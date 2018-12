SOCIETE GENERALE : CGI Finance prend une participation minoritaire au capital de Reezocar

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

CGI Finance, filiale du groupe Société Générale et n°1 des financeurs indépendants en concession automobile, a pris une participation minoritaire au capital de Reezocar, start-up française spécialisée dans la vente de voitures d’occasion auprès de particuliers. Cette opération traduit la volonté de la banque et de ses filiales spécialisées d’accompagner les mutations profondes des habitudes de consommation de services bancaires et automobiles. La place de marché Reezocar.com rassemble près d’un million de visiteurs chaque mois.CGI Finance apportera son expérience digitale et un parcours client en ligne complet, solution que plus de 80 grands groupes de distribution ont déjà choisi pour leurs sites internet. Reezocar, fort de 4 années d'activité et plus de 7000 clients satisfaits, apportera son expertise de la vente 100% en ligne.