FOREX: Le dollar s'apprécie face à la crainte d'une pénurie de liquidités sur le marché

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Le dollar américain s'apprécie face aux principales devises mardi, une hausse due à des tensions sur les financements en dollars en dehors des Etats-Unis malgré les efforts de la Réserve fédérale pour accroître la disponibilité du billet vert dans le monde.

Le dollar avance de 1,7% par rapport à l'euro et de 1,9% face à la livre sterling. Le billet vert se renforce également de plus de 1,5% face au yen et au franc suisse, des monnaies qui ont pourtant tendance à s'apprécier en période de turbulences financières. Le dollar n'a augmenté de plus de 1% par rapport à ces monnaies qu'à trois reprises au cours des six dernières années, selon Dow Jones Market Data.

De telles variations reflètent une intensification des préoccupations quant à la manière dont le système financier résiste à l'impact économique de la pandémie de coronavirus.

"On observe une ruée vers les liquidités en dollars à court terme", a déclaré Kit Juckes, un stratège de la Société Générale. Ce mouvement est comparable selon lui à la ruée sur les stocks de médicaments avant d'éventuelles mises en quarantaine : "Il n'y a pas de pénurie, mais il est clair que certaines personnes ont besoin de dollars en ce moment et que le système mettra un certain temps à satisfaire la demande", ajoute le stratège.

La Fed a annoncé dimanche une action concertée avec cinq autres grandes banques centrales visant à fournir des liquidités suffisantes pour soutenir l'économie mondiale, via des accords permanents d'échange (swaps) en dollars américains. Cet outil a rarement été utilisé depuis la crise de la dette de la zone euro en 2013.

Depuis cette annonce, les tensions sur le marché du financement en dollars 'offshore' se sont aggravées. L'écart de taux sur les swaps euro-dollar à trois mois, un contrat qui permet aux opérateurs de s'assurer lorsqu'ils prêtent dans une devise et empruntent dans une autre, a augmenté à -1,10%, son niveau le plus élevé depuis 2012, avant de se réduire à -0,67%. Cela indique que le coût des emprunts en dollars a augmenté pour les banques et les investisseurs.

Si l'action des banques centrales permet aux banques d'accéder à des liquidités en dollars à des conditions plus favorables que d'ordinaire, elle ne concerne pas les entreprises qui se procurent ces liquidités en émettant des dettes à court terme sur le marché obligataire. Cette source de financement en dollars est aujourd'hui gelée, selon Athanasios Vamvakidis, responsable de la stratégie de change à la Bank of America Global Research.

"Il y a une demande de liquidités en dollars partout. Les lignes de swap répondent à la demande du secteur bancaire. De nombreuses entreprises n'utilisaient pas le secteur bancaire pour leurs liquidités, donc la Fed doit faire quelque chose pour remédier à cette partie de la pénurie de liquidités", a-t-il ajouté.

L'offre de liquidités en dollars qui sera conduite mercredi par la Banque centrale européenne constituera un nouveau test de la demande des investisseurs.

-Caitlin Ostroff et Joe Wallace, The Wall Street Journal (Version française François Schott) ed: ECH

