SOCIETE GENERALE : Berenberg plus pessimiste sur sa valorisation

Berenberg a confirmé sa recommandation Vendre et réduit son objectif de cours de 23 euros à 12 euros sur Société Générale dans le cadre d'une étude sectorielle. Du fait du Covid-19, il a abaissé ses estimations de bénéfice par action de 40% pour 2020 et de 30% pour 2021. Il souligne que les banques sont confrontées à un double défi. Outre le ralentissement de l'activité, elles doivent également supporter le coût des mesures politiques destinées à atténuer l'impact économique.En particulier, des taux bas comprimeront davantage les marges. Des coûts fixes et des pertes sur prêts plus élevées ne font qu'ajouter à ce phénomène. En retour, ses estimations de bénéfices baissent de 30 % en moyenne. L'analyste précise que le secteur se négocie 8,9 fois les résultats attendus en 2021, soit une décote de 6% par rapport aux multiples historiques. Il juge qu'elle n'est pas attrayante.