Le secteur bancaire de nouveau victime de la BCE

Les banques ont définitivement basculé dans le rouge après l’intervention du président de la BCE, Mario Draghi. Société Générale perd 1,13% à 26,295 euros, BNP Paribas, 0,81% à 44,215 euros et Crédit Agricole, 0,13% à 11,34 euros." Nous sommes en train d'analyser comment la rentabilité des banques est affectée par le taux de dépôt négatif. Les banques sont affectées différemment selon leur modèle économique ", a déclaré le président de l'institution. Il a ajouté qu'il était encore trop tôt pour savoir si des mesures destinées à atténuer l'effet des taux négatifs sur les banques se justifiaient.La première évocation de telles mesures par la BCE avait déjà pesé sur le secteur bancaire fin mars.Certains pays ont mis en place un taux de dépôt " par palier ", permettant aux banques d'être exemptées en partie de payer un taux d'intérêt négatif sur leurs liquidités excédentaires.Selon les spécialistes, une telle mesure pourrait ouvrir la voie à une période encore plus longue de taux négatifs ou à de nouvelles baisses de taux d'intérêt pour soutenir l'économie.Dans sa déclaration d'introduction, Mario Draghi a souligné que les perspectives de croissance de la zone euro risquent d'être moins favorables que prévu en raison de la persistance d'incertitudes à propos de facteurs géopolitique, de la menace protectionniste et de vulnérabilités dans les marchés émergents.