ITSchool by Société Générale et Simplon.co : école inclusive aux métiers du numérique

Dès le 15 octobre 2018, dix-sept élèves suivront les cours dispensés par les experts de Société Générale et de l'école Simplon.co aux Dunes, technopôle de Société Générale situé à Val-de-Fontenay, pour se former aux métiers du développement web.

La formation gratuite et professionnalisante est ouverte à tou.te.s les demandeur.se.s d'emploi et ne nécessite aucun pré-requis technique. D'une durée de 21 mois, elle se décline en 2 temps :

400 heures de cours intensifs au développement Web assurés par Simplon.co et Société Générale ;

18 mois d'alternance à raison de 3 semaines par mois en immersion au sein d'une direction des systèmes d'information de Société Générale et une semaine de cours chez Simplon.co.

La formation débute le 15 octobre 2018.

Simplon.co, réseau de fabriques sociales du numérique, apportera sa pédagogie innovante fondée sur l'autonomie, le 'learning by doing' (apprentissage par la pratique), ou encore le 'learning by teaching' (apprentissage par l'enseignement).

A travers ce partenariat, Société Générale et Simplon.co bouleversent les codes et mécanismes de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, en plaçant les apprenant.e.s au sein de l'entreprise tout au long de la formation.

A la fin de la formation, ces apprenant.e.s pourront prétendre à :

des postes de développeur.se junior

d'autres métiers mettant à profit les compétences techniques acquises pendant la formation

deux certifications reconnues

l'obtention du titre professionnel 'Développeur Logiciel' (équivalent Bac+3)

Simplon.co bénéficie par ailleurs du soutien de la Fondation Société Générale depuis 2015 pour des actions de formation dans les quartiers Nord de Marseille, en Seine-Saint-Denis et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, à Dakar au Sénégal notamment.

