SG CIB : renforce son offre de compensation de dérivés

10/12/2018 | 12:00

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) complète son offre marchés avec l'ouverture d'ici fin 2018, à Paris, d'une capacité de compensation pour compte de tiers sur les produits dérivés listés et de gré à gré (OTC).



La Banque continue également de renforcer ses équipes de vente Prime Services en Europe Continentale.



SG CIB complète ainsi son modèle existant de booking multi-entités en proposant cette nouvelle capacité depuis Paris, en plus de Londres, New-York et Hong-Kong.



A Paris, Stéphane Eglizeau a ainsi rejoint l'équipe Prime Services en tant que Responsable Mondial de la Vente sur le segment des Professional Trading Groups.



A Francfort, Ebru Ciaravino a rejoint l'équipe de vente Prime Services en charge de la couverture des clients allemands et autrichiens.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.