très procédural et, du coup, moins attrayant pour beaucoup. Les secteurs attrayants, c'est plus les start-up".

M. Casel se destine à la finance et vient d'effectuer un an de stage dans une grande banque française, mais il souhaite se concentrer sur certains créneaux, comme le financement de projets, et peut-être en faire une porte d'entrée vers d'autres domaines comme la diplomatie. En quelques mots, il ne se "rêve pas à Wall Street".

Ce pragmatisme est à l'image d'une tendance évoquée par plusieurs enseignants interrogés par l'AFP: loin de l'image flamboyante dégagée par le secteur au début des 2000, les étudiants en finance gardent la tête froide, allant parfois jusqu'à une défiance paradoxale.

"Ils ont une vision négative du marché: on a l'impression d'entendre (Jean-Luc) Mélenchon", le meneur français de la gauche radicale, s'étonne Nathalie Janson, professeur à l'école de commerce Neoma et intervenante à Sciences-Po. "Des fois, je leur dis: +pourquoi vous avez fait des études de business?+"

"Ils ont du mal quand on leur dit: +vous savez, il n'y a pas que les banques qui ont profité du système+", ajoute-t-elle. "Cette attitude négative, ça a commencé il y a une petite dizaine d'années".

La crise financière de 2008, la faillite de l'américaine Lehman Brothers, les coûteux plans de sauvetage public du secteur bancaire en Europe et aux Etats-Unis: cet enchaînement a non seulement changé l'image de la finance chez ses nouveaux arrivants, mais il a aussi changé les attentes des recruteurs.

"On s'est adapté à des souhaits de profils différents: des gens plus polyvalents, sensibles à l'environnement réglementaire et compétents en statistiques", résume auprès de l'AFP Jean-David Fermanian, professeur de finance à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (Ensae).

Un "basculement"

C'est un retournement par rapport au début des années 2000. Les produits structurés étaient en plein essor: ces instruments financiers, qui ont notamment fait la gloire de Société Générale à l'époque, adossent plusieurs formes d'investissements, dont souvent des contrats "dérivés". Ces derniers reviennent à parier sur la performance d'un titre et non à l'acheter directement.

Ces produits favorisaient des profils pointus, capables d'inventer régulièrement de nouvelles offres sophistiquées. Typique de ces ingénieurs de la finance, le Français Jean-Pierre Mustier, issu de Polytechnique et l'école des Mines, dirigeait les activités de marché de Société Générale avant d'être contraint au départ par l'affaire Jérome Kerviel et de diriger aujourd'hui l'italienne UniCredit.

"La crise est arrivée et il y a eu un basculement", enchaîne M. Fermanian. "Les clients ont été échaudés sur un certain nombre de produits structurés. A partir de là, il y a eu beaucoup moins d'innovation."

"Les grandes banques se sont aperçu qu'il fallait se battre sur l'optimisation des gros flux de produits plus simples (et) qu'elles avaient beaucoup de données inexploitées", poursuit-il.

La période a donc vu les grandes banques partir à la recherche de "data scientists", autrement dit des statisticiens dont les perspectives se sont élargies au-delà d'une carrière toute tracée à l'Insee.

Parallèlement, le secteur a dû s'adapter à une autre conséquence de la crise: les appels à une réglementation plus stricte ont enclenché dix ans de négociations internationales qui ont abouti à un ensemble labyrinthique, dit "Bâle III", et tout juste parachevé fin 2017 au niveau mondial.

"Ce sont des choses qui ne sont pas faciles à enseigner parce que les règles du jeu changent en permanence: chaque année, il faut revoir sa copie.", reconnaît M. Fermanian, remarquant l'"intérêt des étudiants".

"Ils sont peut être plus sensibles au risque que la génération précédente", conclut-il. Et de se risquer à prédire: "l'Histoire ne va pas bégayer."

jdy/aue/cj