SOCIETE GENERALE : CIB nomme un Responsable Mondial des Marchés de Capitaux de Dette

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) annonce la nomination de Felix Orsini au poste de Responsable Mondial des Marchés de Capitaux de Dette. Basé à Paris, il remplace Demetrio Salorio dans cette fonction et est rattaché à Alvaro Huete, Responsable Adjoint des Activités de Financement. Il était auparavant Responsable de l'Origination Marchés de Capitaux de Dette pour le Secteur Public et Co-Responsable de l'Origination pour les Entreprises.Felix Orsini a intégré les équipes de Marchés de Capitaux de Dette de Société Générale en 2008 en tant que Responsable de l'Origination pour les Entreprises et les Institutions Financières en France.Avant de rejoindre Société Générale, il a développé et dirigé pendant plus de 12 ans l'équipe Origination France d'ABN AMRO et a débuté sa carrière dans les activités de Marchés de Capitaux de Dette chez BNP en 1994. Felix Orsini est diplômé de l'ESSEC.