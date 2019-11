SOCIETE GÉNÉRALE : Berenberg a relevé son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a relevé son objectif de cours sur Société Générale de 20 à 23 euros tout en réitérant sa recommandation Vendre. Le broker souligne que la pression sur les revenus liée aux taux négatifs domine largement le débat sur les perspectives des banques de la zone euro. Le consensus estime que les banques néerlandaises sont les plus exposées, les banques françaises étant perçues avec davantage d'optimisme. Or, cette idée est fausse assure le bureau d'études.Selon lui, les banques françaises sont plus exposées aux dégradations de leurs bénéfices et moins en mesure de les atténuer par une réévaluation de leurs actifs.Dans ce cadre, la sous-performance devrait reprendre à mesure que les revenus décevront, conclut Berenberg.